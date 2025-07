Dely Valdés: clubes no cedieron jugadores pese a ser convocados

Jorge Dely Valdés, director técnico de la selección de Panamá sub-20, cargó con todo ante la imposibilidad de contar con varios jugadores para la próxima gira a Colombia que estará haciendo el equipo a partir de este viernes 25 de julio, previo a la Copa Mundial sub-20 de la FIFA Chile 2025.

De acuerdo con el propio entrenador, mucho se había hablado de que él no había querido contar con jugadores que en estos momentos están en un buen nivel con sus respectivos clubes, sin embargo, el entrenador salió al paso y señaló rotundamente que él sí había solicitado ciertos jugadores, sin embargo, fueron los clubes los que decidieron no prestarlos.

Dely Valdés indicó exactamente los casos de algunos jugadores que militan en la MLS Next Pro en Estados Unidos y de los futbolistas del Plaza Amador Kevin Walder y Joseph Jones, quienes no estarán para los dos partidos amistosos contra Colombia.

“Me molesta que digan que no se convocó. Nosotros los convocamos. Hicimos la convocatoria y Plaza dijo ‘Walder no, Joseph Jones tampoco’. Julio Rodríguez sí está, nos los prestaron y por eso digo no es obligación, pero también hicimos una reunión. Ese día nos hubieran dicho que ellos no y yo no hago la convocatoria”, manifestó Dely Valdés.

En esa misma línea, el entrenador dijo que no convocará a jugadores del Plaza Amador, CAI y Sporting San Miguelito para los próximos microciclos debido a que estos clubes tendrán los compromisos habituales del Torneo Clausura 2025 de la LPF, así como también los duelos internacionales de la Copa Centroamericana 2025.

“Yo invité a todos los clubes, entrenadores y gerentes deportivos para presentar el plan de trabajo que teníamos hasta el Mundial y pedí colaboración porque sabíamos que estaba el torneo local y el internacional, en el que están tres clubes involucrados; Plaza, CAI y Sporting”.

“Todo el mes de agosto estarán jugando y nosotros no convocaremos a ninguno de los jugadores de esos tres equipos, entonces, como no los vamos a convocar era importante que hicieran el viaje a Colombia. Era la única chance que teníamos de verlos y son partidos a nivel de selección”, dijo Dely Valdés.

Estos comentarios del entrenador llegan en el momento en el que el Plaza Amador se prepara para disputar el Clásico Nacional contra el Tauro FC este sábado 26 de julio, mientras que su debut en la Copa Centroamericana será el jueves 31 de julio contra la Liga Deportiva Alajuelense en Costa Rica.

Mientras que el debut del CAI y el Sporting en el torneo internacional no será hasta la semana del 4 al 8 de agosto. El segundo partido de la selección de Panamá sub-20 contra Colombia se jugará el miércoles 30 de julio.