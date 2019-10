Copa Istmico, un torneo que forja a los semilleros del fútbol nacional

El deporte tiene el poder de traspasar fronteras, de inspirar, unir y derribar barreras sociales.

Este año el torneo 'Copa Istmo 2019' llega en su segunda versión con el lema 'Con gratitud' bajo el paraguas de la Fundación Gabriel Lewis Galindo, la Finca Lérida, Futurad, Pixel y Taiga Consulting, empresas panameñas que apuestan al deporte como herramienta para el desarrollo integral de los jóvenes.

El torneo inició el 14 de septiembre, se encuentra en su tercera ronda regular. Cuenta con la participación de 10 academias de fútbol de Panamá, en tres categorías, Sub 8, Sub 10 y Sub 12; entre ellas: SD Atlético Nacional, Águilas Azules FC, Prefupi FC, Gol de Oro, Millenium CF, Club Atlético Independiente, Asociación Deportiva Casa Blanca, Fundación Ciudad, Costa del Este FC y Suárez Academy.

"Son cinco jornadas en la cual llevamos tres, mañana sábado se realizará la cuarta fecha. Ahora estamos completando los partidos de cada categoría. Este es el segundo año que hacemos Istmico y lo novedoso es que incluimos a dos academias y cada una trae a su equipo para cada categoría, haciendo un total 360 niños. Actualmente estamos efectuando 15 partidos por jornada. Terminada la ronda regular el 12 de octubre, clasifican directamente a semifinales que se desarrollará el 19 de octubre y luego vamos a la gran final que se llevará a cabo el 26 de octubre", explicó Clímaco Paz, director deportivo del torneo.

La actividad busca la inclusión, armonía y compañerismo entre sus participantes. La iniciativa surge a partir de un grupo de padres de familia, motivados por la búsqueda constante de la recreación sana, formación deportiva y de valores, quienes comparten la visión de la igualdad de oportunidades para todos.

"Gracias a nuestros patrocinadores, este año se nos incorporaron más academias y subimos una categoría. Esta vez los partidos se disputan en las canchas del CAI, vía Israel y puedo decir que el ambiente y lo que se vive aquí con los muchachos ha sido muy gratificante para nosotros. Lo que buscamos es reconocer a las academias y a los entrenadores que están formando a nuestros hijos en esta disciplina. Istmico es una plataforma donde las academias participan gratuitamente", destacó Guillermo Clement, fundador del torneo.

"Este año quisimos darle a los años un muñeco de cartón llamado 'Paquito' que llevan el logo de su academia para que les quede como un recuerdo del evento, ha sido increíble el impacto positivo que ha tenido en los niños", indicó.