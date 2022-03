Terminó en lo Más Alto: El ‘CM’ Atlético en Pista Cubierta, Belgrado, Serbia, 2022

En forma semanal Atletismo Mundial (IAAF), que preside Sebastian Coe, da a conocer una semana con antelación (21-27 de marzo), lo que se tratará en el atletismo. Recibí en mi Sitio-Web, con fecha 21 de marzo de 2022, una Nota

de Prensa con título principal: “El Campeonato de Pista Cubierta Belgrado 22 terminó en lo Alto”.

Contenido: “Tres récords mundiales en el ÚLTIMO DÍA DE COMPETENCIA, combinados con un número de récord

de países que se clasificaron para la final, aseguraron que el Campeonato Mundial de Atletismo de Pista Cubierta Belgrado 22 terminó en lo más alto.

Durante los tres días de emocionante acción en Belgrado, Serbia, del 18 al 20 de marzo, compitieron 129 equipos y

atletas de 59 países se alinearon en las finales (57 países compitieron por las medallas en 2017). Se establecieron siete

récords de campeonato y 17 récords de área. Un total de 31 países ganaron medallas, 22 de las cuales reclamaron el oro, incluido la nación anfitriona, ya que la victoria de la estrella de Salto de Longitud Ivana Vuleta envió a la multitud

de 6800 personas al éxtasis en la noche final. Este es el primer evento del campeonato mundial de atletismo con espectadores desde que comenzó la pandemia en 2020, y asistieron más de 20,000 espectadores durante los tres días, a

pesar de la reducción de la capacidad del estadio debido a las restricciones de Covid.

Además, unos 2500 fanáticos asistieron a la exhibición del Museo de Atletismo Mundial (MOWA) en la arena y se agotaron los productos disponibles en el lugar, siendo la camiseta con el logotipo del evento y las mascotas los más

vendiron para los fanáticos, atletas y su familiares internacionales y nacionales, amigos. El presidente de ‘World

Athletic’, Sebastian Coe, dijo: “El Campeonato Mundial Indoor en Belgrado lo tuvo todo: Tres récords Mundiales,

una victoria inolvidable en casa, una motiva medalla de oro para Ucrania que personificó el espíritu excepcional del

equipo ucraniano, rivalidades brillantes, carreras reñidas y la apariencia de atletas de 59 PAÍSES DIFERENTES en la

final, demostrando una vez más que el atletismo es el más global de todos los deportes.

Los fanáticos, en Belgrado fueron ruidosos, apasionados y generosos, dando la bienvenida a atletas de todo el mundo.

Crearon una atmósfera excepcional para nuestros atletas, quienes respondieron dándolo todo y haciendo historia. Belgrado ha sido sede de los campeonatos más exitosos y memorables. Gracias”. El primero de los Récords Mundiales

del domingo llegó en TRIPLE SALTO FEMENINO, ya que Yulimar Rojas sumó a su leyenda con un sensacional 15,74 Mts., un Récord Mundial Absoluto que mejora los 15,67 mts. que saltó al aire libre para ganar el título olímpico

en Tokio el verano pasado, y su récord anterior bajo techo de 15:43 mts. , registrado en Madrid en febrero 2020.

Con su victoria, la venezolana de convirtió en la primera atleta en ganar 3 títulos mundiales de triple salto bajo techo.

Pero aún quedaba mucho por venir. Cuando se reanudó la acción para la sesión de la tarde, el estadounidense Grant

Holloway aseguró su lugar en la final masculina de 60 Mts. con Vallas con un estilo soberbio, igualando su propio Récord Mundial de 7.29. El tiempo ganador número 56 consecutivo de los 60 Mts. con Vallas del ‘CM’ de 110 Mts,

igualó la marca que estableció como récord mundial en Madrid en febrero de 2021. Apenas una hora después regresó a

la pista para ganar su segundo título mundial en 7.39. Luego, la atención se centró en el ‘Salto con Pértiga’ Masculino.

Volviendo a la escena de su récord mundial de 6.19 m., establecido en la misma arena el 7 de marzo, el Campeón

Olímpico de Suecia, Mondo Duplantis, tenía la intención de ir aún más alto y, después de ganar su primer título mundial senior con un despeje de 6,05 Mts., volvió a cumplir debidamente.

