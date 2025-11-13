  1. Inicio
Eliminatorias: Guatemala vs. Panamá en riesgo, ¿por qué se suspendería el partido?

El partido por la fecha 5 de la Fase Final de las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026, se jugará en el Estadio El Trébol, desde las 9pm hora de Panamá. Fepafut
Por
Kathyria Caicedo
  • 13/11/2025 16:00
¡En riesgo de suspensión! Disturbios en Guatemala podrían cancelar el partido ante Panamá por las eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026.

La tensión generada por la hostilidad de la afición guatemalteca hacia la selección de Panamá ha obligado a las autoridades deportivas a tomar medidas drásticas. En horas de la tarde de este jueves, se realizó una reunión entre representantes de FIFA, de Concacaf y las federaciones de Panamá y Guatemala, donde se abordaron todos los temas de seguridad de cara al decisivo partido de eliminatorias con miras al Mundial 2026.

La principal conclusión de este encuentro es una advertencia directa y sin precedentes para la selección local y sus aficionados. Especialmente, ante la solicitud de la Federación Panameña de Fútbol para contar con las garantías para el traslado del equipo al estadio.

Según reportes emitidos tras la reunión, se ha puesto en marcha un estricto operativo policial y de seguridad alrededor del Estadio El Trébol, y ha lanzado un ultimátum que podría tener consecuencias históricas: Si hay algún altercado, si ocurre algún retraso en el traslado de Panamá hacia el estadio, corre riesgo de suspenderse el juego.

Se conoció también que la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República de Guatemala, participará directamente en el dispositivo de seguridad para los dirigidos por Thomas Christiansen.

La medida responde directamente a los actos hostiles ocurridos desde la llegada de la selección de Panamá a tierra guatemalteca, incluyendo las agresiones en el aeropuerto y los disturbios con pirotecnia en el hotel de concentración durante la noche.

¿Qué consecuencias habría para Guatemala de cancelarse el partido con Panamá?

La advertencia es clara sobre qué tipo de incidentes activarían la suspensión del partido. Esto quiere decir que si algún fanático o un grupo de guatemaltecos se ponen en el medio y no permiten el paso a la selección de Panamá, o encapuchados como ocurrió el miércoles, empiezan a generar disturbios cerca del equipo panameño, el partido podría suspenderse.

Además, se conoció que las selecciones que generen disturbios podrían enfrentar consecuencias graves de cara al próximo Mundial 2026.

