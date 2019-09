"Matador" Kempes se pregunta si jugaría hoy con "tanto monstruo" en la cancha

Mario Alberto Kempes, el delantero que guió a la Argentina que se coronó campeona del mundo en 1978, se define como una persona que tuvo "la gran suerte" de elegir el fútbol como su medio de vida y que este lo haya tratado "tan bien", aunque se cuestiona si ahora, con "tantos monstruos" en la cancha, jugaría y destacaría en este deporte.

Nacido en Bell Ville, Córdoba, hace 65 años, Kempes repasó en una entrevista con Efe, con la misma precisión con la que le pegaba al balón de cara al arco, algunos episodios de su vida, en la cual profundiza en su autobiografía "Matador Kempes", que presentó esta semana en la capital de Panamá.

¿Quién es Mario Kempes en estos momentos?

Yo sigo siendo el mismo, con pantalones largos o cortos, soy el mismo. Una persona normal que tuvo una gran suerte de haber elegido un deporte que me ha tratado de maravilla. No ha cambiado para nada ese chico que salió de Bell Ville.

¿Cuándo nace la figura del "Matador" Kempes?

He tenido suerte, no he tenido muchas lesiones, desde el Bell que jugaba en mi pueblo empecé a hacer goles. Pero el sobrenombre me lo ponen jugando en Central, me lo puso José María Muñoz, periodista argentino.

¿Por qué Matador?

Fue más una provocación. Él me dijo que yo hacia goles, pero la mayoría los marcaba jugando en Rosario, y al próximo que hiciera más de dos goles fuera de Rosario le llamaría Matador. Y bueno, los hice la semana siguiente"

¿Cuál fue el mejor momento de su carrera?

El Mundial es lo máximo. Primero puedo integrar un plantel, segundo jugar y tercer ganarlo ... ¡Es lo más lindo!.

¿Cómo ve el "Matador" Kempes el fútbol mundial ahora?

Los mejores jugadores están dando todo lo que tienen que dar, aunque hay veces que a nivel de selecciones no se les da igual. ¿Por qué los bajones con sus selecciones? No sabría decirte.

Si estuviera jugando en estos tiempos, ¿estaría en esa danza de los millones que se vive ahora mismo?

Podría ser ... pero a lo mejor ni jugaría, habiendo tanto monstruos como hay hoy, a lo mejor no jugaría.

La pugna Messi-Cristiano, ¿qué tan real es?

Es real porque la vemos. Hemos tenido ocho o nueve años de un fútbol espectacular y un duelo deportivo a un alto nivel. La competencia entre ellos es dura.

¿Se puede decir que es el mejor momento del fútbol en la historia?

La historia del fútbol se ha escrito en todo momento. Ha habido picos altos o picos bajos, ha habido grandes jugadores antes, como ahora los hay.

¿Cómo define lo que pasó en la final de la Copa Libertadores entre el Boca y el River, ambos equipos de Argentina?

Vergonzoso. Porque tienes que jugar una final entre dos equipos argentinos y, por el comportamientos de algunos, queda mal todo un pueblo.

Está ahora mismo en Panamá. Se habló que pudo haber dirigido la selección de este país centroamericano. ¿Qué pasó?

Pasó que algún directivo dijo que no. Que no tenía experiencia y ahí quedó todo.

El argentino Américo Rubén Gallego, compañero de selección de Kempes, dirige ahora Panamá. ¿Qué opina sobre esto?

Bueno, a uno solo le queda desearle lo mejor, la mejor de las suertes, que no la tiene fácil, porque ninguna selección es fácil. El dirigió tres equipos y sacó campeón a los tres, es muy buen entrenador, le gusta trabajar. Ahora vamos a ver cómo hace para sacar a Panamá, que se ha metido en un lugar bastante complicado.

¿Hay esperanzas de ver a Argentina levantando otra Copa del Mundo?

Mientras haya Mundiales hay esperanzas. No sé si con estos jugadores, o si pasarán 10 años más, pero Argentina va a levantar una Copa. No sé si yo logre verlo.

¿Qué podemos encontrar su autobiografía titulada Matador?

Encontrarán la vida de un chico al que desde muy pequeño le gustaba jugar a la pelota. Estudiaba y jugaba a la pelota, típico de Argentina. Se crió en lo potreros... hasta los 16 quizás no jugué en una cancha norma de buen césped, porque no había de pasto. De ahí en adelante, partidos malos y partidos buenos.

