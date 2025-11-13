Eliminatorias: Guatemala vs. Panamá en riesgo, ¿por qué se suspendería el partido?

La tensión generada por la hostilidad de la afición guatemalteca hacia la <b><a href="/tag/-/meta/seleccion-de-panama">selección de Panamá </a></b>ha obligado a las autoridades deportivas a tomar medidas drásticas. En horas de la tarde de este jueves, se realizó <b>una reunión entre representantes de FIFA, de Concacaf y las federaciones de Panamá y Guatemala</b>, donde se abordaron todos los temas de seguridad de cara al decisivo partido de eliminatorias con miras al <b><a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Mundial 2026.</a></b>La principal conclusión de este encuentro es una advertencia directa y sin precedentes para la selección local y sus aficionados. Especialmente, ante la<b> solicitud de la <a href="/tag/-/meta/fepafut-federacion-panamena-de-futbol">Federación Panameña de Fútbol </a>para contar con las garantías para el traslado del equipo al estadio.</b>