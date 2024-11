Fajardo, ¿y quiénes más?

La lista de los jugadores convocados para los dos duelos ante Costa Rica está a punto de salir del horno para hacerse de conocimiento público; se espera, con el librito de la lógica en la mano, pocas novedades. Una lista cerrada en tres apartados en torno a los nombres de los jugadores que participaron en los dos últimos encuentros amistosos frente a Estados Unidos y Canadá, en octubre.

Partidos que dejaron buenas sensaciones por el rendimiento colectivo del plantel, una idea de juego identificable que se mantiene con el sello Christiansen dándole proyección internacional al conjunto canalero, y el retorno de quienes estuvieron ausentes por lesiones, ratificando su valía en el engranaje del equipo.

Aunque para no quedarse en el puro elogio de la sele, hay que señalar que volvió a padecer de esos “lapsus de extravío” defensivo que le golpean con goles del rival determinantes en el marcador final (algunas veces en los momentos que se está desempeñando a la altura o juega mejor que el contrincante), a lo cual tiene que encontrar cura el cuerpo técnico.

A nueve días de emprender en San José el primero de los dos partidos contra Costa Rica, por el que es a esta altura el objetivo más valioso del año, al concederle a la selección el avance tanto la clasificación a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, como el boleto directo a la Copa Oro a disputarse el próximo año, una de las líneas del equipo que plantea especulaciones es sobre quiénes serán los elegidos para el renglón de los delanteros.

Tal vez, salvo sorpresa o una circunstancia adversa de último momento, con lo que más se debería especular sería en quiénes acompañarían a José Fajardo entre los atacantes designados. Fajardo se ha convertido en el referente ofensivo de la selección panameña de un tiempo para acá, sus goles como su veloz y desconcertante carrera eludiendo a los defensores, provocando con ello oportunidades claras de anotar, le hacen, por méritos, imprescindible en este momento para un equipo al que no le abundan delanteros “enchufados” de cara al gol.

Actualmente desempeñándose en el club ecuatoriano Universidad Católica, ocupa con 11 goles el sexto lugar en la Tabla de Goleadores de la Liga Pro de Ecuador; Fajardo es su principal anotador, seguido con 10 tantos por su colega y paisano Ismael Díaz. Se le considera un titular indiscutible en el plantel por la cuota de gol que aporta.

El jugador oriundo de Colón, está a sus 31 años en un tramo de su carrera futbolística que podría realzar, siendo vital para la selección en la consecución de un título regional, al igual que para la clasificación al mundial 2026. En la selección, su presencia ha tenido un periodo de cuestionamiento anteriormente y otro de elogios.

Apodado ‘La Pantera’, Fajardo tiene jugando contra Costa Rica momentos grabados en la retina de los aficionados panameños, uno de lamentar y otros de aplaudir de pie largamente, convirtiéndose en un jugador temido por los ticos especialmente en los desafíos más recientes. Se le pueden escapar las oportunidades más evidentes y después recuperarse con goles de una factura brillante.

En la eliminatoria hacia Catar 2022, en el partido de vuelta al que Panamá llegaba en zona de clasificación y por encima del equipo costarricense, dirigido en ese entonces por el entrenador colombiano Luis Fernando Suárez, Fajardo se encontró, con el partido 0-0, una oportunidad de oro para adelantar a los panameños y hundir a los ticos... fue un momento fallido que arrastró como un ‘pecado’ recordado recurrentemente. Costa Rica ganaría ese trascendental partido 1-0 que le aportó puntos para lograr el repechaje y posteriormente ir a Catar. Panamá le superó en muchos pasajes del partido, pero le dejó salir ileso.

A ese episodio gris, Fajardo le pondría encima otros estelares momentos con la camiseta nacional. A Costa Rica le golpearía después consecutivamente en cuatro partidos, tres de esos goles en juegos por la Liga de Naciones y el cuarto en la fase de grupos de la Copa Oro 2023.

En la pasada Copa América Conmebol, con dos goles, fue el anotador panameño del torneo, convirtiendo el 2-1 para la histórica victoria panameña sobre los Estados Unidos y anotando el tercer gol del triunfo 3-1 ante Bolivia para llegar inéditamente a los cuartos de final del torneo. Su más reciente grito lo consiguió en el amistoso contra Canadá de octubre pasado al empatar 1-1 con su gol, partido que ganarían en el cierre los canadienses 2-1.

Este pasado lunes, jugando con la Universidad Católica por la liga ecuatoriana no consiguió marcar, les derrotó 2-0 el Técnico Universitario, pero su buena forma y condiciones le hacen considerarlo un fijo para la convocatoria.

¿Quiénes podrían sumársele en la delantera? La respuesta ya la tiene anotada en su libreta Christiansen. Sin embargo tomando en cuenta a los que convocó para los recientes amistosos, a Eduardo Guerrero se le aprecio movilidad, fuerte para soportar la marca y con potencia para pegarle al balón. Con esas características inquietó a los estadounidenses, acercándose al gol; un nueve al que se vería con buenos ojos que repitiera convocatoria. El otro fue Kahiser Lenis, estuvo ante Canadá y le costó hacer notar en el partido su presencia; tal vez ante el tipo de fútbol que despliegan los ticos le sea más propicio para su ritmo de juego, permitiéndole exhibir sus calificadas cualidades.

Ismael Díaz no estuvo en la convocatoria de octubre, no obstante, es un nombre que ronda siempre en las tertulias sobre fútbol. Es titular en Universidad Católica de Ecuador, suele hacer dupla en ataque con José Fajardo y lleva 10 goles con el club; su técnica y talento están por encima de la duda. El lado adverso es que no ha logrado dar el salto para convertirse en el delantero más prometedor del fútbol panameño y convertirse en el goleador de la selección. Tiene 27 años, aún puede encontrarse con el momentun que anhelan todos los delanteros, ¿lo tendrá cerca?

En otras ocasiones había pocas dudas de los nombres de los delanteros, se podían mencionar con casi total seguridad y antelación, hoy no. José Fajardo es quien se posesiona como infaltable, va a preocupar a los ticos. Con ellos tiene uno de esos duelos particulares que le estimulan, le han amargado y les ha amargado, seguramente él quiere repetir alegría para los panameños citándose con el gol.