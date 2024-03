En una gran faena ‘Consultor’ triunfa en la primera versión del ‘The King’s Cup’

La competencia se corrió en el sexto orden de la programación, en la primera edición del The King’s Cup, reservada para todo caballo nacional de cuatro años, ganadores de dos y tres carreras, sobre tendido de mil 200 metros, con una matrícula de ocho participantes.

El nativo ‘Consultor’ corrió el pasado sábado una de sus mejores presentaciones en la pista del Hipódromo Presidente Remón, cuando en esa cartilla superó a siete rivales en el Handicap ‘The King’s Cup’, prueba considerada como la de mayor relevancia de la séptima versión del ‘A Day At The Races’.

Otros seis hándicaps se sumaron a la prueba central del ‘A Day At The Race’, un evento de lujo organizado por la cámara de Comercio Británica en Panamá, la Embajada Británica y el Hipódromo Presidente Remón.

En el primer cotejo de la jornada el ejemplar ‘La Bendición’, con silla del fusta José A. Sotto se impuso en el Hándicap The Ambassador’s Trophy, propiedad del Stud Los Conquistadores, en la segunda prueba el Handicap The New Market, fue ganado por El Experto, con monta de Yonis Lasso, un alazán defensor del Stud Los Triunfadores.

En el tercer evento el tordillo ‘Crixo’, conducido por Luis E. Arando se anexa el Handicap The Ain Tree Classic, perteneciente a los colores del Stud Dozal, para la cuarta carrera el norteamericamo ‘Panamá Happy’ logra fácil trunfo en el Handicap The Windsor Stakes, propiedad del Stud Babamwy Stable.