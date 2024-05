El VAR, en discusión

Para lograr el objetivo, a cuya cabeza se posicionó el club Wolverhampton Wanderers, al presentar la propuesta, se requerirá una mayoría de dos tercios de los clubes (14-6). Según la prensa inglesa, no pareciera haber un consenso para alcanzar la mayoría, lo que sí parece es que las disconformidades manifiestas van a conducir a modificaciones en el enfoque a como se venía aplicando.

En Harrogate, Norkshire, Inglaterra, el próximo 6 de junio, los representantes de los 20 clubes que integran la Premier League se van a desahogar, en particular los que se consideran que han sido los más perjudicados, de todas las inconsistencias que le aducen al no llenar las expectativas de acierto y justicia en las decisiones. Expondrán ampliamente los argumentos y votarán la iniciativa de su eliminación.

El videoarbitraje que se presentó, hace menos de una década, como una herramienta tecnológica confiable para subsanar errores y omisiones que escapaban al ojo o la percepción de los árbitros debido al tamaño del campo de juego, la velocidad a la que se juega, las mañas de los protagonistas, la presión del ambiente, etc., ha sido puesto en entredicho nada menos que en Inglaterra.

El recorrido del VAR

Aunque se hable con regularidad del videoarbitraje, este no es de uso común en todas las ligas: los altos costos de inversión, las adecuaciones en los escenarios, la preparación de los cuerpos arbitrales, entre otros aspectos, no han permitido un uso generalizado. Las principales ligas profesionales y los torneos más relevantes han sido los depositarios. En Centroamérica, incluida en ella Panamá, no está aún al alcance.

En el último congreso de la FIFA celebrado la semana pasada en Bangkok, Tailandia, Arsene Wenger, jefe de desarrollo mundial del fútbol de la FIFA, presentó a los dirigentes el llamado VAR-lite un sistema de repeticiones de video que se considera será asequible para las ligas y competiciones con menor poder económico.

La utilización de la tecnología en el fútbol fue una propuesta surgida en la Asociación Holandesa de Fútbol (KNVB) en 2010. La primera prueba la realizaron en julio de 2016 con el partido amistoso entre sus clubes PSV y FC Eindhoven. Luego, en 2017, la A-League de Australia se convertiría en la primera liga en adoptar un sistema VAR; ese mismo año la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos accedería a la utilización.

Gianni Infantino, como nuevo y renovador presidente de la FIFA, fue un impulsor decidido de la introducción del VAR, implementándolo en el Mundial de Rusia 2018 y el Mundial Femenino de Francia en 2019. La Liga de Campeones de la UEFA lo haría en la versión 2017-18; por efecto de contagio lo irían incorporando las principales ligas europeas.

Los ingleses fueron cautos en la implementación del VAR, esperaron a tomar una decisión después de sopesar la experiencia de las otras ligas, lo probaron en partidos de la Carabao y la FA Cup. Decidieron introducirlo para la temporada 2019-20 de la Premier League. Llevan cinco temporadas usándolo.