No se puede ‘Ocultar’ el nivel actual de Esgrima de Espada de Panamá

No hay mención del Campeonato Mundial de Natación en Piscina Corta de 2021, que se está desarrollando en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unido), del 16-21 de diciembre de 2021, y no hay mención de ello en los principales Diarios de Circulación del país, y el Coctel dará unos ‘TIPS’ de lo que está ocurriendo. Los Diario de mayor circulación del país hacen énfasis de: “La FIFA sanciona a FEPAFUT, que el partido de Jamaica del 30 de enero de 2022 en el estadio Rommel Fernández, se jugará sin público. Dichas sanciones fueron debido a los cantos homofóbicos por parte de algunos fanáticos. La Multa fue de 50,000 Francos Suizos, (54,300 ‘USA’ $). La Comisión de Apelación de la FIFA, luego de analizar la apelación presentada, confirmó las sanciones.

Volviendo al XV ‘CM’ de Natación de Piscina Corta de 2021, veamos primero algunos Resultados Masculinos.

400 Metros Libres. MEDALLA DE ORO. (Australia), Félix Aubock: 3:35.90. (PLATA), (Lituana), Danas Rapsys: 3:36.23. (BRONCE), (Suiza), Antonio Djakovic, 3:36.83. EN 200 MTS. ESTILO MARIPOSA: PRESEA DE ORO

(ITALIA) Alberto Razzeh, 1:49.06. (PLATA) (SUIZA), Noe Ponti, 1:49.81. (BRONCE) (Sud-África), Chad le Clos, 1:49.84. EN 200 MTS. COMBINADO. PRESEA DE ORO (JAPÓN) Diaya Seto, 1:51.15. (PLATA) (USA), Carson Foster, 1:51.35. (BRONCE) (ITALIA), Alberto Rzzette, 1:51.54.

EN 4 X100 METROS ESTILO LIBRE: (PRESEA DE ORO) (USA): 3.:28.52. (PRESEA DE PLATA ‘0’. (BRONCE), Suecia) 3:28.80.

Resultados FEMENINOS. EN 200 METROS ESTILO LIBRE: (PRESEA DE ORO) (HONG KONG) Siobhan Haughey 1:50.31 (RM). (PLATA) (CANADÁ) Rebecca Smith, 1:52.24. (BRONCE) (USA), Page Madden, 1:53.01.

EN 400 METROS ESTILO COMBINADO. (MEDALLA DE ORO) (CANADÁ) Tessa Cieplucha, 4:25.55. (PLATA), (IRLANDA), Ellen Walshe,4:26.52. (BRONCE) (‘USA’) Melarrie, 4:26.63. EN 4 X 100 MTS. ESTILO LIBRE. (ORO) (‘USA’) 3:28.52. (PLATA9 ‘0’. BRONCE. Suecia. 3.28.80. Mañana seguiré con más resultados.

Tema de hoy. No sé si estaré incurriendo en un error frente a lo que señalo en el Título principal No se puede ‘Ocultar’ el nivel actual de Esgrima de Espada: Sumario. Está reflejada en el Ranking de la ‘FIE’ de 2020-2021.Es por ello que pese a esas credenciales excepcionales de Ana Irene Delgado en la Esgrima, me hace recordar esa melodía del cubano Fernando Álvarez de. (Bájate de esa Nube y ven aquí a la Realidad). Como atleta, Ana Irene Delgado fue campeona nacional Infantil y Juvenil de Pentatlón Moderno. Años 1995-1998; Sub Campeona Nacional Categorías Juveniles y Mayores de Esgrima. Años 1997-2001; Juegos Dep. Bolivarianos, Ecuador. Año 2001. Medallas de Plata y Bronce; XVIII Juegos ‘CA’ y del Caribe. Maracaibo, Venezuela. Año 1998; VI ‘JCA’ de Honduras. Año 1997. Medallas de Plata y Bronce. Obtuvo un gran número de medallas representando a nuestro país a nivel internacional. Participó en ‘CM’ de Esgrima en Valencia, Venezuela; Natalia, Turquía; Gdansk, Polonia.

“Fue becada en varios campamentos de entrenamientos, seleccionada como invitada de la ‘FIE’ a los campamentos de Entrenamiento en La Habana, Cuba (1998), y Bucarest, Rumnía (2002). Participación en el campamento regional de entrenamiento de Pentatlón Moderno de ‘USA’. San Antonio, Texas, en 1997. Su más reciente participación como parte del equipo nacional de esgrima fue en el ‘CM’, Budapest 2013 y en los ‘JB’ en 2013. Actualmente apoya la esgrima nacional y es una apasionada del deporte en general. Su progenitor es el ‘HD’ HERNÁN DELGADO QUINTERO del CIRCUITO 8-4 (Partido Cambio Democrático) DIP. SUPLENTE, ANA IRENE DELGADO, (CD). Pasó su infancia entre la ciudad y su finca en Chepo. Se graduó del Colegio Las Esclavas del Sagrado Jesús con el primer lugar en la Promisión de 1999, Bachiller en Ciencias y Letras.

Recibió un BECA DEL MEDUCA en 1999 para continuar estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua. Recibió Idoneidad para la práctica del Derecho por la Corte Suprema de Justicia de Panamá el 2004.

También estudió en la ‘U’ Georgetown en Washington ‘USA’, ‘U’ de Standford en California, ‘U’ de ‘NY’. Ana Irene, decidió ir a ‘NY’, inspirado por el expresidente, Guillermo Endara quien estudió derecho allí, y quien fuese el fundador de la firma: Solís, Endara, Delgado, y Guevara para la cual hoy trabaja Irene como Socio. Mientras estudiaba dos carreras, Ana Irene trabajaba en el Emporio Radio Ancón, Fabulosa Esterio, Tropi Q, y Super Estación, (Power 94).

