‘EE:UU’. Vence a Cuba 4-3 para repetir como Campeones de la ‘CM’ de Béisbol SUB-15, 2022.

Antes de platicar con los selectos lectores del Coctel, quiero compartir con ustedes el “TIP SUELTO” que recibi en mi Sitio-Web, con fecha 1° de septiembre de 2022, Del Tribunal de Arbitraje de Deportes. (CICLISMO) Matthieu Reed, es el Director General del CAS. “El recurso presentado por NAIRO QUINTANA contra la Unión Ciclista Internacional (UCI). Lausana 1 de septiembre de 2022- El Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS) ha registrado el Recurso impuesto por el ciclista colombiano Nairo Quintana contra la decisión emitida por el Director Médico de la UCI el 17 de agosto de 2022 (la Decisión impugnada) en la que se determinó que había infringido las Reglas Médicas de la UCI (presencia de tramadol en competición) y sancionado con la descalificación de los resultados obtenidos en el Tour de Francia 2022 y una multa de CHF 5,000.

El Arbitraje CAS ha comenzado. Habrá un intercambio de presentaciones escritas mientras el Panel de los árbitros que decidirán sobre el asunto que se designe. Una vez constituido, el Panel emitirá instrucciones procesales a las partes, incluso con respecto a la celebración de una audiencia. En este momento, no es posible indicar cuándo se dará a conocer la decisión final”. Tome Nota.

“TIP SUELTO DE HOY’ El Título Principal de la (WBSC), fechado el 5 de septiembre de 2022, tituló: “EE:UU’:, Vence a Cuba 4-3, para repetir como campeones de la Copa Mundial de Béisbol SUB- 15. Es el séptimo título mundial de ‘EE:UU’, en este grupo de edad (incluidos los resultados de la Copa Mundial de Béisbol Sub-16). ‘EE:UU’ derrotó a Cuba en la Final del Campeonato Mundial de la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 WBSC 2022 el domingo en el Estadio de Sonora para ganar su segundo título consecutivo en esa categoría de edad. Brady Murrieta jonroneó en la segunda entrada y Brady Ebel tuvo dos carreras impulsadas para llevar a ‘EE:UU’ a vencer a Cuba.

“Solo quería poner a los chicos en un buen lugar para tener éxito. Ese era mi principal objetivo aquí”, dijo el manager De ‘EE:UU’, Andrew Briese. “Cuando empezamos a entrenar en Cuba sabíamos que teníamos un buen equipo, listo para competir. Y fue lo que hicimos”, dijo el manager cubano Alexander Urquiola. “Es un momento un poco agridulce ahora, viste el juego, pero jugaron mejor que nosotros y terminaron con el título”.

‘EE:UU’ tomó una pronta ventaja en el juego. En la primera entrada, el bateador designado Andre Costello recibió una Base por bolas de cinco lanzamientos, luego avanzó a la tercera con un par de lanzamientos descontrolados y anotó con Un roletazo a la segunda base de Brady Ebel. Cuba puso dos corredores en la parte alta de la segunda, pero no pudieron anotar. Yaider Ruiz fue golpeado por un lanzamiento, y Jonathan Valle conectó un sencillo con dos outs para Poner corredores en primera y segunda. Pero Chase Bentley ponchó a Segian Pérez para finalizar La entrada.

En la parte baja de la segunda, Brady Murrieta de ‘EE:UU’ conectó un jonrón sobre la cerca del jardín izquierdo para darle a su equipo una ventaja de 2-0. Cuba tomó la delantera con un rally de tres carreras en la parte alta de la tercera.

Dulieski Ferran abrió la entrada con un sencillo de toque de bola y avanzó con un elevado de sacrificio de Alejandro Prieto. Maikol Rodríguez caminó y luego Alejandro Cruz dobló en la primera carrera cubana. Ruiz siguió con un doble de dos carreras entre el jardín izquierda y central para darle a Cuba una ventaja de 2-0.

