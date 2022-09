World Athletics (IAAF), publica la lista de Vigilancia de Manipulación de Competencias

En mi Sitio-Web, con fecha de viernes 23 de septiembre de 2022, recibi un Comunicado de Prensa, de Atletismo Mundial, que preside Sebastian Coe, con título: “Lista de Seguimiento de publicación de World Athletics Manipulación de la Competencia”.

“Siete Federaciones Miembro han sido incluidas en la nueva Lista de Vigilancia de Manipulación de Competiciones luego de una investigación de resultados sospechosos de competencias realizada por la Unidad de Integridad Atlética (AIU). El Consejo Mundial de Atletismo aprobó la introducción de una Lista de Vigilancia de Manipulación de Competencias en su reunión en Oregón en julio, en respuesta a una investigación de AIU provocada por 17 Informes de resultados de competencia sospechosos durante el periodo de calificación para los Juegos Olímpicos 2021.

El Departamento de Competiciones de World Athletics trabajará con las Federaciones Miembro que están en la Lista de Vigilancia para mejorar y reformar sus procedimientos de competición.

El Consejo mantendrá bajo revisión su posición en la Lista de Vigilancia con el objetivo de que esas Federaciones Miembro puedan demostrar que ya no deben permanecer en la Lista de Vigilancia. Las siete Federaciones ya se han Comprometido positivamente con World Athletics en ese sentido.

Las siguientes Federaciones Miembro han sido incluidas en la Lista de Vigilancia de Manipulación de Competiciones: Albania, Armenia, Georgia, Kirguistán, Moldavia, Pavo, Uzbekistán.

Tenga en cuenta que esta decisión refleja el algo grado de riesgo de manipulación de resultados dentro del territorio de la Federación miembro y no la conducta de funcionarios individuales o casos específicos. Cualquier asunto relacionado

con la conducta remitirá a la AIU para su investigación.

World Athletics no reconocerá los resultados obtenidos en las competiciones organizadas por estas Federaciones, excepto por lo siguiente: Campeonatos Oficiales Internacionales o de área.

Competiciones oficiales Internacionales o de área.

Competiciones que forman parte de las siguientes estructuras internacionales de competición.

Liga Diamante.

Tour Continental.

Gira Mundial Bajo Techo.

Tour Mundial de Marcha a pie.

Gira Mundial de Eventos Combinados.

Tour Mundial de Campo Traviesa

Carreras en ruta de la etiqueta mundial de atletismo.

Campeonatos Nacionales, siempre que se cumplan ciertas condiciones sujetas a la aprobación de World Athletics

World Athletics se reserva el derecho de nombrar hasta tres Oficiales Técnicos Internacionales para garantizar que estas competiciones se llevan a cabo de manera adecuada, a expensas de la Federación Miembro.

Estas condiciones se aplican a las Federaciones Miembro anteriores a partir de hoy (23).

El presidente de World Athletics, Sebastian Coe, dijo: “La integridad de nuestro deporte es nuestra deporte es nuestra máxima prioridad en World Athletics. Sin ella, no tenemos un deporte. Es por eso que establecimos la AIU independiente, para identificar y abordar todas las amenazas a la integridad. Me gustaría agradecer a la AIU por su arduo trabajo continuo para proteger nuestro deporte, Mantener la integridad requiere una vigilancia eterna y este es un recordatorio oportuno de que todas nuestras Federaciones Miembro deben estar igualmente comprometidas con la defensa de los principios de la competencia leal”.

Cuatro Medallas reasignadas de casos históricos de manipulación de la edad. World Athletics también tomó medidas para anular los resultados de 11 ATLETAS de los eventos de la Serie Mundial de Atletismo entre 2001 y 2013 debido a la manipulación de la edad.

Estos casos históricos fueron remitidos a World Athletics por la Unidad de Integridad del Atletismo, el organismo de Integridad Independiente para el deporte, luego de sus investigaciones sobre las fechas de nacimiento de estos competidores. Esto ha resultado en que los atletas en cuestión sean despojados de los resultados y, en algunos casos, en

la reasignación de medallas.

Nueve de los atletas han sido identificados como mayores de edad en el momento de los campeonatos en los que compitieron, y dos atletas han sido identificados como menores de edad.

Estas investigaciones han llevado a la reasignación de medallas en los siguientes eventos: LOS 110 MTS con Vallas Masculinos en el Campeonato Mundial Juvenil de 2002 (Shi Dongpeng de China descalificado, Shamar Sands de Bahamas recibió la medalla de plata y Richard Phillips de Jamaica recibió la medalla de bronce); el Salto de Longitud

Masculino en el Campeonato Mundial Juvenil de 2003 (Ahmed Nezar H. Al-Sharfa de Arabia Saudita descalificado y Andrejs Maskancevs de Lotonia recibió la medalla de bronce); y el relevo combinado masculino en el Campeonato

Mundial Juvenil de 2005 (Arabia Saudita fue descalificada y Sudáfrica recibió la medalla de bronce).

