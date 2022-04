Afirmó la (WBSC): VEN. será Sede de la Clasificación de ‘Las Américas’ para la ‘CM’ de Béisbol Sub-15

Será en el Estado Carabobo. El Estadio, ‘José B. Pérez’ de Valencia, será la Sede Principal, etc

Tuve a bien dar una visita somera al sitio Web, de la Confederación Mundial de Beísbol /Softbol, (WBSC), que preside Riccardi Fraccari, que tiene el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional, (COI), que preside Thomas Bach. Veamos los Miembros de los Cinco Continentes en Béisbol y Softbol, que cubren los dos sexos en Beísbol y Softbol. (WBSC AMÉRICA) 58 miembros, Béisbol 31. Softbol 31. Total 62. (WBSC ASIA 36 Miembros.

Béisbol 26 Softbol 24. (WBSC EUROPA 58 ( Beísbol 41.). (Según la solicitud de la Federación de Beísbol y Softbol de Ucrania envió una recomendación a sus Federaciones Nacionales que tener a los jugadores Beísbol y Softbol, sean considerado jugadores de la casa). (WBSE ÁFRICA) 28 MIEMBROS. Beísbol 20 Softbol 21. (OCEANÍA) 25 Miembros, (BEÍSBOL 15 SOFTBOL 12).

‘UN TIP’: Thembani Moyo, es el nuevo presidente de la Asociación de Béisbol de Zimbabwe. Ha recibido $87,500, durante 12 meses de ayuda. De Panamá. POTROS, ganó La Liga Nacional Juvenil de Panamá. El Torneo Histórico

Que se ha jugado desde 1962, vió a la franquicia jóven ganar su Primer Título. El manager de los Potros, Sixto Garibaldo dijo después del juego: “Logramos nuestra meta, somos campeones. Fue un partido difícil, confiamos en nuestros muchachos, y ahora estamos celebrando. Pese a la derrota en la Serie Final, Panamá Metro continúa siendo el

Equipo más exitoso en la liga con 21 TÍTULO, el último en 2016.

Del Campeonato Juvenil, Panamá estructurará su Equipo Nacional para la COPA MUNDIAL ‘WBSC’ U-18 que se

Jugará en SARASOTA y BRADENTON, en los Estados Unidos más tarde este año. Volviendo al tema principal de

que “Venezuela será sede de la Clasificación de Las Américas para la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 de la ‘WBSC’

en el Estado Carabobo. El Estadio ‘José Bernardo Pérez de Valencia será la SEDE PRINCIPAL, mientras que el Estadio Independencia de Puerto Cabello y el 4 PRO CITY DE SAN DIEGO serán las sedes adicionales.

El Torneo Continental está programado del 3 al 12 de junio. Los 10 EQUIPOS NACIONALES participantes son: EL

N° 25 (BRASIL). N° 11, (COLOMBIA), N° 9, (CUBA). N° 7, (REP.DOMINICANA), N° 48 (HONDURAS). N° 15,

NICARAGUA), N° 13 (PANAMÁ), N° 16 (PTO. RICO). N° 66, (ISLAS VÍRGENES DE ‘EE.UU’, N° 6 VENEZUELA. Los CINCO MEJORES EQUIPOS DEL EVENTO DE LAS AMÉRICAS se clasificarán para la Copa

Mundial Sub-15. El manager de Venezuela, Juan Morales, ya está trabajando en una preselección de 58 jugadores y

Planea finalizar su roster para la clasificación posterior al Campeonato Nacional de Venezuela, programado del 5 al 11

de mayo. La Copa Mundial de Béisbol Sub-15 de la ‘WBSC’ está programada del 26 de agosto al 4 de septiembre en

Hermosillo, México. El N° 5 del Mundo, ‘EE.UU’, es el actual campeón Mundial Sub-15. El N° 14 del Mundo República Checa, y el N° 22 Francia (Europa) son los únicos equipos Nacionales Clasificados hasta ahora. También

Se determinarán equipos de Asia (2), África (1), Oceanía (1), y un comodín Hermosillo será sede de la quinta edición de la Copa Mundial de Béisbol SUB- 15 ‘WBSC’.

