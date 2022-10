El camino de la ‘NFL’ hacia los mejores puestos sigue siendo estrecho para Entrenadores de Color

Convertirse en entrenador en Jefe no ha sido una línea recta, para la mayoría que lideran los 32 Equipos

El camino para convertirse en entrenador en jefe no ha sido una línea recta para la mayoría de los hombres que lideran los 32 equipos de la NFL.

Algunos comenzaron en el fútbol universitario. Otros comenzaron como exploradores. Algunos comenzaron en los rangos más bajos como entrenadores de control de calidad, mientras que otros aprovecharon su experiencia de juego en posiciones más altas en la escala de entrenadores.

Algunos han llegado a las filas de entrenadores en jefe al convertirse en expertos defensivos. La mayoría ha llegado a la cima entrenando a los mariscales de campo o alas cerradas.

Un hilo común entre ellos: en la última década, 58 de los 72 entrenadores en jefes contratados por los equipos de la NFL han sido blancos, según el informe de diversidad e inclusión más recientes de la NFL. En una liga donde el 70% de los jugadores son personas de color y la mayoría son negros, solo el 19% de los entrenadores en jefe actuales son personas de color y solo tres son negros. Es una gran disparidad, dado que han pasado más de tres décadas desde que Las Vegas Raiders convirtieron a Art Shell en el primer entrenador en JEFE NEGRO de la era moderna EN 1989.

La Regla Rooney, que requiere que los equipos entrevisten a diversos candidatos para puestos de entrenador en jefe, tiene casi dos décadas, pero la misma cantidad de entrenadores afroamericanos lideran equipos de la NFL hoy que en 2003.

Eso no quiere decir que un entrenador con antecedentes defensivos no pueda prosperar en la NFL. No mire más allá de

los seis campeonatos de Super Bowl de Bill Belichick como entrenador en jefe de los New England Patriots o el mandato de Mike Tomlin con los Pittsburgh Steelers, quienes no han tenido una temporada perdedora en sus 15 años como entrenador en jefe.

Belichik y Tomlin se encuentran entre los seis entrenadores en jefe actuales que anteriormente entrenaron a los backs defensivos. Ocho tuvo un periodo anterior como entrenador de apoyadores de la NFL. Y Denis Allen de la New Orleans Saints es el único que entrenó a la línea defensiva. Trabajó como entrenador asistente de la línea defensiva de los Saints de 2006 a 2007.

Años como Entrenador antes de conseguir un trabajo como Entrenador Principal.

‘USA TODAY SPORTS’ compiló las historias profesionales de cada entrenador en la NFL o en la Universidad.

(Esto excluye los roles de asistente graduado, pasante y entrenador voluntario).

Después de asegurar ese primer puesto, los entrenadores en jefe actuales pasaron a un promedio de 16 temporadas entrenando profesionalmente antes de tener la oportunidad de ocupar el puesto más alto en la NFL.

Trayectoria Profesionales de los Entrenadores en Jefe NO BLANCOS.

Mientras que Tomlin ascendió rápidamente al puesto de entrenador en Jefe en Pittsburgh, otros entrenadores en jefe de color tomaron caminos más tortuosos.

El entrenador de los New York Jets, Robert Saleh, por ejemplo, comenzó como entrenador universitario antes de irrumpir en la NFL como pasante con los Houston Texans en 2005. Le tomó casi una década llegar a un trabajo como entrenador de posición.

Estas son las rutas que tomaron los 32 entrenadores en jefe de la NFL para llegar a sus trabajos actuales, visualizadas en cinco niveles amplios de la escala de entrenadores: asistente de bajo nivel, entrenador de posición asistente, entrenador de posición asistente, entrenador de posición, coordinador y entrenador jefe.

La línea inferior de las gráficas representa el tiempo pasado fuera de la liga, en las filas universitarias, por ejemplo, o en cualquier otro trabajo de entrenador que no sea de la NFL.” Tome Nota.

“TIP SUELTO DE HOY”. Los XII Juegos Suramericanos (ODESUR), se iniciaron el sábado 1 de octubre, y finalizan el sábado 15 de octubre. Hoy estamos a 10 de octubre de 2022. Tomen Nota.

Veamos el Estado de Medallero en este momento en que estoy actualizando los datos, y sobre todo, nuestro querido Panamá, no ha logrado, y espero que llegue la suelte, ora Presea Dorada como la de DANIELA RODRÍGUEZ en el Taekwondo, en la modalidad de Pomsai Individual.

DELEGACIONES TOTAL ORO PLATA BRONCE TOTALES

Masculino ‘ORO’ PLATA BRONCE TOTALES

Damas ‘ORO´ PLATA BRONCE TOTALES

N°1) (Brasil) 78 56 40 176.

Masculino 35 24 18 77

Damas 35 27 23 85

N°2) (Colombia) 40 49 52 141

Masculino 20 26 25 71

Damas 18 21 23 62

N°3) (Chile) 22 13 34 69

Masculino 8 7 18 33

Damas 14 6 12 32

N°4) (Argentina) 20 32 37 89

N° 5) (Venezuela) 14 18 30 62

Masculino 10 10 19 39

Damas 4 7 10 21

N°6) (Ecuador) 10 5 9 24

Masculino 3 4 4 11

Damas 6 1 4 11

N° 7) (Perú) 8 10 21 29

Masculino 4 4 5 13

Damas 3 5 13 21

N° 8) (Uruguay) 6 6 7 19

Masculino 4 4 5 13

Damas ‘0’ 2 2 4

N°10) (Aruba) 1 3 0 4

Masculino (Aruba) 1 3 0 4

Damas (Aruba) ‘0’ ‘0’ 0’ ‘0’

N° 11) (PANAMÁ) 1 1 3 5

MASCULINO ‘0’ ‘0’ 1 1

DAMAS 1 1 2 4

“TIPS SUELTOS (DÍA A DÍA PANAMÁ). Sábado 8 de Oct. 2022. “BMX’ FREETYLE compitió por Panamá en Asunción 2022. Anthony De León, estuvo compitiendo en los Juegos Suramericanos, Asunción 2022. En su segunda presentación el panameño sufrió una caída que le dejó fuera de competencia.

“OTRO TIP SUELTO”. El Diario Crítica con fecha 7 de octubre 2022. Título: Luis “El ‘NICA’ CONCEPCIÓN, pierde en fallo localista ante Tyson Márquez. El ex campeón Mundial Luis El ‘NICA’ Concepción hizo los méritos necesarios para llevarse el triunfo en su 4ª Pelea ante el mexicano, pasó lo que se preveía iba a suceder. Tome Nota