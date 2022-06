! El Comité Olímpico Internacional (COI): “Feliz Día Olímpico 2022, para Todo el Mundo” ¡.

Bach: “Nuestra Misión Olímpica no es una misión política. Es una misión humanitaria”

Comienzo por buscar los ‘TIPS SUELTOS’ en los Diarios del jueves 23 de junio de 2022, en la sección de deportes, de

Los Juegos del Día Olímpico 2022. En el Diario Metro Libre, no hay noticias sobre el particular. Pero como de costumbre en el ‘Caldo Deportivo’ siempre aparece el ‘Magister’ Don Pedro Aguilar. Pregonó: “El COP ha convencido al gobierno que ‘DEPORTE’ es solo lo que maneja ellos o sea, ‘COMPETICIÓN’. Lo tiene mareado de que entre MÁS DINERO LE ASIGNAN, LA REPRESENTACIÓN GANARÁ MÁS MEDALLAS, y no peluches ni

Diplomas y jura que tenemos un ‘SISTEMA DEPORTIVO’, indicó el ‘Entrenador’ Pedro Aguilar. Tomen Nota.

OTRO TIP SUELTO: El Diario LA PRENSA, del jueves 23 de junio de 2022, no menciona el DÍA OLÍMPICO 2022.

En la página 8A (DEPORTES), el Colega Aurelio Ortíz tituló: Flor Meléndez visualiza un Panamá muy Superior”.

Sumario: “El ‘COACH’ de la Selección Nacional de Baloncesto mostró optimismo de cara a los próximos juegos.

Hablo de FLOR MELÉNDEZ MONTAÑEZ, oriundo de Cidra Puerto Rico. Nació el 12 de enero de 1947. “Panamá

debe presentar uno de los equipos más competitivos que haya tenido en los últimos años, durante la próxima ventana

Eliminatoria para el Mundial de Baloncesto FIBA Indonesia-Japón-Filipinas 2023. Y sigue Flor Meléndez con su

‘bla-bla-bla?. Tomen Nota.

‘TIPS SUELTOS EN EL ‘DIARIO CRÍTICA del jueves 23 de junio 2022. Nada sobre el Día Olímpico: “Que el Estado panameño invirtió casi $1,000 MILLONES en una nueva terminal en Tocumen para provecho casi exclusivo de

“Patrón Airlines”. ¡Así, si es bueno hacer negocios!. Que a Carlos Lee le han dado palo por todos lados. Ayer hasta

Harry “El Sucio” le mandó una carta. ¡Calladito, se ve muy bonito!.

Tema de hoy. En Mi Sitio-Web, del jueves 23 de junio de 2022, a la 4.35 a.m., recibí un Comunicado de Prensa del COI, con título principal: !El Comité Olímpico Internacional, (COI): “Feliz Día Olímpico 2022, para Todo el Mundo”!. Bach: “Nuestra misión Olímpica no es una misión política. Es una misión humanitaria”. En el Día Olímpico, mientras el mundo avanza unido por la paz, el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, ha Reiterado el papel que puede desempeñar el deporte en la construcción de PUENTES en nuestro mundo dividido y en La promoción de la SOLARIDAD MUNDIAL.

Los Juegos Olímpicos, que unen al mundo entero en una competencia pacífica, son un poderoso símbolo de paz”, dijo el presidente Bach. “Nuestra misión olímpica no es una misión política. Nuestra misión olímpica es una misión olímpica es una misión humanitaria”. En el pasado reciente, los problemas humanitarios globales, han obligado al mundo al reflexionar . Los conflictos en curso, la invasión Rusa de Ucrania, la situación en Afganistán y el creciente

Número de personas desplazadas en todo el mundo han reafirmado una necesidad urgente de SOLIDARIDAD Y PAZ

en nuestro Mundo Dividido.