La ‘WBSC’ (la Federación Internacional de Beisbol (IBAF) en ese momento) celebró previamente una Copa Mundial

de Béisbol Sub-16 (‘A A’) de 1989 a 2011. Tomen Nota de Esto.

OTROS TIPS SUELTO DE LOS DIARIOS. ‘EL PANAMÁ AMÉRICA: Jueves 14 de abril 2022. Escribe Jaime A.

Chávez. “Vuelve al Ruedo: “CAROLINA CARSTENS: Sumario: “Carolina Carstens una que recibe subvención económica de 4 cifras, podría estar en el Panamericano en República Dominicana, si arma el torneo nacional infantil y es la selección juvenil entrena México como miras a los Juegos Suramericanos en Argentina, sostuvo el dirigente Martín Peterson, que ya no dá más, pero sigue dirigiendo el Taekwondo. Los Juegos Sur-Americanos serán en Rosario, Argentina, a partir del 28 de abril hasta el 8 de mayo. Los Juveniles han estado entrenando en México, regresan a Panamá para viajar nuevamente a Argentina, indicó Peterson”. UN TIP SUELTO DE “EL GUACHIMÁN’, DE MI

DIARIO’, del jueves 14 de abril de 2022. “El MAESTRO’. Rodrigo Noriega quiere que reemplacen al vice. Pero si el

Man va es por la candidatura presidencial del piardí.- Rece bastante en Semana Santa, lo va a necesitar para que su deseo se convierta en realidad”. CAMACHO: “Sería bueno que avise cuándo es la protesta frente a la Embajada de

‘EE.UU.’. ¿ Se atreverán como lo hacen contra los Magistrados de la Corte?.C0LMENA: “Ya el PRD se está preparando para gastarse toda la plata del 2022 y 2023 con las Juntas Comunales y gobiernos locales porque viene la

Campaña y deben remar por ‘Gaby’. ¡ Seguirá la fiesta!. Veamos un par de TIPS, DE LA LLORONA, de ‘La Decana’ “La Estrella de Panamá”, del jueves 14 de abril de 2022. ‘LO QUE DICEN: “Me cuentan que hay varios ministros y directores que están muy juiciosos, reflexionando durante la Semana Mayor. Pero que muchos de ellos, cuidado y no resucitan, ya que la otra semana no regresarán a sus cargos. ¿Seré yo, maestro?. (2) LA NÓMINA. Circuló ayer, y me dicen es la nómina de consenso para el CEN del PRD. En esta NITO sería secretario general y Gaby

el presidente del partido. Lo acompañan Camilo Alleyne en la primera presidencia y Eyra Ruiz, la segunda vicepresidenta. (7) ¿HABRÁ JUELGA? Los futbolistas de la LPF que no irán a la cancha en la próxima jornada del torneo. Apertura, porque los clubes no firmaron la convención colectiva el año pasado. Lo cierto es que hay

mucho descontento de parte de los jugadores, que se consideran trabajadores del sector deportivo”.

UN TIP SUELTO: EN LA PÁGINA 29 DEL LUNES 18 de Abril DEL ‘DIRIO CRÍTICA. Salió una Grafica, de la Lic. del Judoca Bernabé Vergara, que ganó una de las dos presea de bronce,, junto con la presidenta de la Federación Panameña de Judo, Estela Riley. Donde hasta ahora mantiene un silencio sepulcral es sobre el paradero de la Judoka

MIRIAN ROPER, que compite en los 57 KILOS, y recibe un apoyo mensual de Pandeportes de cuatro DÍGITOS Ya

cumplió 39 años, y no dice si se acogerá a la jubilación. Lo llamativo es que los colegas que cubren estos temas, no dan opiniones. Tomen Notas de esto Selectos lectores del Coctel Deportivo.