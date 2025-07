Edwin Núñez es el campeón de las olas

El panameño Edwin Núñez se consagró campeón en la categoría de bodyboard del Campeonato Panamericano de Surf, que se realizó en Playa El Rosario, Santa Rosa, Guatemala.

Núñez, oriundo de Pedasí, provincia de Los Santos y de 34 años de edad, obtuvo una puntuación de 14.77 en la final, superando a los brasileños Eder Luciano (14.06) y Sócrates Santa (12.00), así como al peruano Cristopher Bayona (11.70), según el registro oficial de resultados en tiempo real del evento.

Con esta victoria, Panamá consigue por primera vez una medalla de oro en un Campeonato Panamericano de Surf, en su edición número XVIII.

Tras su triunfo, Núñez calificó el logro como “histórico” y destacó el potencial del surf panameño, afirmando que “es una señal clara de que nuestro deporte le puede dar grandes satisfacciones al país, porque hay mucho talento para formar una generación de deportistas pensando en el futuro”.

“Llegar a la final y ganar ante rivales muy calificados de países que son potencia en el surf como Brasil me tiene muy contento porque valió la pena todo el esfuerzo y sacrificio en los entrenamientos. Siempre he dicho, podemos ser grandes protagonistas en esta disciplinada si trabajamos de manera planificada y con buen apoyo del sector público y privado; ahora este triunfo me da la razón en ese sentido”, agregó.

El entrenador de la Selección Nacional, Diego Naranjo, fue uno de los más orgullosos, pues conoce el sacrificio de la delegación y de Núñez.

“La corona de Edwin no es un producto de la mera casualidad porque en un torneo Panamericano solamente llegan los mejores competidores de la región, así que el nivel de exigencia es muy alto. Aquí lo que estamos viendo es el resultado de una labor fructífera de parte de la Asociación Panameña de Surf que ha organizado un Circuito local que sirve de cantera para la promoción de nuevos valores que luego salen del país a ofrecernos estas alegrías”, sostuvo.

Además de Panamá, en el Panamericano compitieron 300 surfistas de: Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y la nación anfitriona.