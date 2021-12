Las Elecciones de Pres. de Chile, no amenazan los XIX ‘JP’ de 2023

Al hablar de la Editora en el idioma inglés “Around de Rings”, y en Español, “Alrededor de los Anillos”, cuyo fundador es el legendario ED HULA, asistido por SHELLA SCOTT HULA. (ARR) tiene caso 40 años de existencia.

SEBASTIAN FEST, que es el Traductor en el idioma Español, ahora es “Editor in Chief’ de (ARR). Un escrito con fecha jueves 16 de diciembre de 2021, tituló: “Gane quien gane las Elecciones Presidenciales en Chile, los Juegos Panamericanos de 2023 no estarán amenazados, aseguran autoridades Olímpicos del país”. Así quedará la Villa Panamericana y Para panamericana”. “El resultado de las elecciones presidenciales de chile el próximo 19 de diciembre no influirá negativamente en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, a decir las autoridades olímpicos locales”.

“Estoy muy tranquilo, salga quien salga Presidente vamos a tener el apoyo para los Juegos”, dijo a ‘Around the Rings’, el presidente del Comité Olímpico Chileno, el ingeniero MIGUEL ÁNGEL MUJICA. (es un lector diario del Coctel Deportivo). En seis días se enfrentarán en SEGUNDA VUELTA, José Antonio Kast, un abogado de 55 años considerado un ultra conservador, y Gabriel Boric, también jurista, 35 años, representante de la izquierda dura en alianza con el Partido Comunista, ambos con dos propuestas de país radicalmente opuestas.

Kast y Boric, en ese orden, lideraron la primera ronda de los comicios del pasado 21 de noviembre en los que participaron siete candidatos. Mujica asegura que todos los aspirantes presidentes en su agenda tenián un espacio importante para el deporte y mostraron “un apoyo unánime” para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. “Todos estaban convencidos de seguir apoyando para que el megaevento sea el acontecimiento más importante en la historia del deporte chileno”, comentó el directivo olímpico. Mujica recordó que Santiago logró la sede de los Juegos durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2014-2018). El proyecto recibió ‘un gran apoyo’ de su sucesor, Sebastián Piñera, en su segundo que se extenderá hasta el 11 de marzo de 2022, fecha en la que se producirá la próxima investidura”.

De acuerdo con los reportes en los dos últimos años, los preparativos de los Juegos no han peligrado a pesar de los efectos de la pandemia, la crisis financiera y las masivas manifestaciones y disturbios sociales. Este lunes estaba previsto que Piñera encabece una ceremonia en la Villa Panamericana, una actividad pendiente por la pandemia del coronavirus en torno a una de las obras cruciales de los Juegos. Las labores para levantar sus 17 TORRES ya comenzaron desde hace dos meses. La Villa Panamericana se construye en la Comuna de Cerillos, en terrenos donde se encontraba el antiguo aeropuerto de Santiago de Chile, en la Ciudad Parque Bicentenario.

Luego de su uso durante los Juegos sus apartamentos se CONVERTIRÁN EN VIVIENDAS SOCIALES, a las que se podrá postular mediante un subsidio. En este contexto se estudia que una parte de los departamentos se destine a MEDALLISTAS CHILENOS en la competencia continental.

En la reciente Asamblea General de ‘PANAM-SPORTS’ celebrada durante los I Juegos Panamericanos Junior en Cali, Colombia, Mujica acompañó a la ministra del deporte de su país y presidenta del Comité Organizador, Cecilia Pérez, en la última exposición anual de avances de Santiago 2023. De acuerdo a las autoridades chilenas la inversión destinada para el megaevento es de 507 millones de dólares, además del monto contemplado para la construcción de la Villa Panamericana y Para panamericana, que se ejecutará mediante un modelo de financiamiento público-privado por una suma de 150 millones de dólares.

Las inversiones contemplarán el desarrollo de 9 proyectos de infraestructura deportiva y la renovación de 64 hectáreas de áreas verdes deportivas recreativas, ciclo vías, circuitos de trote, zonas de ejercicios y nuevos recintos para el deporte competitivo. Los funcionarios chilenos aseguraron que a pesar de las adversidades el presupuesto para los deportes no se RECORTÓ y una parte importante de los recursos se ha destinado a los Juegos y a la construcción de polideportivos en comunas donde se necesitan.

