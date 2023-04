En Mi-Sitio Web, recibí un Comunicado de Prensa de “World Athletics”, (IAAF), que fecha 5 de abril de 2023, con título principal: “Lima no organizará el Campeonato Mundial Sub-20 de 2024”.

Como algo curioso, El DIARIO EL COMERCIO de Lima, Perú, Actualidad/Noticias Alejandro Toledo: Las razones del Tribunal de “EE:UU” para rechazar su extradición.

Primero compartiré con los selectos lectores del Coctel, Lima no organizará el ‘CM’ Sub-20 de 2024. Debido a circunstancias que se escapan de su control, Lima ha renunciado a acoger el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 de 2024.

La Federación Peruana de Atletismo ha informado a “World Athltics” que la reciente inestabilidad política y social, así como los desastres naturales que han afectado a Perú recientemente, son las razones que impiden a la federación y al Comité Organizador Local (COL) poder organizar competición el próximo año.

En principio el Campeonato Mundial Sub-20 estaba programado para llevarse cabo en la ciudad sudamericana del 26 al 31 de agosto de 2024.

Queremos agradecer a la Federación Peruana y al COL por el tiempo y esfuerzo que ya han dedicado a este evento y por su compromiso inquebrantable con el atletismo mundial.

“World Athletics” está en conversaciones con distintas ciudades para albergar el evento el próximo año y proporcionará más información a su debido tiempo”. Tome nota.

“TIP SUELTO”. (Diario El Comercio de Lima, Perú. Actualidad/Noticias.

Alejandro Toledo: las razones del Tribunal de “EE.UU”, para rechazar el último recurso contra su extradición.

“Previamente, el Tribunal de apelaciones de “EE:UU”, rechazó emitir una orden para suspender la extradición del exmandatario.

Los niños: Comisión Permanente aprueba acusar a CUATRO CONGRESISTAS de Acción Popular.

POLITICA/NOTICIAS:

“Los Niños” de AP, estos son los 10 Congresistas que intentaron brindarlos en la Comisión Permanente.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe que recomienda acusar a los legisladores de Acción Popular Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Jorge Flores Ancachi y Elvis Vergara por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravados La decisión deberá ser refrendada por el pleno. Así fue.

“OTRO TIP SUELTO”. (DIARIO EL COMERCIO /PERU.

(SEMANA SANTA EN AYACUCHO”). ¿Cómo se celebra esta festividad religiosa y por qué es el destino favorito? Ayacucho, conocido como la “Ciudad de las 33 IGLESIAS”. Es el mejor destino para celebrar Semana Santa. Aquí te contamos todas las razones para viajar a este mágico e histórico lugar.

Arequipa Mollendo, el destino de playa que no sabías que necesitabas a sus joyas escondidas. Tome nota.

“OTRO TIP SUELTO” (DIARIO METRO LIBRE DE PANAMÁ) (jueves 6 de abril 2023).

“Semana Santa: al 90% la ocupación hotelera”. El presidente de la Cámara Nacional de Turisismo (Camtur), Ovidio Díaz, que la cifra puede llegar al finalizar hornada a un 100%. Los restaurantes y operadores de “tours” están preparados para atender demandas.

La industria turística está preparada para recibir a los visitantes nacionales y extranjeros. Empresarios se mantienen optimistas respecto al impacto económico. En 2022 el asueto de Semana Santo generó $242 millones.

“OTRO TIP SUELTO” (DIARIO EL PANAMÁ AMÉRICA) (ESPAÑA /EFE, jueves 6 de abril 2023.

Roberto Carlos y su sueño de dirigir el Real Madrid”.

El brasileño ganó muchos títulos con el Real Madrid. Roberto Carlos da Silva, campeón del Mundial de 2002 con Brasil, cumple 50 años el 10 de abril con el anhelo de entrenar algún equipo en el Real Madrid, club en que es uno de sus referentes y con el que conquistó tres Ligas de Campeones y cuatro Ligas españolas, antes de concluir su etapa como jugador en el fútbol turco y con esporádicas experiencias en distintos banquillos por todo el mundo.

El brasileño en sus once temporadas en el Real Madrid jugó 527 partidos y marcó 67 goles, haciendo valer su potencia como certero “cañonero” sin tiempo de reacción para los porteros.

