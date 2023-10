'Checo' Pérez falla en su intento de ganar en México y Max Verstappen logra nuevo récord

Instantes del accidente de Sergio 'Checo' Pérez en el GP de México. EFE

El Gran Premio (GP) de México de la Fórmula 1 (F1) dejó grandes sorpresas. Lo que sería una oportunidad importante para el piloto Sergio 'Checo' Pérez de la escudería Oracle Red Bull Racing de llevarse la victoria en su casa, terminó siendo un recorrido de pesadilla y lágrimas para el mexicano.

'Checo' no logró tan siquiera superar la primera curva de la carrera cuando tuvo que retirarse de la misma luego de chocar contra el piloto de la escudería de Ferrari, Charles Leclerc en la recta de la primera vuelta. Ochocientos diez metros fue lo que tuvieron que recorrer los pilotos en esta primera recta para romper filas, pero la estrategia del mexicano no salió como hubiera querido.

Tanto Leclerc como Max Verstappen salieron a la velocidad de la luz, colocándose de esta manera en los primeros puestos hasta que 'Checo' también intento hacer lo mismo y colocarse entre ambos pilotos. El mexicano optó por entrar por dentro para tener más agarre en la curva y en ese momento del ligero cierre colisionó contra la rueda delantera izquierda del monegasco.

Tal fue el impacto que el monoplaza de 'Checo' quedó suspendido en el aire por unos segundos hasta que salió de la pista. Por el impacto, Leclerc también salió de la pista, pero logró mantenerse en la carrera a pesar del choque. El mexicano intentó seguir en la carrera, pero debido a los daños del auto, la escudería prefirió salir del GP.

El corredor de Red Bull, Max Verstappen. EFE

Entre lágrimas y lamentos, el mexicano tuvo que retirarse muy temprano de la carrera, sin embargo dio a conocer que es una estrategia que volvería a lograr con tal de intentar obtener la victoria.

"Creo que hoy, si hubiéramos pensado en el campeonato era un riesgo innecesario, pero hoy solo pensaba en ganar, un podio en México no era suficiente y cuando tuve la oportunidad lo arriesgué y quizás arriesgué de más, pero si volviera estar en esa situación en casa lo volvería a hacer".

"Me voy muy orgulloso de todo el trabajo del equipo y en lo personal lo he dado todo de principio al fin. Soy consciente que tomé un riesgo muy grande, me olvidé del campeonato y solo pensaba en ganar", aseguró 'Checo' tras la carrera.

El mexicano también confirmó que esta ha sido una temporada fuera de lo esperado, pero que intentarán cerrar de una buena manera la temporada y asegurarse el segundo puesto en el Campeonato de Pilotos.

"No ha sido una temporada ideal y así pasa. Todavía seguimos con muchas oportunidades en las tres próximas carreras y todo puede pasar", afirmó. Con el resultado de este GP, 'Checo' se mantiene en el segundo lugar del Campeonato de Pilotos con 240 puntos, pero muy de cerca le sigue Lewis Hamilton con 220 unidades.

Vale la pena destacar que desde el 2015 que 'Checo' corre en los GP de México, nunca ha obtenido la victoria. En aquel año finalizó en el noveno puesto. Un año después no logró superar su marca y finalizó en el 12° escalón. En el 2017 terminó en el séptimo lugar, en el 2018 tuvo que abandonar la carrera por unos problemas en sus frenos, en el 2019 obtuvo el sexto lugar, en el 2021 finalizó en el podio con el tercer puesto y en el año anterior repitió podio con el tercer puesto nuevamente.

Verstappen no se cansa de ganar

Del otro lado de la moneda, el neerlandés realizó otra carrera para la historia y se coronó en terreno mexicano. Logró sacar una ventaja de 13.87 segundos con respecto a Hamilton que se quedó con el segundo lugar, pero lo impresionante fue el récord que dejó el piloto de Red Bull.

El corredor de tan solo 26 años logró su victoria 16 en la temporada, rompiendo su récord personal que registró la temporada pasada con 15. Nadie más en la historia de la F1 ha logrado tantas victorias en una sola campaña que Verstappen e incluso esta es la tercera vez que se supera así mismo.

El campeón matemático logró en el 2013 hasta 13 victorias en aquella temporada, igualando las victorias que logró Michael Schumacher en el 2004. Luego el año pasado alcanzó los 15 triunfos y ahora logró la marca de 16 conquistas.