El 23 de junio, mientras el “DÍA OLÍMPICO” promueve el mensaje de este año: “Juntos, por un mundo en paz”, el

Presidente del ‘COI’ subrayó que la necesidad de solidaridad y paz sigue siendo el principio rector del Movimiento Olímpico y destacó la importancia simbólica de los Juegos olímpicos”. “Sin solidaridad no hay paz”, dijo:

“ En estos tiempos de división y confrontación, las personas de todo el mundo anhelan una fuerza unificadora que reúna a la humanidad En este sentido, el Movimiento Olímpico tiene MUCHO QUE OFRECER con nuestra misión de

Unir al mundo entero en una competencia, pacífica, continuó Bach.

DÍA OLÍMPICO 2022. (Move For Peaje). (En el Idioma Español), (Muévete por la Paz). Celebrado todos los años el

23 de junio desde 1948, el Día Olímpico brinda un momento para que todos se reúnan y se activen con un propósito.

Este año mientras el mundo continúa buscando la unidad, el COI el Movimiento Olímpico destacan el poder que tiene el deporte para construir un mundo mejor, uniendo a las personas en paz. Como parte de esto, se alienta a las personas a moverse juntos por la paz hoy a través de una variedad de actividades físicas y digitales locales.

Más de 135 Comités Olímpicos Nacionales (CON) ya han registrado su COMPROMISO CON EL DÍA OLÍMPICO

Organizando actividades como CARRERAS DEL DÍA OLÍMPICO, Juegos al Aire Libre para FAMILIARES, introducciones a nuevos deportes, reuniones con deportistas olímpicos y talleres sobre los valores olímpicos. (¿Y en

Mi siempre querido Panamá, con todos sus virtudes y defectos?. No tengo idea con los Dos Mitómanos, y Megalómanos, y ‘Judas’ del Olímpismo de Panamá: CAMILO AMADO VARELA. “LA LETRADA (DAMARIS (USA $) YOUNG. Y de ‘YES-MAN’ y Director Técnico de Deportes y Recreación, IRVING SALADINO).

Todos pueden unirse compartiendo cómo se están moviendo en el Día Olímpico con (Nove for Peaje en el idioma

Inglés, y en Español, (Muévete por la Paz).

El ‘COI’ extendió congratulaciones al artista ROLF LUKASCHEWSKI (de Alemania), y al Experto Olímpico, GEORGE HIRTHLER, (USA), las Medallas de PIERRE DE COUBERTIN, en este Día Olímpico 2022, por sus

Logros sobresalientes en esta causa del deporte mundial. Hoy pueden unirse compartiendo cómo se están moviendo en

el con el Día olímpico. (Muévete por la Paz, en español). Y en el Idioma Inglés. (Nove for Peaje). Tomen Nota.

‘UN TIP SUELTO’. Publicado el viernes 17 de junio de 2022, en el ‘DIARIO GRANMA’ (órgano oficial del Comité

Central del Partido Comunista”). “Preparan Carrera para el Día Olímpico”. Sumario: “Como ya es habitual, los corredores y caminantes podrán publicar su quehacer en el grupo de ‘Face Book”. (Autor: Redacción Deportiva). Se

Espera de esta carrera una gran participación de la población.

El Comité Olímpico Cubano (COC) y la Comisión Nacional de Carreras y Caminatas Marambana-Maracuba (CNCC)

Convocan a la carrera y caminata por el Día del Olimpismo, que se realizará el sábado 25 de junio. La arrancada está

prevista para las 10 de la mañana. Podrán participar todos los corredores y caminantes, así como practicantes sistemáticos de actividades físicas. Según notificó. “JIT”, el evento se ha caracterizado tradicionalmente por la solidaridad y la amistad como expresión de los ideales olímpicos. En la lid podrán participar NIÑOS, jóvenes, adultos, y adultos mayores, así como los miembros de las asociaciones de discapacitados Anci, Ansoc y Aclifm.

En La Habana la carrera se desarrollará en un circuito de cuatro kilómetros que incluye arrancada y meta en el parqueo

Contiguo al Museo de la Revolución. El recorrido será por Avenida de las Misiones, Cárcel, San Lázaro, Galiano, Neptuno, Prado, Cárcel, a Zuleta para entrar a la meta. En capitales provinciales, municipales y núcleos poblacionales

rurales y de montaña y combinados deportivos, los recorridos serán los establecidos para las carreras y caminatas populares”. Tomen Nota.