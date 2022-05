Otra improvisación de la ‘FEPAT’, el ‘CN’ de Atletismo Mayor 2022

Antes de volver a los ‘TIPS’ Importantes del XIX Mundial de Deportes Acuáticos , (FINA), 2022, que

Se está desarrollando en Budapest, Capital de Hungría, del 18 de junio al 3 de julio, 2022. Dando una miradita a los Diarios Locales, para ‘ver lo mismo de siempre’. La página 5 del Diario Crítica, del sábado 14 de mayo dice: “Adames Casi asegura la reelección”. “Contenido: “ La bancada del Partido Revolucionario Democrático, (PRD) escogió por Unanimidad postular al diputado Crispiano Adames para la reelección a la presidencia de la Asamblea Nacional de Panamá.

Adames logró el 100% de los votos de los 35 diputados perredistas. Crispiano dijo que : “la mejor y probablemente la Única forma “ para que se garantice la eficiencia y la efectividad en el uso de sus facultades como diputados es “el Equipo y trabajar en equipo”. Todos los diputados y especialmente, con los 35 diputados del PRD, la alianza, los compañeros de Cambio (Democrático), los compañeros independientes y los arnulfistas demostraremos que sí hay voluntad, capacidad, interés y si hay respuestas que son: las legislaciones y la función fiscalizadora que merece este país”, reveló su discurso de victoria”.

La Llorona de la ‘Decana’, “La Estrella de Panamá” en la Pag. 2A, del sábado 14 de mayo: (1) De Cuchillos Largos: “Esta noche será de los cuchillos largos, porque los delegados son los que pueden poner contenta o triste a una u otra facción que se disputa el control del PRD. Dice que los tienen hospedados y los hoteles cerrados bajo siete llaves. ¡ Ataja! (2) ‘EL SECRE’ “A propósito de los delegados, el cargo importante es el de secretario general. En todo caso, si Rubén la gana a Peter Michael, no hay más nada que decir. Igual si pasa lo contrario.

(3) LA FIESTA: Dicen que Benicio les pagó una fiesta a sus delegados en Decamerón. Anoche eso fue una locura.

Solo espera que no salgan indispuestos ¡ Ataja!. (5). PREMIANOS. “ La Decana’ volvió a ganarse tres premios en el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información. Se llevó mejor caricatura, periodismo cultural y el codiciado premio de la mejor investigación. ¡Felicidades a los ganadores!. No debemos olvidar que la Unidad Investigativa de ‘La Decana’ está compuesta por las colegas: Adela Coriat (Editora) y asistente Marlene Testa. Tema de hoy. “Otra improvisación de la ‘FEPAT’, el ‘CN’ de Atletismo Mayor 2022”. Sumario: “ Cuenta con el Aval y Patrocinio de Pandeportes y el COP”. El Diario La Prensa, etc., señaló que el Campeonato Nacional Mayor

De Atletismo 2022 inicial hoy, (viernes 13 de mayo, con eventos en el Domo del Campus Harmodio Arias Madrid de la Universidad de Panamá, y en las instalaciones del estadio Rommel Fernández Gutiérrez, según confirmo Mario Quintero , presidente de la federación panameña de este deporte.

Mañana 14 de mayo (fue el sábado). Para este día, los eventos de campos comenzarán a las 2:00 p.m., en el Domo; Mientras que las 4:00 p.m, se tienen contempladas competiciones de pista en el Rommel Fernández . Mañana desde las 6:00 a.m, continuarán las competencias de pista y salto, las cuales se extenderán hasta las 12:00 del mediodía, confirmó Quintero. “Esperamos la ACTUACIÓN DE CERCA DE 300 ATLETAS de Diferentes Provincias, que llegarán con objetivos claros que son BUSCAR CUPOS para el Campeonato Centro Americanos este año, además los Juegos Bolivarianos donde, Dios primero, esperamos tener una buena presencia”. (¿pregunta?, Dónde y cuándo hicieron los eventos eliminatorios?). “Contamos con buenos talentos juveniles y mayores.”. (¿ Acaso de refiere a Arturo Deliser y Mateo Edward?, y las damás que residen en el exterior, abordando los 30 años o cerca?)

