El nacimiento del club de fans de los San Francisco 49ers

La fanaticada es una parte esencial en el deporte. Muchas veces se ha escuchado decir por parte de los jugadores o entrenadores que hacen lo que hacen dentro del césped por las personas que los apoyan desde las gradas.

Esto solo quiere decir que los espectadores juegan un papel importante durante los partidos en los estadios. Para aquellos fanáticos que no tienen la posibilidad de ir al estadio y apoyar a equipo favorito, ya sea por la lejanía geográfica que hay (como en este caso), existe los grupos llamados ‘club de fans’.

Este denominado conjunto tiene la particularidad de reunirse en un lugar con otros simpatizantes del mismo equipo y ver todos juntos los juegos de su club favorito. En Panamá, existen muchos de clubes de fan, por ejemplo, el de los San Francisco 49ers de la National Football League (NFL).

Este grupo, que esta conformado aproximadamente de más de 200 personas, suelen reunirse en Teka Panamá y disfrutar de los partidos de los 49ers. En entrevista con La Estrella de Panamá, el presidente de este club de fans, José Carlo Guerrero, dio a conocer como fue que nació esta iniciativa de agrupar a todos los fanáticos de los Niners y disfrutar juntos de los encuentros.

“Este club nació de una iniciativa de dos personas. En mi caso, siempre me he identificado con los 49ers desde 1984. Personas que iban a mi casa veían que tenía muchos artículos del equipo y decían: ‘Wow eres un súper fanático de los Niners, eres el fan número uno’, pero yo les decía que no podría ser, que tiene que haber más fans en algún sitio”.

“Un día me dije que iba a crear un grupo de WhatsApp, meteré a los amigos que conozco para que ellos también invitaran al grupo a otros conocidos de los 49ers. Un día fui a un local a ver el juego y me encontré con más fanáticos del equipo. Para mi sorpresa ellos también tenían un grupo y les comenté la idea de unir ambos conjuntos y así fue. De esta manera fue que nació este club de fans de los 49ers”, señaló Guerrero.

Uno de los fundadores de este grupo comentó también que su principal objetivo es que más personas se unan a su causa, que es “compartir con otros fanáticos”.

“Una de las cosas que me motivó fue saber que habían más fanáticos en Panamá. A pesar de contar con un espacio de ver los juegos en mi casa, realicé de que es bueno disfrutar de los partidos con otras personas, conocerse y hacer actividades diferentes”, expresó.

Guerrero aprovechó la ocasión también para manifestar que no existe ninguna reglamentación para unirse al grupo, tan solo deben ser fanáticos de los 49ers. “En lo personal, yo me dedico a reclutar a las personas que veo con los colores o con un artículo de los San Francisco y les pregunto si quieren participar. No hay una membresía ni nada, simplemente es estar dispuestos a estar dentro del chat”.

Este grupo de fanáticos nunca fallan a una cita de los 49ers. Sea cual sea el día de la semana, se reúnen y disfrutan de las jugadas de Brock Purdy, Kyle Juszczyk, George Kittle o Fred Warner. “Nos reunimos para todos los duelos de los 49ers. Ya sea un Thursday Night Football o un Monday Night, siempre estamos aquí para ver sus juegos”, aseguró Guerrero.