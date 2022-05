Reunión de la ‘JE’ del COI, y Ültimo día de la 139ª Sesión en mayo de 2022

Antes del tema de hoy, exclusivamente del deporte del Comunicado de Prensa recibido del Comité Olímpico Internacional, veamos algunos de los temas políticos. La página N°2 del ‘Diario Crítica, del lunes 16 de mayo tituló: “Gana Benicio y derrotan a Pedro Miguel”. Contenido: “Benicio Robinson dobló a la ex ministra Rosario Turner para

Reelegirse por tercera vez como presidente del PRD, pero Pedro Miguel González sufrió una estrecha derrota ante el también exdiputado Rubén De León, en la Secretaria General del colectivo”.

“Robinson alcanzó 2,716 de los 4092 votos válidos de los delegados (66.8%) mientras que la ex de salud sumó 1,365 (33.3%). Por la Secretaría General del PRD, el ex presidente de la Asamblea General y figura empujada desde las esferas del Ejecutivo, Rubén De León logró 2,120 votos contra 1,876 del también expresidente del legislativo Pedro Miguel González. El diputado Benicio Robinson recomendó al mandatario Laurentino Cortizo, reemplazar alMinistro de Obras Públicas, Rafael Sabonge”.

TIPS de LA COLUMNA ‘LA LLORONA’ de ‘La Decana’, ‘La Estrella de Panamá’, el lunes 16 de mayo, 2022.

Negocios de Crucero: “Me dice el vigilante marítimo que hay una empresa de ingeniería que data del Varelismo, en el Puerto de cruceros que viene directo de la madre patria que hace poco y cobra mucho. Solo cambiaron las figuritas de ayer, los que saben piden investigar en la Autoridad Marítima, dónde come la langosta”.

GRANDES PERDEDORES. “Comenta alguien que si se hace un análisis crítico y objetivo, los grandes perdedores de la elección de ayer del PRD fueron Pedro Miguel, Bolota, Alex Lee, Rosario y de paso ZULAY EN EL FRENTE FEMENINO”.

Otra actitud CÓMICA en el ‘DIARÍO CRÍTICA DE ‘ BOLOTA’ en el Segmento del ‘Diario Crítica’ (Se escucha por ahí), del lunes 16 de mayo. (BOLOTA NO TIENE JEFE, “El Ejecutivo no es mi jefe, CUCO no es mi jefe. Mi jefe. ES DIOS”. ¡ Aleluya!. Tomen Nota de esto.

Tema de hoy. Recibí en mi Sitio- Web, con fecha lunes 16 de mayo de 2022, de la Dirección de Comunicaciones, del Comité Olímpico Internacional (COI), que preside Thomas Bach, que titula: “Reunión de la Junta Ejecutiva del COI y último día de la 139ª Sesión del COI en mayo de 2022. Información para los medios.

La Junta Ejecutiva (EB) del Comité Olímpico Internacional (COI) se reunirá el miércoles 18 y jueves 19 de mayo para preparar el último día de la 139ª sesión del COI, que será el viernes 20 de mayo. Como recordatorio, esta sesión se inaugurará el 3 de febrero en Beijing y la segunda parte fue el 19 de febrero. La decisión de concluir la Sesión en

mayo se tomó con el fin de agilizar las reuniones institucionales previstas en Beijing debido a la situación de pandemia de COVID-19.

El ‘EB’ y la Sesión del COI están programados para recibir actualizaciones sobre las actividades del Movimiento Olímpico, las comisiones del COI y Administración del COI, así como informes de los Comité Organizadores de los Juegos Olímpicos. Todas las reuniones se llevarán a cabo en formato híbrido: algunos participantes asistirán EN

PERSONA en (‘OLYMPIC HOUSE’) en Lausana, Suiza, y otros se unirán en línea.

Una conferencia de prensa en línea tendrá lugar después de la sesión del COI el viernes 20 de mayo 2022.

Programa de las Reuniones del Comité Ejecutivo del COI (EB) y día Final de la 139ª Sesión del COI. Miércoles 18 de Mayo 9 a.m – 6: p.m. (Casa Olímpica y Remota). Jueves 19 de Mayo para preparar para el día Final de la 139ª Sesión del COI, hora 5:30 p.m., en la (Casa Olímpica y Remota), hora 5:30 p.m. (CET). 9 a.m – 12 p.m, Reunión del Comité Ejecutivo, (EB) (Casa Olímpica y Remota).

139ª Sesión- Día Final. (Viernes 20 de Mayo 2022) Sesión Memorial de Apertura: “Informe del Presidente del COI (Thomas Bach). Gobernanza, ‘Éticas. “Elección de la Comisión Ética del COI. Finanza. Informe Anual, presentación Del Informe de 2021. Agenda Olímpica 2020 +5. XXIV Juegos Olímpicos de Invierno, Beijing 2022”.

12 – 4:30 p.m. Informe Final del Comité Organizador Interín del ‘Chair’ de la Comisión Coordinadora.

“Juegos de los XXXII Olimpiada Tokio 2020 . Reporte final del ‘Chair’ de la Comisión Coordinadora. “Juegos de los XXXIII Olímpicos PARÍS, 2024. Informe del Comité Organizador, por la Comisión Coordinadora. XXV Juegos Olímpicos de Invierno, Milano, Cortina 2026”. Tomen Nota de esto, selectos lectores del Coctel.

TIPS SUELTOS’. Todos estamos en espera de una buena noticia del ‘CM’ de Boxeo Femenino, de Estambul, Turquía, de Atheyna Baylon, en los 75 Kilos Damas, que va en busca de una presea dorada. También Espero ver mañana, los Resultados del improvisado Campeonato Nacional de Atletismo, 2022. Tomen Nota de Esto.