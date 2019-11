El Madrid busca consuelo en Europa

En este segundo día de competencia de la jornada cuatro de la Champions, el plato fuerte lo pondrá el Real Madrid vs. Galatasaray, que se verán las caras nuevamente, pero esta vez en la casa de los merengues.

El encuentro en el Bernabéu se torna llamativo: no por el cartel del rival madrileño, sino por el foco que ha tenido el equipo de Zidane durante esta corta temporada. Es cierto que los antes llamados "galácticos" se han mantenido en la lucha por la liga española todo lo que va del curso local; sin embargo, su fútbol hasta ahora no convence y el mal inicio en la Liga de Campeones les ha metido una presión extra a los pupilos del francés.

Cuando parece que el técnico blanco le encuentra la tecla al equipo, salen algunos dolores de cabeza vestidos de lesiones, bajones en el juego, resultados inesperados, la posible salida de Gareth Bale y el enfriamiento de un arranque futbolístico total en este nuevo Real Madrid.

En esta noche de Madrid se le presenta a los blancos un panorama ideal para borrar el pasado y presentarle a Europa al nuevo Madrid, que busca desde la temporada pasada no abandonar el máximo nivel que adquirió en las tres orejonas conseguidas de forma consecutiva.

En el otro partido del grupo (A), el PSG casi imbatible busca otra goleada ante el Brujas, esta vez en el Parque de los Príncipes. Los franceses son líderes invictos del grupo con 9 unidades; el Madrid es segundo, con 4; el Brujas belga tercero, con 2; y con un solo punto es colero el equipo turco.

El Bayern Munich recibe al Olympiacos; la Juventus de Turín viaja a Rusia para enfrentar al Lokomotiv; Guardiola y sus cityzens visitan al Atalanta en Italia y el Atlético de Madrid viaja al Bay Arena para enfrentar su duelo ante el Bayern Leverkusen alemán, entre otros de los partidos de la jornada en Europa.