Después de dos años y 54 intentos en 6:19 Mts., su mejora a 6;20 Mts., tomó solo dos semanas y tres intentos mientras

se elevaba en su último intento. Etiopia encabezó el medallero por primera vez en el Campeonato Mundial Indoor cn

cuatro (4) oros, tres platas, y dos bronces, mientras que Estados Unidos, que albergaba en tan esperado Campeonato Mundial de Atletismo Oregon 22 en julio, terminó segundo con un total de 19 medallas (tres de oro). Equipos de

cinco áreas diferentes ganaron medallas de oro: África (4), Asia (1), Europa, (11), NACAC (8) y Sudamérica (2).

Después de una brecha de cuatro años entre el Campeonato Mundial de Atletismo de Pista Cubierta en 2018 y el evento de este fin de semana, debido a la pandemia, los atletas y fanáticos ahora solo tienen que esperar un año hasta el

Próximo, con Nanjing en China programado para albergar el evento en marzo 2023”.

El Campeonato Mundial de Atletismo Indoor, (bajo techo), Belgrado 22 en números. (SET DE RECORDS) (Establecer los Récords). ‘3 RÉCORDS MUNDIALES: (Yulimar Rojas (Ven.), en triple salto, 15:74 Mts; Grant Holloway (USA), en 60 Mts./Vallas 7m29; y Mondo Duplantes (SWE) en Salto con Pértiga 6,20 mts.). 7 récords de

Campeonato. (Jereem Richards (TTO), en los 400 mts 45:00; Samuel Tefera (EHT) en los 1500 mts., 3:33:77; Grant

Holloway en los 60 Mts. con vallas, 7:29; Mondo Duplantis (SWE) en el Salto con Pértiga 6:20 mts.; Darlan Romani

(BRA) en Impulsión de Bala 22:53 Mts.; Gudaf Tsegay, (ETH) en los 1500 Mts. 3:57.19; Yulimar Rojas en Triple Salto, 15:74 Metros. Tomen nota de esta perorata (repetición total del ‘CM’ de Atletismo en Pista Cubierta Belgrado.

Serbia, del 18 al 20 de marzo de 2022. Así es.

UN ‘TIP’ SUELTO: Del ‘DD MX’: (DIARIO DE MÉXICO). Por la Agencia ‘EFE’, del 21 de marzo de 2022. Título:

“Mónica Vergara destaca la Lucha de las Mujeres por la Igualdad en el Fútbol”. Contenido. “Mónica Vergara. Entrenadora del TRI Femenil abrió la jornada de 11 sesiones en el festival: “Tu Cancha la Eliges Tú FEST” organizado

Por la Federación Mexicana de Fútbol, con la práctica “Abriendo las puertas para mí y para otras mujeres”, en la que

habló de que tuvo que pasar para convertirse en enero de 2021 en la primera mujer en asumir como seleccionadora

del cuadro de mujeres en México”.

“Me encantaría que no se conmemorara nada porque me lleva a esta parte de la historia que me gustaría que muchas

mujeres no hubieran pasado. Es súper grato ver la lucha. La valentía que viene de atrás para que haya igualdad y estas

nuevas generaciones vivan unas realidades distintas a épocas y generaciones atrás”, sostuvo la ex futbolista sobre el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, que para ‘Vergara’ es regresar a lugares que duelen”. Vergara quién fue seleccionada mexicana en el Mundial 1999, aseguró que le tocó crecer “rompiendo tabúes y creencias” en su carrera

como jugadora, que se inició a los 10 años cuando entró a una escuela en la que se formó.

“Ni había espacio para que la mujer pudiera practicar el fútbol, me tocó hacerlo con niños, yo era la única mujer, pero

siempre rodeado por mi familia y amigos que han sido ese motor para hacer todo lo que pasa por mi cabeza. Ellos me

llevaban a que practicara fútbol con mi hermano. Al fútbol lo conocí y practiqué a una edad temprana en una escuela

en la que no hacía de forma disciplinada”, dijo. “La ganadora de tres medallas como futbolista en los Juegos Panamericanos, reveló que en sus primeros años de carrera se rebeló a los comentarios machistas de los padres de sus

compañeros de equipo y de sus rivales.

“Los comentarios vienen de que la mujer TIENE QUE QUEDARSE EN CASA PARA HACER EL QUEHACER,

AYUDAR si tienes un hermano menor. La mujer tenía una función específica en la Sociedad, y cuando jugaba Fútbol

debía demostrar que la MUJER PUEDE HACERLO y HACERLO BIEN, sentenció”. ¿Qué opinas de esto selectos

Lectores del Coctel?. Tomen Nota de Esto.