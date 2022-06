La ‘FINA’ impulsa una Tecnología para mejorar la puntuación en Nado Artístico

Antes de ‘INICIAR LOS TIPS SUELTOS de la Federación Internacional de Natación ‘(FINA), comparto con ustedes

Selectos lectores del Coctel, que el presidente es ‘Husain Al Musallam,, que nació en Kuwait el 19 de mayo de 1960.

Representó a Kuwait como un nadador internacional en su juventud. Al Musallam, fue Capitán Piloto de una aerolínea y fue elegido por primera vez para la Oficina de la FINA en 1996.

El Primero ‘VP’ de la FINA, recibió 302 Votos de los delegados que representaron 183 Federaciones Nacionales (con

108 asistentes al Congreso presencial y el resto en línea) Representa al no ‘muy bendito’, Julio César Maglione . En 1989- 1990, fue presidente de la Asociación Uruguayo de Fútbol. Maglione fue elegido por TRES PERIODOS jefe de

La FINA. Detectó a los MITÓMANOS Camilo Amado Varela, y su Letrada, Damaris (USA$) Young, elegida jefa

Del COP en forma fraudulenta, y lo más censurable lo avaló, por el ‘Cacique de Pandep.’, el ‘HD’, Héctor Brands.

En el tema de hoy, una Reportaje de la Agencia ‘EFE’, originado en Madrid, el 24 de mayo de 2022, tituló: “La Federación de Natación impulsa una tecnología para mejorar la puntuación en artística”. “Ana Montero, directora técnica de natación artística de la Real Federación Española de Natación, es una de las impulsoras de un programa tecnológico que pretende reducir al máximo los errores de puntuación sobre el agua para ajustar las calificaciones de

los deportistas.

El objetivo que tiene la RFEN es cambiar, o al menos, dar RESPUESTA a la afición, que a veces no entiende la especificidad de la natación artística para entender por qué UN ES MEJOR QUE OTRO CON EJERCICIOS SIMILARES. (Tomen Nota de Esto lectores).

“Queremos dar respuesta a entrenadores y deportistas y también a los jueces para decidir la nota y que la valoración se

pueda medir mejor siempre que exista un ejercicio de dificultad. Ahora los jueces miran la ejecución pero lo que queremos es la dificultad del juicio declarándola”, comentó Ana Montero, impulsora de esta aplicación junto a María

José Bilbao y Daniel Ramos.

“Trabajamos en la parte más tecnológica de este cambio. La sincronización es el ADN de la natación artística, que consiste en ejecutar movimientos en pareja o en equipo, al unísono. Hasta ahora la sincronización estaba valorada

sin acabar de definir, apuntó Montero, durante su participación en el V Foro EFE Sport Business Days ‘Sportech, la

tecnología en la industria del deporte’, celebrado en Madrid. De esta forma, la aplicación podrá detectar tres tipos de

errores cometidos en el agua. Por un lado los errores pequeños (aquellos que el experto es capaz de ver pero no el público no tanto), obvios (los ve todo el mundo) y mayores (alguien que no ejecuta movimientos). Es una aplicación

por parte de máximo y va descontando puntos en base a tus er La aplicación tendrá un ´hardware’, con diferentes botones representando cada uno un error. Habría tres y lo que vean

se formarían en una única respuesta. “Teniendo en cuenta el tiempo de reacción, aquellos errores que estén el mismo

segundo serán los que se validen”, subrayó Ana Montero. “Con este programa, una eliminación de una final podrían ser dos mundos distintos. Aportaría estrategia al deporte y daría respuesta al deportista y entrenador para diferenciarse,

porque si hay ocho acrobacias cada una tendrá su dificultad o un valor de ejecución diferente”, destacó.

La realización televisiva de la natación sincronizada también ha evolucionado en los últimos tiempos, dando mayor

Espectacularidad a la retransmisión para los telespectadores .“Antes solo había un plano, pero ahora se buscan los pequeños detalles y las curiosidades. Esto podrá aportar a lo que realmente se pueda explicar. La imagen va acorde, el

impacto está siendo muy grande, y hay quién está asustado, pero los entrenadores que lo han probado le dan la bienvenida”, concluyó

En las próximas semanas la Federación Internacional (FINA) mandará el borrador del reglamento. El Congreso donde

se validará el programa está previsto para octubre y se pondría en marcha a principios de diciembre”. Tomen nota.

‘OTRO TIP SUELTO’. El viernes 3 de junio de 2022, en el SITIO-WEB. de la (WBSC), Confederación Mundial de

Beísbol y Softbol, que preside Riccardo Fraccari, tituló. “Publicada la Lista Completa de Candidatos para las próximas

Elecciones del Congreso de la WBSC”.

Contenido: “Las Federaciones Miembro votarán en JULIO para definir las Juntas Ejecutivas, de División de Beísbol y

de División de Softbol de la WBSC. “La Confederación Mundial de Beísbol y Softbol (WBSC) publicó hoy, 3 de junio

de 2022, el Comunicado con las Normas Electorales de la WBSC, la lista oficial de candidatos para las elecciones que

se realizarán en el próximo congreso de la WBSC, que tendrá lugar en la Ciudad de Taipei (TPE) del 4 al 5 de julio.

La Comisión Legal de la WBSC revisó y aprobó todas las nominaciones.

Tres candidatos han sido nominados para Presidente de la WBSC, así como DOS PARA Secretario General de la WBSC y dos para TESORERO de la WBSC. También hay CINCO CANDIDATOS para los dos puestos de Vocal de

Béisbol y cinco candidatos para los dos puestos de Vocal de Softbol. Además, hay tres candidatos para el PUESTO

DE PRESIDENTE DE LA DIVISÓN DE SOFTBOL, cinco candidatos para los dos puestos de Vicepresidente de la

División de Softbol, y 11 candidatos para los TRES PUESTOS de Vocal de la División de Softbol”. Tomen Nota.