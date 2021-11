WADA/AMA: Dará cursos para los ‘JJ.PP’ de Invierno, Beijing 2022

Antes de abordar el tema principal del Coctel de hoy relacionado con el curos de la WADA/AMA para los ‘JJ.PP’ d Invierno, Beijing 2022. Un reportaje en el ‘LISTÍN DIARIO’ de Santo Domingo, Rep. Dom. en la sección deportiva del sábado, 13 de Nov. de 2021, titula: “HONOR’ (Colgado) “Pabellón de la Fama exaltará este domingo a DÍEZ(10) NUEVOS INMORTALES”. Antes de entrar en detalles, quiero mencionar el ‘TIPS’ SUELTO N°2, del Coctel del Sábado 13 de Nov. de 2021: “La Columna ‘Tal Para Cual’ del ‘Diario La Prensa’, del viernes 12 de Nov., en la página N°6 de la Redacción dice: “Mientras Pandeportes, (que maneja a su ‘criterio’ el ‘Cacique’ ‘HD’ Héctor Brands) anuncia que destinará $14 MILLONES en la construcción del ‘SALÓN DE LA FAMA’ DEL DEPORTE (en un terreno en Amador Valorado por el ‘MEF’ EN $12 MILLONES), en la Asamblea se abre un proyecto de ley para crear UNA FUNDACIÓN para administrar dicho recinto y establecer los requisitos para ingresar a esa galería.

Cada vez que alguien HABLA DE PLATA Y DEPORTE, llegan LOS DIPUTADOS y es que NI UNO SE LE HA VISTO NUNCA PATEANDO un balón o CORRIENDO UNA MARATÓN. Tomen nota de esto.

Veamos los nombres de los diez nuevos Inmortales del Pabellón de la Fama, que enumeró el Listín Diario: 1) Félix Sánchez. 2), David Ortiz, 3), Gabriel Mercedes, 4), Miosotis Heredia, 5), Nieve Xue, 6), Rafael Furcal, 7), José Saint-Claire. 8), Julián Tavaréz. 9), Nelly Manuel Doñé. 10), Carlos Lamarche Rey.

“Santo Domingo: “Ocho leyendas y dos propulsores serán instalados este domingo en el Olimpo del deporte, en el 55 Ceremonial del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano: Félix Sánchez, David Ortiz y Gabriel Mercedes son las PRINCIPALES celebridades de la Clase Inmortal 2021, a ser inmortalizados este domingo durante la LV Ceremonial de Exaltación programada para celebrarse en el auditorio del Pabellón de la Fama, del Centro OLÍMPICO Juan Pablo Duarte, a partir de las 10.00 de la mañana. (ningún de ellos, ‘dependen’ o ‘viven’ del dinero que reciben CADA MES’ del’ Cajero Automático de Pandeportes, que reciben de Pandeportes). No derrocharon sus ingresos; hicieron buenas inversiones). Tomen nota de esto, atletas de mi querido Panamá.

El escrito agrega que: “Igualmente figuras del relieve de Miosotis Heredia, Nieve Xue Wu, José Luis Saint- Claire, Rafael Furcal y Julián Tavárez, cinco ex atletas que también abrazaron la inmortalidad por sus sobresalientes desempeños en el deporte olímpico y profesional. La lista tiene como complementos especiales a dos importantes deportistas que dedicaron décadas de sus vidas a fomentar el deporte amateur y olímpico. Se trata de Nelly Manuel Doñé y Carlos Lamarche Rey, quienes fueron electos como propulsores.

Sánchez, una leyenda del deporte mundial por sus DOS MEDALLAS DE ORO OLÍMPICOS en los 400 Mts. con Vallas, y los dos títulos conquistados en Campeonatos Mundiales de Atletismo, y Ortiz, la luminaria del béisbol de las Grandes Ligas, encabezarán una de las mejores versiones de la Clase de Inmortales exaltadas desde 1967 cuando se creó el Pabellón de la Fama, hasta la actualidad. Este recuento continúa con otros detalles, y personas destacadas.

David Ortiz desfilará acompañado de su padre Leo, como edecán, mientras que Sánchez lo hará con su representante, Tony Campbell. Otros atletas también desfilarán acompañados. ¿Qué les parece Lectores del Coctel?

El Tema principal de hoy: WADA/AMA: Dará cursos para los ‘JJ.PP’ de Invierno, Beijing 2022. Aunque Panamá no Estará presente, ojalá que SAID GÓMEZ CASTILLERO, que supuestamente preside la Comisión Paralímpica de Panamá, que logró si mi memoria por mi edad, no me es infiel, en lo ‘JJ.PP’ de Verano, (1992 y 2004) ganó 3 preseas

doradas, 4 plateadas y 1 de bronce, le dé importancia a este curso que La WADA/AMA, para, Beijing, 2022.

Al hablar de Juegos Paralímpicos, tenemos que hacer un viaje imaginario al año 1944 y el Doctor Ludwig Guttmann, y Los Juegos de ‘Stoke Mandevilli’. Por último, los Juegos Olímpicos del Centenario, Atlanta 1996, y después s Sidney 2000, cuando los ‘JJ.PP’, fueron oficializados como parate de los ‘JO’ de Verano como de Invierno”.

Sobre el Presidente Actual de WADA/AMA, WITHOLD BANKA, oriundo de Polonia, ostentaba el cargo de Ministro De Deportes y de Turismo de su país. En el cargo que ahora ocupa, fue en reemplazo del Británico, ‘Sir’ CRAIG REEDE, que presidía La WADA desde el 2013. La candidatura de Banka, y fue divulgado por el noticiero (Primicias

24 Horas), que su candidatura sería aprobada por el Comité Ejecutivo de de la WADA, el 7 del Nov., en la ciudad polaca de Katowice.” Así fue.