Para los organizadores es clave que este gran esfuerzo sea complementado con un buen número de medallas de los atletas chilenos. Luego de irse en blanco en el medallero olímpico de Tokio 2020, Chile levantó ánimos ese laboratorio que resultó Cali 2021 con 58 preseas (12 de oro, 15 de plata, y 31 de bronce) para un octavo lugar en la clasificación general con 220 deportistas, misma posición conseguida en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019. En la capital peruana Chile conquistó su mayor cosecha de oro (13) y de medallas (50) de su historia.

“En Santiago 2023 vamos a tener una buena representación”, dice Mujica. “Lima 2019 nos dejó la vara alta pero no me queda la menor duda que la vamos a superar”. El dirigente olímpico argumenta que para la cita continental dentro de dos años el país sede puede contar hasta con 700 deportistas, más del doble de sus competidores en los anteriores juegos. El programa de Santiago 2023 a partir del 20 de octubre contempla 38 deportes y 57 disciplinas, en el caso de los Juegos Panamericanos y 17 deportes en 18 disciplinas, en los Parapanamericanos”.

A otra pregunta el presidente del COCH no descartó la posibilidad de una postulación de su país para los II Juegos Panamericanos Junior en 2025, para los cuales ‘PANAM-SPORTS’ aún no ha definido sede, aunque ha anticipado que Brasil y México han mostrado interés. Chile también podría ser una alternativa. No lo ha conversado con el gobierno.

Por supuesto que después de 2023 vamos a salir fortalecidos en infraestructura”, reflexiona. Al parecer, un presunto interés para un nuevo compromiso deportivo de esta magnitud debería esperar para marzo próximo con la llegada de un nuevo Gabinete. Las ciudades candidatas de los II Juegos continentales hasta 23 años se definirán en una Asamblea General de ‘PANAM-SPORTS’ precisamente en Santiago de Chile, a principios del próximo Sep.”. Tomen nota.

‘UN TIP SUELTO’: Una nota publicada en ‘Granma de Cuba’, y también ‘Juventud Rebelde’, con fecha de miércoles 15 de Dic. de 2021,titularon. “Eligen a los Mejores Deportistas en 2021 en Cuba”. Sumario: “La Gala será el 23 de diciembre próximo”. “El gigante de Herradura hizo vibrar a Cuba con su presea de oro olímpica: Autor: Tomada del sitio web oficial de los Juegos Olímpicos Publicado 29/09/2021.

La actuación de los atletas cubanos en los ‘JO’ de Tokio fue medidor esencial a la hora de conformar la lista de los mejores deportistas de la Mayor de las Antillas en 2021. Las hazañas de dos grandes de estos tiempos, como lo son la Judoca Idalys Ortiz y Mijaín López en lucha grecorromana; ella con su medalla de plata en la capital japonesa, la número cuarto bajo los cinco aros y él, con su cuarta corona en citas estivales, estuvieron entre las notas más sobresalientes de la noticia, dada a conocer este miércoles. El selecto grupo está integrado, además, por el equipo femenino de voleibol de playa; entretanto, como disciplina en el orden individual las palmas fueron para el boxeo, gracias al primer lugar obtenido en la urbe nipona y en el Campeonato Mundial de Belgrado.

Por otro lado, la atleta femenina galardonada entre los deportistas colectivos resultó Lidianny Echevarría de voliebol de playa y su contraparte masculino fue Miguel Ángel López, también voleibolista, pero de la Modalidad de Sala.

Como Novato del Año salió elegida la kayakista Yarisleidi Cirilo. Como es habitual en este tipo de selecciones, igualmente se guarda espacio los diez mejores hombres y mujeres que durante el periodo han sido protagonistas de

grandes logros. Los boxeadores Julio César La Cruz, Andy Cruz, Lázaro Jorge Álvarez, Yoenlys Hernández. Atleta Destacado en Ciclismo Arlenis Sierra (Ciclismo).

Destacados en la categoría de atletas con discapacidad: Robiel Yanquiel Sol, (Atletismo), Leinier Savón, (Atletismo), Leonardo Díaz (Atletismo), Guillermo Varona, (Atletismo), Ulicer Aguilera (Atletismo), Yordani Fernández (Judo), Yunior Fernández (Tenis), Gerardo Rodríguez (Judo), Lorenzo Pérez (Natación), Leidy Rodríguez (Pesas) y Oniger Drake (Pesas). Mejor Árbitro Internacional: Luis Enrique Charadán de Bádminton. Mejor Árbitro Nacional: Wilfredo García de Taekwondo. Atleta más destacada en actividades especiales: Erick Hernández de dominio del balón. Así es.