Djokovic no se entrena y podría peligrar su partido contra Sinner

Problemas para el experimentado Novak Djokovic. El serbio está a un paso de jugar la final del Wimbledon 2025, luego de derrotar a Flavio Cobolli en los cuartos de final, sin embargo, su partido de las semifinales podría peligrar contra Jannik Sinner.

Frente a Cobolli, Djokovic resbaló cerca del final del partido, afectando su pierna derecha por el impacto que al final no tuvo mayores consecuencias y pudo terminarlo. Sin embargo, en la entrevista postpartido, el serbio afirmó que podría resentirse más tarde por el resbalón.

“Fue una caída desagradable. Muy incómoda. Eso pasa en el césped. He tenido bastantes de esas a lo largo de mi carrera en las pistas de hierba. Obviamente, mi cuerpo no es el mismo hoy que antes, así que supongo que el impacto o efecto real de lo que sucedió lo sentiré mañana [por el jueves]”.

“Veamos. Espero que en las próximas 24, 48 horas la gravedad de lo que se vio en la pista y lo que sucedió no sea tan mala, que pueda jugar lo mejor posible y sin dolor en dos días”, dijo.

Así como lo estimó Djokovic, se cumplió. El actual número seis mejor del planeta decidió no entrenarse previo al enfrentamiento contra Sinner este viernes 11 de julio. Si bien es cierto no se sabe si fue por problemas físicos, pero lo que indican varios medios es que no se ejercitó previo a las semifinales.

Se esperaba que Djokovic entrenara en horas de la tarde de este jueves 10 de julio, sin embargo pospuso su sesión. Mientras que su rival, Sinner, sí se ejercitó en la zona de calentamiento y práctica del torneo.

El italiano, después de su duelo en cuartos de final contra Ben Shelton, soltó una curiosidad que realiza en los partidos de grama natural que se utilizan en Wimbledon.

“Juego con zapatillas completamente nuevas para tener más agarre. Ni siquiera las he probado antes en los entrenamientos. Son completamente nuevas, cosa que normalmente en otras superficies no hago. En hierba la prioridad es tener mucho agarre. Así que sí, hay que acostumbrarse”, relató Sinner.

Si finalmente Djokovic se recupera, se enfrentará a Sinner este viernes 11 de julio a las 9:10 a.m. (hora local).