El Comunicado de Prensa que recibí en Mi sitio WED., de Montreal, Canadá, con fecha de 12 de Nov. de 2021, tituló: “WADA/AMA: Dará un nuevo curso para los ‘JJ.PP’ de Invierno, Beijing 2022”. Sumario: “Para Atleta y Entrenadores que estarán presentes”. Contenido: “La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) . Su lema es (Play-True), ha lanzado un nuevo curso educativo en su plataforma de Educación y Aprendizaje (ADEL), diseñado específicamente para atletas (incluidos sus guías) y entrenadores que desean asistir a los Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022. Este último curso, titulado “ADEL para los Juegos Paralímpicos del Invierno de Beijing 2022”, fue desarrollado por la AMA en colaboración con el Comité Paralímpico Internacional (IPC). Esta colaboración se estableció como parte del trabajo contínuo de la AMA para apoyar la implementación del Estándar Internacional para la educación (ISE), que promueve el principio en que los y su personal de apoyo a los atletas (ASP) deben ser educados antes de llegar a un evento o juego importante. También demuestra el compromiso de ambas organizaciones de colaborar con el fin de de apoyar y promover la educación de los atletas y sus entrenadores en la preparación de los Juegos.

Aquellos que tomen el nuevo curso, que ha sido desarrollado para satisfacer las necesidades especiales de los atletas paralímpicos, comprenderán las reglas, procedimientos y requisitos antidopaje de los Juegos Paralímpicos de Invierno

De Beijing 2022, incluido como verificar los medicamentos y solicitar un Exención de uno terapéutico (AUT), con Proporcionas información sobre el paradero y explicaciones de los derechos y responsabilidades de los atletas durante el proceso de prueba. El curso también permitirá a los atletas, entrenadores y guías (para atletas con discapacidad visual) identificar información clave, como fechas importantes que deben conocer y qué organización tiene jurisdicción sobre ellos durante el periodo de los Juegos.

Además, de lo anterior, el nuevo curso proporcionará información sobre las modificaciones a la Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos de 2022 que se publicó el 30 de Sep. de 2021 y estará vigente durante los Juegos de Beijing. En particular, el curso proporcionará información sobre los principales cambios relacionados con las inyecciones de glucocorticoides durante el periodo de competencia que estará en vigor a partir del 1° de enero de 2022. La Directora de Educación de la AMA, AMANDA HUDSON, dijo: “L AMA agradece la cooperación del IPC en el desarrollo de

esta solución educativa para que las Organizaciones Antidopaje la utilicen como parte de sus esfuerzos educativos previos a los Juegos. Nuestro objetivo común es el mismo en el sentido de que deseamos que todos los atletas paralímpicos, y quienes los apoyan, reciban educación sobre cuestiones antidopaje antes de su llegada a Beijing”.

Un ‘TIP’ SUELTO. En el Coctel del domingo 14 de Nov. de 2021. Dije: El Pres. del ‘COC’, es Baltazar Medina. Presidente de ‘PANAM-SPORTS’, Neven IIic. (Chile). ‘SG’, Iván Sisniega Méx/,USA). Primer VP, Mario Mocca, (Arg.). Segundo VP, Jimena Saldaña, (México). Tercer VP, Keith Joseph, (VIN). Tesorero, Richard Peterkin.

Miembro de Grupo, Tricia Smith, (Canadá). Miembro de Grupo, Susanne Lyons, (‘EE.UU.’). Miembro de Grupo, Juan Santiago E. (Nicaragua). Miembro de grupo: Velda Bruno, (GRN). Miembro de Grupo, Miguel Ángel Mujica, (Chile). Miembro de Grupo, Nicole Heovertz, (Aruba). Miembro de Grupo: Camilo Pérez, (Paraguay). Presidente

Comisión de Atletas. (Alianny Pompey (Guyana). Presidente, (Comisión Legal), Michael Chambers, (Canadá). Presidente (ACODEPA), Francisco Lee, (Guatemala). Presidente Honorario: Julio Maglione, (Uruguay). Miembro Honorario Michael Fennel, (Jamaica).

Si eres curioso, observará que PANAMÁ, no figura en ninguna Comisión, hice mención a los dos Mitómanos del Olimpismo de Panamá, Camilo Amada Varela, y Damaris ‘USA$, Young., y también la no inclusión de un miembro del CON de Cuba. Haciendo una REFLECCIÓN en mi casa, di con la realidad que en todos los nombramientos del ‘Adulador’ de los ‘gringos’ en especial su ídolo Donald Trumph, no está incluido el Dr. SAÚL SUCEDO de Panamá De gran conocimiento y experiencia en Medicina Deportiva y Dopaje en Latino América, y es parte de la COMISIÓN MÉDICA de la (WBSC), Confederación Mundial de Béisbol y Softbol. El Dr. Saúl Saucedo, estaba presente en los

XXIII ‘JO’ de Tokio 2021, realizando su labor de Médica.

Me atrevo a tomar una apuesta de doble sencillo contra una morisqueta, que el COP, no se atreverá a recomendarlo.

Tampoco lo hará, ‘El Cacique’, de Pandeportes, el ‘HD’ Héctor Brands. Mañana hablaré de la situación en Cuba que Involucra el deporte, y el Abanderamiento y participación de sus atletas en los 1° ‘Juegos Olímpicos Jr, en Cali, Colombia. Sigue latente que ni el ‘COI’, en especial el de turno, que preside el Dr. Thomas Bach. Tomen Nota.