El fútbol inclusivo en Panamá, una visión más allá de la competencia

“Nosotros pensamos que eran niños comunes y corrientes por la forma como se desempeñaban, pero cuando nos dijeron que eran niños con alguna especialidad, no lo creímos”, refirió Mendieta.

No hay duda de que hay otras actividades similares, pero en esta oportunidad, es al deporte practicado por ‘todo el mundo’, que le toca el turno en Panamá.

Centrados y motivados

“Nunca pensé estar en una estructura como ésta, pero pensando fríamente, me dije y ¿por qué no?”, añadió.

Legado a su historia

“Nosotros no vamos a jugar con el sentimiento de las personas y mucho menos a comprometer nuestra imagen, dos de las cosas que analizamos muy seriamente antes de aceptar el reto”, indicó.

“En estos momentos estamos siguiendo un plan, que no sabemos hasta dónde crecerá, pero es seguro que lo haremos con nuestro mejor esfuerzo”, dijo.

Pero, el baile no es un merengue, es una balada y por ello, Mendieta y sus amigos van paso a paso.

Actualizado y dispuesto

Independientemente del proyecto que lleva junto a sus amigos, Mendieta cumplió hace poco doce años al frente de su academia en Ciudad del Saber, y otros tantos como comentarista de fútbol en televisión.

Sin embargo, se encuentra “actualizado, preparado y dispuesto” para tomar las riendas de cualquier equipo o selección, si llegara la ocasión.

“Mis aspiraciones están intactas. Me siento actualizado y capacitado, pero las condiciones en Panamá han cambiado, con la mentalidad del dirigente de que los técnicos de afuera son mejores”, aseveró.

Recordó que fue dos veces mundialistas, una de ellas en 2003 como asistente del técnico Gary Stempel con la sub-20, y la otra como director principal de la selección de la misma categoría en el mundial de Holanda 2005.

“Como asistente aportamos muchísimo en nuestra primera copa del mundo, y en la segunda trabajamos con un cuerpo técnico de cuatro personas, a diferencia de hoy, que los asistentes sobran y no pasa nada”, señaló.

Aceptó que en el fútbol local no ha obtenido los mismos resultados, porque una cosa es trabajar con franquicias grandes y otra, con equipos de media tabla para abajo, con los que tienes que tratar, a veces, asuntos extradeportivos.

“Tienes que luchar primero con el pago de los jugadores, promoverlos y de paso, hacerles entender muchas cosas”, apuntó.

“Los equipos campeones son los mismos. Si me dijeras que el Chiriquí o el Veragüense fueron campeones, pero son los mismos de siempre y eso, los dirigentes nuestros no lo ven y por ello no buscan alternativas”, añadió.

Destacó que los equipos de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) deben trabajar más en sus franquicias, principalmente, los de mayor recorrido, para convertirse en verdaderos clubes.

En esa línea reconoció el trabajo que se está haciendo en el Club Atlético Independiente (CAI), que cuenta con dos canchas, una de ellas en la capital, un centro de formación y oficinas administrativas.

“El CAI es el que más se acerca, no tiene todas las estructuras de un club, pero va camino hacia allá”, concluyó.