Atletismo Mundial : Premios Nominados a Atletas Mundial Femenina y Masculinos de 2022

En Mi Sitio-Web, con fecha domingo, octubre 9 a las 11:30 A:M, recibí un Correo de Atletismo Mundial (IAAF), que

Preside, Sebastian Coe, con título: Miércoles 12 de octubre: “ Premios Nominados a la Atleta Mundial Femenina del Año. Jueves 13 de octubre.” Premios se anuncian los nominados al Atleta Mundial Masculino del Año.

Otros ‘TIPS SUELTOS: “Viernes 14 de octubre: ‘TCS’ Amsterdan Maratón World Athletic Élite Platinom Label Race. Sábado 15 de Octubre. Reportaje Cardiff Cross Challenge, una medalla de oro de World Athletic Country Tour.

Domingo 16 de octubre: Reportaje TCS Amsterdam Maratón, un World Athletes Élite Platinum, un World Athletics Maratón, un World Élite Platinum Label Race”. Tome Nota.

“TIPS SUELTOS”: En mi Sitio Web. busqué con detenimiento, de que en los Deportes Acuáticos, de mi querido Panamá, en las buenas y malas, no reflejaba ni una presea de bronce en los Deportes Acuáticos de ambos sexos en los XII Juegos Suramericanos (ODESUR), que se iniciaron el sábado 1 de octubre, y finalizan el sábado 15 de octubre. Hoy estamos a lunes 10 de octubre, 2022.

CLAVADOS TRAMPOLÍN IM FEMENINO: ‘ORO’: Ana Lucía (Brasil) PLATA: Luana Wanderley (Brasil). BRONCE: Andrés Isabel Pineda.

CLAVADOS TRAMPOLÍN 3M (Sincronizado Masculino). ‘ORO’ Colombia. Plata Brasil. Bronce Venezuela.

NATACIÓN 800 MTS. LIBRES, FEMENINA. ‘ORO’: Gabrielle Goncalves Roncatto (Brasil). PLATA: Kristal Araine (Chile). BRONCE: Malena Santillan (Argentina).

NATACIÓN 800 MTS. LIBRES MASCULINO: ‘ORO’: Guiherme Pereira Da Costa (Brasil). ‘PLATA’: Alfonso Mestre (Venezuela). BRONCE: Juan Manuel Restrepo (Colombia).

NATACIÓN: 200 MTS. COMBINADO FEMENINO: ‘ORO’: Caio Rodrigues (Brasil). PLATA. Nathalia Siquiera (Brasil) ‘BRONCE’ Florencia Perotti (Arg).

NATACIÓN: 200 MTS. COMBINADO MASCULINO: ‘ORO’: Caioto Rodríguez Pumputis (Brasil). PLATA: Leonardo Coelho Santos (Brasil) BRONCE: Omar Andrés Pinzón G. (Colombia).

NATACIÓN 100 METROS LIBRES DAMAS: ‘ORO’. Stephanie (Brasil). ‘PLATA’ Giovanne Tomanik Diamante, (Brasil). ‘BRONCE’: Lucía Milagros Gauna (Argentina).

100 METROS LIBRES HOMBRES: ‘ORO’ Mikel Schreuders (ARUBA). (PLATA) Felipe Ribeiro (Brasil). BRONCE: Gabriel Da Silva Santos (Brasil).

100 METROS PECHO, FEMENINO: (ORO) Macarena Ailén Ceballos (Argentina) ‘PLATA’ Ana Carolina Viera (Brasil) ‘BRONCE’ Jhennifer Alves da (Brasil.

50 METROS ESPALDA (DAMAS). ‘ORO’ Andrea Berrano (Argentina) ‘PLATA’ María Luiza De Caravalho P. (Brasil). ‘(BRONCE): Alexia Patricia Sotomayor Acuña (Perú).

(50 METROS ESPALDA HOMBRES) ‘ORO’ Guiherme Días (Brasil). ‘PLATA’ Charles Daniel Hockin Brusquette

(Paraguay). ‘BRONCE) Omar Andrés Pinzón García (Colombia),

NATACIÓN 4 x 200 METROS LIBRES FEMENINO BRASIL ARGENTINA COLOMBIA.

4 X 200 Metros Libres Masculino:

‘ORO’ Brasil. (PLATA) Colombia. Bronce Venezuela. Tome Nota.

“UN TIP SUELTO”. DE “GRANMA DE CUBA”: Autor. Oscar Santos Sierra: Título Principal: “Tren Blindado del Picheo cubano para el Clásico Mundial”. “Sumario”: No hay duda de que Martínez fue el gran protagonista del Show

Sobre la Lomita. Moinelo ponchó a 87, para un promedio de 14,87 por cada nueve entradas.

Aunque todavía nos separan cinco meses del V Clásico Mundial de Béisbol, pareciera que, si los abridores cumplieran con su trabajo de avanzar el juego, Cuba podría estar en capacidad de vencer el objetivo de pasar a la segunda vuelta del exigente certamen. Al menos eso es lo que se vislumbra, si miramos los avales de los tres relevistas que brillaron en la Liga Profesional Japonesa.

