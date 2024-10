Previo al Gran Premio (GP) de Estados Unidos, mucho se ha hablado sobre lo que hará Colapinto tras este 2024. El argentino, consiente de lo que se rumorea lanzó que “me preguntan todo el tiempo por el futuro y me chupa bastante un huevo. No tengo ni idea qué voy hacer. No estoy pensando en eso y no es algo que tenga en la cabeza ahora”, aseguró el piloto.