“A Los Juegos Bolivarianos también se enviará un grupo de corredores istmeños, competición que tendrá como escenario la región de Valledupar, Colombia, entre el 24 de junio al 5 de julio. Quintero detalló que el Campeonato Centroamericano en Nicaragua será los días 4 y 5 de julio, mientras que en Colombia, el atletismo irá del 1 al 5 de ese mismo mes.

“Uno de los que se está preparando para tomar salida en los en loa 21 kilómetros en los Juegos Bolivarianos es el Chiricano y doble maratonista olímpico Jorge Enrique Castelblanco quien actualmente se encuentra en Colombia.

Aunque en Panamá, pese a la buena actuación de nuestras Atletas de la Natación en los “Juegos ‘SA’ de la Juventud, En Rosario, Argentina, ya no hay mención del nadador Tyler Christianson, que tiene la Nacionalidad de ‘USA’, y la de Panamá, porque su madre tiene la Nac. panameña. Su actuación en los ‘JO’ de Verano, Tokio 2020, fue buena.

Hoy dando un vistazo de “ SWIM WORLD”, cuyo Editor en Jefe es ‘JOHN LOHN’, con fecha de sábado 14 de mayo de 2022 mayo 2022, uno de los títulos lee. “ Adam Peaty se sumerge profundamente en las lesiones del pie y su carrera en inside With Brett Hawke Podcast: Una de las noticias más decepcionantes del deporte de la semana pasada fue el anuncio de que ADAM PEATY se perderá el Campeonato Mundial de este verano en Budapest debido a una lesión.

Durante un entrenamiento en tierra firme, Peaty sufrió una fractura en el hueso del pie derecho, una fractura que evitará que la estrella británica persiga el cuarto título consecutivo de los 50 METROS PECHO, y los 1OO MTS. PECHO. Mientras lidiaba con las secuelas de la lesión y diseñaba un plan de juego para volver a la acción cuando ese Momento fuera posible, Peaty se tomó el tiempo para sentarse con una entrevista en ‘Inside With Brett Hawke Podcast. Durante casi una hora, Peaty conversó con los dos veces presentador olímpico, cuyo programa se ha convertido en un contenido imperdible. La lesión de Peaty ocupa el comienzo de la entrevista, como era de esperar, y está llena de tremendos detalles.

Peaty habló con Hawke sobre el impacto emocional de la lesión, incluido el DOLOR ‘CRUDO’ de lidiar con la situación. El británico señaló que se desconectó de su teléfono y de las redes sociales después de la lesión digerir lo que ocurrió y cómo puede seguir adelante. También habló sobre la importancia de los Campeonatos del Mundo y cómo usa esas competencias para mostrarle al mundo lo que es capaz de hacer y hasta dónde puede esforzarse el cuerpo humano.

Hawke y Peaty hablaron sobre el entrenamiento, cómo Cameron Van der Burgh motivó al campeón británico a elevar sus actuaciones a un nuevo nivel y el trabajo y la relación que comparte con el entrenador Mel Marshall. Peaty también analizó su enfoque de las competencias, particularmente su amor por competir bajo presión y en los momentos más importantes”. Tomen nota de Esto, selectos lectores del Coctel.

OTRO TIP SUELTO DE ‘SWIM WORLD’, Cuyo Editor en Jefe es ‘JOHN LOHN’. Tiene la Firma de David Rieder Título: “KATIE LEDECKY no nada 200 estilo libre en el Campeonato Mundial”. “En las Pruebas Internacionales por Equipos de ‘EE.UU.’ de la semana pasada en Greensboro, Carolina del Norte, Katie Ledecky obtuvo cuatro victorias Dominantes. Nadó su tiempo más rápido en cuatro años en los 800 estilo libre, y luego sumó resultados de primer lugar En los 200 libres, 400 libres y 1500 libres, mientras que Leah Smith, la tercera finalista en los 200 libres en Trails, ha Agregado ese evento además de los 400. y 800 a su alineación. Smith se unirá a Claire Weinstein de 15 años, la Sorpresiva finalista N°2 en 200 metros libres en Trials, en las carreras del evento individual. Continuaré mañana si el

Todo Poderoso me lo permiten. Tomen Nota de esto.