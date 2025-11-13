Eliminatorias: Guatemala vs. Panamá en riesgo, ¿por qué se suspendería el partido?

La tensión generada por la hostilidad de la afición guatemalteca hacia la selección de Panamá ha obligado a las autoridades deportivas a tomar medidas drásticas. En horas de la tarde de este jueves, se realizó una reunión entre representantes de FIFA, de Concacaf y las federaciones de Panamá y Guatemala, donde se abordaron todos los temas de seguridad de cara al decisivo partido de eliminatorias con miras al Mundial 2026. La principal conclusión de este encuentro es una advertencia directa y sin precedentes para la selección local y sus aficionados. Especialmente, ante la solicitud de la Federación Panameña de Fútbol para contar con las garantías para el traslado del equipo al estadio.

Según reportes emitidos tras la reunión, se ha puesto en marcha un estricto operativo policial y de seguridad alrededor del Estadio El Trébol, y ha lanzado un ultimátum que podría tener consecuencias históricas: Si hay algún altercado, si ocurre algún retraso en el traslado de Panamá hacia el estadio, corre riesgo de suspenderse el juego. Se conoció también que la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República de Guatemala, participará directamente en el dispositivo de seguridad para los dirigidos por Thomas Christiansen. La medida responde directamente a los actos hostiles ocurridos desde la llegada de la selección de Panamá a tierra guatemalteca, incluyendo las agresiones en el aeropuerto y los disturbios con pirotecnia en el hotel de concentración durante la noche.