Ana Irene ha sido la Embajadora de Panamá más jóven que ha tenido el Reino Unidos de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Fue nombrada y presentó sus credenciales a los 28 años de edad. Además, Ana Irene fue la Primera Embajadora de Panamá ante la República de Irlanda, y Embajadora de Panamá ante Islandia. Ocupó además la responsabilidad Marítima más alta que pudiese tener un panameño, como Representante Permanente de Panamá ante la Organización Marítima Internacional y ‘VP’ Electa de su Asamblea.

Ana Irene como Embajadora y gran deportista, recibió al Equipo Olímpico de Panamá en los ‘JO’ de Londres 2012.

El 27 de Nov. de 2021, la ‘FIE’, en comunicado de Prensa, informó que Alisher Usmanov, de Rusia, fue reelegido por Aclamación de la ‘FIE’ Presidente en el Congreso en Lausana, Suiza. Fue un atleta de Sable. Fue electo presidente en el 2008. Previo a eso, fue Presidente de la Federación Rusia y la Confederación Europea de Esgrima. En esta reelección de Usmanov, fue el único representante de América Latina que fue postulada, y consiguió el respaldo de 96 de 155 Federaciones nacionales de Esgrima. Desde luego, que la de Panamá, donde impera el NEPOTISMO, pues, “está presidida por Sol Ameglio de Dorati, junto con los presidentes, entrenadores y atletas de los clubes de esgrimas de Las Margaritas (Chepo), La Chorrera, Coclé, Balboa Fencing Club y el Club Cyrano, en la ciudad capital. “Ganar la ‘VP’ de la FIE es una gran oportunidad para proyectar a Panamá y su esgrima a nivel internacional. (opino solo de nombre) Lo que queremos es fortalecer, a través de esta posición, el deporte en Panamá y en América Latina”.

“Mejores días para el deporte”. “Estos esfuerzos, sin embargo, han tenido algunos tropiezos en el camino, con una INICIATIVA con el que pretende respaldar de una mejor manera la INVERSIÓN EN EL DEPORTE. “Me siento un poco DECEPCIONADA con la posición de ALGUNOS DIPUTADOS y del Ministerio de Economía y Finanzas, (MEF). Que no han querido dar DEBATE AL PROYECTO QUE PRESENTÉ, el cual busca crear INCENTIVOS a la Inversión en el deporte, y que hoy se encuentra estancado. Panamá NO TIENE CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO, ni centros de acondicionamiento de alto nivel. La empresa privada carece de incentivos para invertir en el deporte”, aseguró Delgado. En cuanto a la gestión que se viene realizando para establecer ‘LA LEY GENERAL DEL DEPORTE”, la ex atleta y diputada sostiene que si esta iniciativa SOLO se dirige a crear un Ministerio de Deportes, no luce como una opción conveniente”. “Si esto deriva en convertir Pandeportes en un MINISTERIO DE DEPORTES, sin planes, proyectos ni las infraestructuras para el desarrollo del deporte y los atletas, ESTO NO VA A RESULTAR; hay que incentivar la inversión en y el deporte, porque es un asunto de Estado, de salud pública y bienestar de las personas”,

aseguró, la ‘HD’ Suplente, Ana Irene Delgado.

RANKING ESPADA(FEMENINA) 2020-2021. Solo enumeraré a las atletas de habla español e inglés de América: N°22 (Brasil) M. Nathlie. Puntos, 78,000. N°25) (USA), Hollines Kalharine. Puntos: 71,000. N° 26 (USA), Hurley Courtney, (USA), Puntos, 69,000. N°39) (PERÚ), Doig Calderón María. Puntos 47,000. N°43) (VEN.), María Martínez, Puntos, 44,000. N°) 47, (CANADÁ) M. Leonora. Puntos, 39,000. N°49) (USA). Van Brummen Anna, Puntos 34,000. N°51) (ARG.), Di Tella Isabel, Puntos, 31,000. N°56) (USA), Nixon Catherine . Puntos, 30,000 Puntos. N°140)

(Costa Rica). Puntos 19. N° 464 (PANAMÁ) María Ailed Benedito. PUNTOS 44. (Tomen Nota. (CLASIFICACIÓN HOMBRES) ESPADA. N°11), (VENEZUELA), RUBÉN LIMARDO GASCÓN. Puntos, 105,000.

N° 37. (USA), Curtis Mc. Dowald. Puntos: 51,500. N°42, (VEN.) Jesús Limardo. Puntos, 44,750. N°46), (USA), Hoyle Jacob, (USA), Puntos, 41,000. . N°54) (ARG,.) José. F. Domínguez. Puntos: 34,625. N°56) (COL), John E. Rodríguez, Puntos: 33,500. N° 64, (VEN.) Limardo Francisco. Puntos, 30,750. N° 134), (CUBA), Reynier Henríquez Ortiz. Puntos 8,750. N° 181) ARTURO ISSAC DORATI AMEGLIO. PUNTOS: 7,500.0 N° 202. JOSE QUIRÓS (PANAMÁ). PUNTOS, 6,000.00. Tomen Nota de esta triste realidad de la Esgrima de Panamá.

Vuelvo a repetir las palabras del Presidente del COI, Dr. Jacob Rogge (q.e.p.d.). Dijo: El deporte no es una profesión Vitalicia. Cuando el atleta se aproxima a los 30 años, tiene que comenzar a buscar una profesión”. Con Don Dinero que reciben los atletas todos los años del ‘Cajero Automáticos de Pandeportes’, no piensan en el retiro. Así es.