Esta es la lista COMPLETA DE RESULTADOS QUE HAN SIDO ANULADAS:

Shi Dongpeng, CHN (superior): Campeonato Mundial Juvenil 2002 100 mts. Vallas (plata).

Awet Nftalem Kibrad, ERI (exceso). Campeonato Mundial Juvenil 3000 mts 2013 (5to)

Mulu Seboka, ETH (menor de edad): maratón del Campeonato Mundial de 2005 (48º).

Lhoussaine Dhame, MAR (excedente): Campeonato Mundial Juvenil de campo traviesa de 2002 (29º),

Campeonato Mundial juvenil de campo traviesa de 2003 (18º).

Ali Ahmad S. Al-Amri, KSA (superior): Campeonato Mundial 2006 3000 mts.” Tome Nota.

“UN TIP SUELTO” (GRANMA DE CUBA). Autor Oscar Sánchez Sierra, sábado 24 de septiembre 2022. (Tirándole). “Un Entrenador no puede olvidar que, antes que nada, es un Educador El entrenador cubano que se llama Manolo, me dijo, súbete a la lomita, serás un gran lanzador. Me encantó trabajar con él, aprendí.

Apasionado, tanto que puede pasarse de incisivo en el criterio, a Cortina no le batea nadie. Su tenacidad y voluntad, a prueba de balas y hasta de un cáncer de amígdala, son sus mejores envíos. Con ellos derrotó a la enfermedad, seguir enseñando fue su cura, aunque dice que el pitcher que ponchó al cáncer fue la Salud Pública Cubana.

Para Cortina, el Profe de Cuba, Medalla de Oro. Sus historias más allá de las fronteras de Pinar del Río, donde nació, y vive y, a sus 71 años, sigue enseñando.

A José Manuel Cortina, una eminencia en la preparación de los lanzadores, lo llamé, hace varios años, EL NOVIO DE LA LOMITA. Para él, la defensa del juego de pelota comienza por el actor principal de la escena: el lanzador. Es, quizá, el ejemplo más nítido de cómo se puede estar en el equipo nacional, sin aparecer en el listado. Bebió de la obra

que construyó, en Vueltabajo, José Joaquín Pando, el orfebre de lo más eximio del pitcheo pinareño, y hasta de Cuba.

Aprendió con él y –como buen alumno- cultivó, siéndole fiel al maestro, sus saberes, con los cuales ha recogido una

Vasta cosecha de strikes, en los brazos más ilustres del beísbol cubano.

Cuando falleció Pando, trabajó con dos excelentes pitchers, Jesús Guerra y Julio Romero, a quienes les recuperó sus brazos y, después de esa labor, ambos lograron sus juegos de cero hits cero carreras. Juan Carlos Oliva, Reynaldo Costa, Félix Pino, Vladimir Baños, Erlis Casanova , y Frank Luis Medina son fruto de sus faenas pedagógicas.

Brindó su sapiencia en la Isla de la Juventud, y allí curtió al llamado hombre de hierro del montículo en nuestras series Nacionales, Carlos Yanes. En Matanzas, en un año, alcanzó que el cuerpo de serpentineros bajara en cien boletos. En Santiago de Cuba le devolvió la potencia al experimentado Danny Betancourt, quien volvió a lanzar por encima de las

90 millas, después de tres años inactivo, y en la pasada campaña tuvo una destacada actuación con los Avispas. José Ramón Rodríguez, de seguro uno de los abridores en el próximo Clásico Mundial, fue el pináculo de sus esfuerzos en Camaguey”. Tome Nota.

“UN TIP SUELTO” (En PRENSA LATINA DE CUBA) La Habana 23 de septiembre 2022. Título: “La Solidaridad en El Espíritu del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, destacó que la solidaridad es la esencia de los Juegos Olímpicos de los Juegos Olímpicos. Estos pueden ser un ejemplo para el mundo, no hay paz sin solidaridad, afirmó, en un mensaje con motivo del Día Internacional de la Paz.

Según Prensa Latina, Bach recordó que la idea fundamental de las justas bajo los cinco aros es unir al mundo entero en una competición pacífica, pero añadió que la paz es mucho más que dejar de lado las diferencias. Se trata de crear un mundo mejor en el que todos pueden prosperar, en el que se trate a las personas con igualdad y en el que el racismo y todas las formas de discriminación no tengan cabida, sostuvo.

Dijo que el COI redistribuye el 90% de sus INGRESOS para apoyar a los atletas y el desarrollo del deporte en La planeta, y resaltó la creación de equipos de refugiados en las citas de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020.

Los Juegos Olímpicos no pueden prevenir guerras ni los conflictos, pero pueden ser un ejemplo para un mundo en el cual todos se respeten, manifestó”. Tome Nota.