XV ‘CM’ de Natación (FINA), en Piscina Corta de (25 Mts.), 2021

Cuando se trata de Deportes Acuáticos, aparte del Atletismo que ha sido y sigue siendo el ‘Rey de los Deportes’, en Juegos Olímpicos de Verano, no se puede menospreciar los Deportes Acuáticos, en especial La Natación que tiene 16 Eventos de cada sexo. 50 Mts. Estilo Libre. 100 Mts. Estilo Libre. 200 Mts. Estilo Libre., 400 y 800 Mts. Estilo Libre..

50, 100 y 200 Mts. Estilo Dorso (espalda). 50, 100 y 200 Mts. Estilo Mariposa. 200 Mts. Individual Combinado. Relevo Estilo Libre 4 x100 mts., y 4x100 Mts. Estilo Combinado. Eventos de Buceo (Hombres) 3 Mts Individual Springboard. 10 Mts. Individual Plataforma. Damas 2 Eventos. (3 Mts, individual Springboard. 10 Mts. Individual Plataforma. No se Puede pasar inadvertido que van surgiendo otros eventos, y la eliminación de algunos. Tomen Nota (ORO), 1 (Plata) 3. (Bronce) 2. Totales: 6. N°8) (HOLANDA). (ORO)1, (Plata) 2 (Bronce) 1. Totales 4. N°9) Australia, Belarus, Israel, y Rep. de Corea: (ORO) 1 ‘0’ Plata y Bronce. Totales 1 presea. N°14) Sud África: (ORO ‘O’) (Plata 1) Bronce 1. Totales 2. N°17) (IRLANDA) (ORO ‘0’). (Bronce 1) Totales 1. N°18) (Bosnia y Herzegovina) y (ROMANIA) (ORO ‘0’) (Bronce 1 C/U). Veamos ALGUNOS RESULTADOS.

(Comienzo por LAS DAMAS), y serán repetidos algunos del sábado 18 de Nov. En 100 MTS.(ESTILO LIBRE) (ORO) (HKG) Siobhan B. Haughey: 50.98. (PLATA), (SWE.) S. Sara. (BRONCE) (USA) Abbey Weitzel, 51.64. #4), (POL) K. Wsick, 51.71. #5), (Canadá), Kayla Sanchéz, 51.86. #6) (USA) Tori Huske 51.98. #7) (HOL.) S. Marrit 52.40. EN 2OO METROS LIBRES. (ORO), (HKG), Siobhan b. Haugkey,1:50.31. (PLATA) (CANADÁ) Rebecca Smith, 1:52:24. (BRONCE) ‘USA’ Paige Madden, 1:53.01. #8) (BAHAMAS) Joanna Evans, 1:54.93.

EN 400 MTS. ESTILO LIBRE. (aún sin resultados) Clasificados. (Brasil), Natalia s. Almeda. 1 (Italia) C. Martina Rita. 2) (RSF) Anna Egorova. 3 (FRA.) Charlotte Bonnet. 4 (CANADÁ) Summer McIntosh. FINALES DE 800 MTS. LIBRES. (ORO) (CHN) Binglie Li, 8.02.90. (PLATA) (RSF) K. Anastasila 8.06.40. (BRONCE) (ITL) Simona Quadarella, 8:07.99. En 50 METROS ESPALDA: (No había información) EN 100 MTS. ESPALDA. (ORO), (SWE), Louise Hansson, 55.20. (PLATA) (CAN), Kyle Masse, 55:22. (BRONCE) (USA) K. Berkoff, 55.40. #4) (HOLANDA) T. Kira 55.53. #5), (USA), Rhyan White, 55.87. EN 200 MTS. ESPALDA) (ORO) (‘USA’) Rhyan White, 2:01.58.

(PLATA), (CANADÁ), Kylie Masse, 2:02.07 (BRONCE) (‘USA’) Isabelle Stadden, 2:02.20. EN 50 MTS. ESTILO PECHO) (ORO) (ISR), G. Anastasia, 29.34. (PLATA) (ITALIA) Benedetta Pilato, 29.50. (BRONCE) (SWE) Sophie Hansson, 29.55. (1OO METROS ESTILO PECHO) Lista de Comienzo Finales. 1) (GHA) Unilez. 2, (CAM) Mei-Li Tan. 3 (CIV), Luice K- Patinier. 4) (FSM) T. Adames. 5) (GUI) Mariama Toure. 6) (Brasil, Pamela Alencar. 7(KGZ) E. Smorkalova. 8 ), (MLI) Aichata Konate. Faltan algunas que completaré mañana.

Viendo algunos Clasificados en los 50 METROS HOMBRES ESTILO LIBRE: N°1) (GBR), Benjamín Proud, 20.91. N°29 (HOL) ,Thom De Boer, 20:94. N°3) (USA) Rayn Held, y Liendo Edwards, (CANADÁ), 21.01. N° 5 (ITA) L. Lorenzo 21.08. N°6), Leonardo Deplano, 21.33 N°7) (HKG), Ian Yentou HO, 21.36. N°28 (ARU), S. Mikel, 21.80.

