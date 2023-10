Max Verstappen no decepciona y obtiene el mejor tiempo en México

Sergio 'Checo' Pérez durante las prácticas previo al GP de México. F1

Empezó la décimo novena carrera de la temporada 2023 en la Fórmula 1 (F1). Esta vez México será el escenario de las altas velocidades y las prácticas para la clasificación del Gran Premio (GP) el próximo domingo, los pilotos pudieron demostrar sus habilidades tras el volante.

Como no fue sorpresa de muchos, el campeón matemático de esta temporada Max Verstappen dio un recital en el Autódromo Hermanos Rodríguez y en su mejor vuelta registró el tiempo de 1:19.718. Como sorpresa, el piloto de la escudería de Williams, Alexander Albon finalizó segundo en la clasificación solo por una diferencia de 95 milésimas (1:19.813). En el tercer puesto estuvo el corredor de casa, Sergio 'Checo' Pérez con un tiempo de 1:20.015 en su mejor vuelta.

Vista del Autódromo Hermanos Rodríguez en México. F1

Previo al GP, el mexicano dio a conocer su punto de vista de ser un corredor profesional de la F1 y afirmó que ha sido una campaña difícil con la escudería de Red Bulls.

"Ha sido la temporada más complicada en Red Bull. Empecé peleando por el campeonato y no es fácil. La gente nunca entenderá lo que es manejar un coche a más de 300 kilómetros por hora y no sentirte cómodo, no saber qué hará el carro en una curva".

"Solo el piloto lo siente. Teníamos un gran auto, pero un auto que cada vez me era más difícil sacarle el máximo con los ajustes. Eso hizo que fuera una temporada de altibajos, inconstante. Es la temporada más difícil en la parte mental", aseguró Pérez, quien buscará obtener un mejor puesto al conseguido la temporada anterior (se quedó con el tercer lugar en el 2022)

Vale la pena destacar que este GP de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez es uno de los circuitos más difíciles de la temporada. Con una distancia de casi 4.3 kilómetros, esta pista cuenta con hasta 17 curvas y dos rectas que intentarán aprovechar los pilotos para rebasar. Además, es uno de los circuitos con más altitud del Mundial.

Verstappen, con el Campeonato de Pilotos ya entre sus brazos, el segundo lugar se lo estarán disputando Checo Pérez (240 puntos) y Lewis Hamilton (201) y Fernando Alonso (183).