Un estudio de la revista “Placer” revelaba que sus goles al balón alcanzaban una velocidad de 115 kilómetros por hora y tenían el impacto equivalente al de una piedra de 10 kilogramos cayendo desde 20 metros de altura.

Con la selección brasileña, Roberto Carlos, jugó 125 partidos y participó en tres Mundiales: Francia 1998, Corea y Japón 2002 y Alemania 2006.

Desde 2016 le hace guiños al Real Madrid para entrar en su cuerpo técnico, para ello ha seguido recientemente el Curso de Entrenador Diploma- Licencia UEFA PRO.

El lateral izquierdo llegó al Real Madrid en agosto de 1996 con la tarjeta de presentación de ser titular de la selección de Brasil y del Inter de Milán, en el que no llegó a triunfar, y avalado por su velocidad, fuerza física, técnica y potencia de disparos.

El astro del equipo madridista en otras ocasiones también ha dicho que otros de sus sueños es poder dirigir en su momento a la selección de Brasil.

Roberto Carlos se ha estado preparando, cumpliendo con cursos de entrenador, con el objetivo de poder cumplir sus sueños de dirigir”. Así es. Tome Nota.

“UN TIP SUELTO” ¿Qué PANAMÁ QUREMOS PANAMEÑOS? “LA DECANA”, “LA ESTRELLA DE PANAMA”. ANA CHING DE VARGAS (ABOGADA). Jueves 6 de abril de 2023.

“Estoy segura de que la gran mayoría respondería que quiere un país próspero, con iguales oportunidades de crecimiento y desarrollo para todos, en el que la educación sea verdaderamente una estrella y no un simple eslogan político; donde se puede transmitir libremente y convivir sin temor a ser asaltados, agredidos o asesinados; con buenas carreteras, aceras y pasos peatonales. Un Panamá en el que la salud y el bien común sea una prioridad y no una simple promesa de campaña, y la Caja del Seguro Social, la Lotería Nacional y demás instituciones no sean un botín político para aquellos que solo aspiran entrar limpios y salir millonarios.

En definitiva, un país en el que nuestras autoridades realmente se interesen, preocupen y velen por el progreso en bienestar de la ciudadanía y el adecuado desarrollo económico del país, y no en “¿ qué hay pa mí”?.

Tristemente ese anhelo no se ajusta a nuestra realidad, y si la ciudadanía no despierta de su letargo, no vislumbra un futuro esperanzador para la mayoría de los panameños. A diario amaneceremos con noticias de corrupción en el despilfarro en el uso de los dineros del pueblo, nepotismo, protestas y cierres de calles exigiendo agua, luz, trabajo, salud y educación, caminos de penetración, recolección de la basura, y una lista casi interminable de temas no atendidas por nuestras autoridades.

A lo largo de los últimos 25 años, quizás más, las distintas administraciones se han valido de cantos de sirena para captar el voto de ciudadanos que, creyendo en sus falsas promesas, esperan que sus necesidades más preocupantes sean atendidas. ¿Quién no recuerda las siguientes promesas de campaña? “En mi Gobierno se puede meter la pata pero la mano”. 100% agua potable, 0 letrinas”, “Nada ni nadie está por encima de la Ley”, “El buen Gobierno no robará, no mentirá y mucho menos traicionará al pueblo panameño” y “Cuando el PRD gobierna al pueblo le va mejor?. ¿Alguna de ellos se ha cumplido? Ninguna.

¿Por qué seguimos teniendo malos gobernantes que gobiernan y legislan para sus intereses, y los de sus allegados y Círculo 0, con menosprecio e insensibilidad a las necesidades de la ciudadanía en general? ¿Por qué nuestras autoridades se han olvidado de que los ciudadanos somos sus empleadores y ellos nuestros empleados?. La respuesta a estas interrogantes es sencilla., porque se lo permitimos.

Se les permites cuando a cada cinco años votas por regala el que promete emplanillarte en el Gobierno o regalarte un jamón en Navidad, o crear subsidios para “solucionarle la vida”. Esto continúa por la Letrada Ana Chin de Vargas. Mis felicidades. Tome Nota. +CCocel