Maikol Rodríguez caminó y luego Alejandro Cruz dobló en la primera carrera cubana. Ruíz siguió con un doble de dos carreras entre el jardín izquierdo y central para darle a Cuba una ventaja de 3-2.

El abridor de ‘EE:UU’, Bentley, fue sacado del juego después de 2-1 entradas, permitiendo cuatro hits y tres carreras en su salida. Zane Burns luego subió al montículo para ‘EE:UU.’ Y caminó Roberto Peña, antes de retirar Pedro Daguillecourt y Valle para finalizar la entrada. ‘EE:UU’ respondió de inmediato con sencillos de James Tronstein y Coy James sin out.

El abridor cubano Robier Hernández fue reemplazado por Daniel Reyes. Con corredores en segunda y tercera , en sencillo dentro del cuadro de Brady Ebel produjo la carrera del empate, pero Costello fue atrapado en la tercera base y eliminado en el plato para acabar con la amenaza. Cuba llenó las bases en la parte alta de la séptima con un sencillo de Alejandro Prieto y bases por bolas consecutivas a Rodríguez y Cruz. El mánager de ‘EE:UU’ reemplazó a Burns y envió al lanzador diestro Ryan Harwood al montículo para retirar los últimos dos outs. Y el lanzallamas ponchó a Ruíz y Peña, aumentando la velocidad hasta 90 mph para asegurar la victoria. Este es el séptimo titulo mundial de ‘EE.UU’ en este grupo de edad (incluida la Copa Mundial Sub-16”. Tomen Nota.

“OTRO TIP SUELTO” (VERSIÓN DE JUVENTUD REBELDE DE CUBA, el lunes 5 de septiembre. (Autor) Norlando Rosendo). Título (PLATA DE CUBA, PLATA DE GRANDES) Sumario: “Estados Unidos se impuso en el partido por el título con pizarra de 4-3, Cuatro Cubanos en Todos Estrellas.

“La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol reconoce a los subcampeones: Autor WBSC publicado (05/09/2022.

Desde hace mucho tiempo, no creo que valga de mucho recordar fechas exactas a esta hora, Cuba no vibraba tanto con un equipo de béisbol como con estos muchachos de Sub-15, quienes comenzaron a escribir su leyenda en el Panamericano y ahora en el Mundial han confirmado que lo de aquel torneo no fue casualidad.

Cuelga del pecho de estos jovenzuelos UNA PLATA QUE TIENE FULGOR DORADO. Vendieron a precio del metal de la medalla que estaban discutiendo cada out, cada swing, sobre todo los del último inning. Como premio, cuatro de sus jugadores fueron incluídos en el equipo ideal. Ningún otro conjunto, ni siquiera el campeón, puso tantos. DANIEL REYES, ALEJANDRO CRUZ, YAIDER RUIZ y JONATHAN VALLE.

Para el libro va el marcador de 4-3 ante Estados Unidos. Hicieron sudar y pusieron nerviosos a los rivales, quienes creyeron que iban A REPETIR EL NOCAUT de la jornada anterior, o que por jugar temporadas nacionales diez veces más largas y con tecnologías novedosas iban a doblegar a los guerreros nuestros.

Ese último partido fue el más digno homenaje de los cubanos a sus entrenadores, a todos, también fue la confirmación de que el béisbol NO HA MUERTO, NI VA A MORIR NUNCA EN ESTA ISLA. Como en todo el torneo, jugaron dejando la piel y lo más viril en el terreno, pero, sobre todo, jugaron beísbol bien, enfocados, con dominio de los fundamentos, con esa mística propia de los grandes peloteros y equipos cubanos.

No hubo mejor regalo para Roberto Peña en sus quince que ESTE CAKE DE PLATA, celebrado junto a sus compañeros de hace unos cuatro meses cuando comenzaron a entrenarse juntos para el Panamericano con los ojos mucho más allá. Y llegaron al más allá, ganaron en el más allá, y volvieron ahora del más allá con toda la gloria del mundo metida en una pelota que debería rodar, como trofeo, por toda la Isla. “¡ Felicidades, muchachos!”. Tome Nota.