N°33 (BRASIL), 21.98. N°35), (ARG.) B.Guido, 22.05. N°38 (VEN), Alberto Mestre, 22.16. N°43 (PTO. RICO), O Louis, 22.41. N°50 (El Salvador), Nixon Hernández, 23.22. N°58 (NICARAGUA), Miguel Mena, 23.79 N°58( NICARAGUA), Miguel Mena, 23.79. N° 59 DE (PANAMÁ) está LUIS CÉSAR RODRÍGUEZ ROSALES de 16 años, con 23.85. ¿Habrán otros panameños compitiendo?. Haré las pesquisas.

Viendo algunos resultados de los Hombres. Los 100 Mts. Estilo Libre, está sin informe. EN 200 MTS. ESTILO LIBRE HOMBRES.(ORO) (KOR), Snuwoo Hwang, 1:41.60. (PLATA) (RSF) S, Aleksander, 1:41.63. (BRONCE), (LTU), Danas Rapys. #5) (USA), Kieran Smith, 1:42.29. #6) (Suiza), Antonio Deakovec., 1:42.47. #7) (BRA.) Fernando Scheffer, 1:42.69 #8) (ITA) Matteo Champi., 1:42. 76. Seguiré con la rama masculina y Medallero Oficial y Final.

UN TIP’ SUELTO. Con fecha 16 de diciembre de 2021, recibí en Mi sitio Web, un Comunicado de Prensa, de Thompson Reuters Fundation, firmado por ANTONIO ZAPPULLA, (CEO) Director Ejecutivo., con título. “Un mensaje de nuestro ‘CEO’. Contenido: “En primer lugar espero que esto los encuentre todos sanos y salvos.

Sin duda, 2021 ha presentado muchos de los mismos desafíos que el año anterior, ya que el mundo ha continuado lidiando con la interrupción y la devastación a largo plazo causadas por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, también me ha alentado presenciar un cambio real en el discurso, con los tomadores de decisiones reunidos para examinar cómo podríamos salir más fuertes de esta crisis y abordar muchas de las desigualdades sistémicas que la pandemia dejó al descubierto.

En la Fundación Thomson Reuters, hemos hecho todo lo posible para ayudar a hacer avanzar esta conversación, combinando el poder único de nuestros medios y nuestra experiencia legal para ofrecer un trabajo que contribuya a nuestra visión de sociedades libres, justas e informadas. A través de los esfuerzos del verdaderamente global, reconocida por su experiencia y liderazgo intelectual en nuestras tres áreas de enfoque; promover la libertad de los Medios de de comunicación, fomentar economías más inclusivas y promover los derechos humanos. Estos pilares de nuestro trabajo están interconectados, son interdependientes y se superponen, al igual que muchos de los desafíos que buscamos abordar.

Además de seguir construyendo sobre la base de nuestros servicios principales (noticias, desarrollo de los medios y Asistencia legal e investigación gratuitas a través de TrustLaw), también hemos logrado avances reales hacia la combinación de estos servicios únicos para dar vida a proyectos y asociaciones innovadores. Para compartir solo algunos ejemplos, facilitamos una asociación, que reunió a la sociedad civil, los expertos y el sector privado para enfatizar la importancia de los criterios ‘sociales’ dentro de la inversión ambiental, social y de gobernnza (ESG). Juntos, el Grupo elaboró un libro blanco: “Amplificación de la “S” en la ESG: Investor Myth Buster”, para ayudar a impulsar el impulso tanto para mejorar la comprensión de las cuestiones ‘S’ como para una adaptación más amplia de los criterios sociales en las estrategias de inversión.

En nuestra Conferencia anual en noviembre, a la que asistieron más de 800 delegados de 75 países, lanzamos la Red Legal para Periodistas en Riesgo (LNJAR) en asociación con el Comité para la Protección del Periodista (CPJ) y Media Defense. La UNJAR coordinará estratégicamente los diferentes tipos de apoyo que ofrecen actualmente varias

Varias organizaciones con el objetivo de brindar a los periodistas y medios de comunicación independientes en riesgo un punto de entrada único a un ecosistema de apoyo. En asociación con la UNESCO, la International Women´s Media Fundatión, (WMF) y el International News Safety Institute (INSI), también lanzamos una serie de herramientas prácticas y legales para periodistas, directores de medios y sala de redacción para contrarrestar el acoso. Estas herramientas tienen como objetivo abordar los desafíos experimentados por los reporteros y los trabajadores de los medios en un clima en el que casi tres cuartas partes de las mujeres periodistas encuestadas dicen haber experimentado Abuso en línea. Sería imposible para mí transmitir todos los logros del año pasado en un mensaje, por lo que me gustaría invitarlo a leer nuestra descripción general de la organización, que brinda una instantánea de la amplitud, el Alcance, el impacto y el legado de trabajo de la Fundación: el pasado y el presente”. Tomen Nota de Esto.