En aquel circuito, reconocido como el segundo de más nivel en el planeta, en el cual el picheo es lo más selecto, los nombres de Raidel Martínez, Yariel Rodríguez, y Liván Moinelo coparon los cintillos de no pocos medio de prensa.

No hay duda de que Martínez fue el gran protagonista del show sobre la lomita. Sabemos que fue el merecedor del premio al JUGADOR MÁS VALIOSO DE SU EQUIPO, y que terminó como líder de JUEGOS SALVADOS, convirtiéndose según el sitio especializado: “Beísboljapones como, el tercer latino que conquista ese pergamino. Antes lo lograron el Dominicano Rafael Dolis, en 2017, con 37 rescates, y el venezolano Roberto Suárez, autor en dos ocasiones de esa hazaña, primero en 2020, con 45, y el pasado año, con 42.

Pero lo asombroso del pinareño son sus indicadores en toda la campaña, que tras el cierre del calendario regular quedarán así: en 55 entradas y dos tercios PONCHEÓ A 62 RIVALES, regaló la pálida cifra de 12 boletos, le batearon por un anémico 157, y su efectividad fue de 0,97 carreras limpias por juegos de nueve entradas. En otras palabras, es

difícil que el contrario pise home cuando el espigado vueltabajero está en el montículo.

Para el camagueyano Rodríguez, con 1,15 de efectividad y 60 ponches fue el premio de mejor relevista intermedio, que es aquel lanzador que viene a preservar la ventaja. Llegó a 45 juegos en los que cumplió con ese encargo, reconocimiento que compartió con Atsuki Yuasa, quién alanzó esa misma cuota. Los dominicanos Marcos Mateo (43, en 2017) y Joely Rodríguez (44, en 2019) y el cubano Liván Moinelo (40, en 2022) habiendo sido los únicos latinos en conseguir ese lauro.

El propio Moinelo, con los halcones de SoftBank, de regreso a la postemporada nipona, firmó una contienda de 24 partidos salvados y una efectividad de 1,03. Pero ojo al dato: ponchó a 87, lo que le reportó un promedio de 14,87 retirados por esa vía por juego de nueve entradas.

A diferencia de Raidel Martínez y Yariel Rodríguez, integrantes de los Dragones de Chunichi, fuera de la disputa por los primeros cuatro puestos de la liga, Moinelo continuará sobre la grama, pues su equipo estará, desde el viernes, enfrentando a Leones de Seibu. Con el zurdo pinareño estarán el matancero Yurisbel Gracial y Alfredo Despaine.

Por cierto, el recio toletero granmense mandó un mensaje al SoftBank, toda vez que está en su último año de contrato.

En septiembre tuvo un cierre de temporada fenomenal, con siete cuadrangulares de los 14 que alcanzó en la temporada, en la cual firmó una actuación ofensiva de 269 de average, 338 de porciento de embasado, 444 de slugging y 783 de ops o integralidad del bateador, con 40 carreras impulsadas.

Como los estadios japoneses se abren el viernes a su postemporada, revisitemos su formato, diferente al nuestro y al de la MLB, en Estados Unidos. La lid tiene dos segmentos, Liga Central y Del Pacífico. En la primera terminó en la cima la escuadra de las Golondrinas de Yakult, y en la otra dominaron los Búfalos de Orix. Ambos quedan sembrados para la final de cada zona, esperando las aves por el ganador entre Estrellas de Dena y Tigres Hanshin, ocupantes del segundo y tercer puesto en la central, en tanto el elenco bufalino aguarda por el vencedor entre Halcones y Leones. Dirimirán el cetro los campeones de cada agrupación”. Tome Nota.

“ UN TIP SUELTO”. “DIARIO METRO LIBRE”. Lunes 10 de Octubre de 2022. Página 19. (DEPORTES $ MÁS) Panamá Futsal arranca hoy su paso en los Suramericanos: “ Estamos preparados para enfrentar este Suramericano de la

mejor manera para traer medalla , primero Dios”. Es la sentencia de Édgar Rivas, jugador de la Selección nacional de

Fútsal de Panamá que arranca hoy su participación en torneo de fútsal de Los Juegos Suramericanos de Asunción 2022, en Paraguay. Su primer rival será Argentina. El certamen es del 10 al 15 de octubre.

Los dirigidos por el entrenador Apolinar Gálvez disputarán cinco partidos en forma de todos contra todos en la sede del Polideportivo León Condou, en Asunción. CALENDARIO: 10 de Octubre: Panamá vs. Argentina, 2:45 p.m. 11 de Octubre: Paraguay vs. Panamá: 7:15 p:m. 12 de Octubre: Panamá vs. Bolivia 12:30 p.m. 13 de Octubre. Panamá vs. Venezuela 2:45 p:m. 14 de Octubre. Panamá Colombia vs. Panamá. 2:45 p:m. Tome Nota.

Algunos resultados del Fútbol Sala. (Masculino) Argentina fulminó a Panamá 4-O. Colombia hizo algo parecido con un 3-0 contra Bolivia. En otro juego Femenino (Paraguay ) 5, Chile ‘0’. Tome Nota.