Ministra Molinar no firmará finiquito a huelga a los docentes

La ministra de Educación, Lucy Molinar, se pronunció con firmeza sobre el paro docente que se mantiene en diversas regiones del país, señalando que la medida “no puede ser considerada una huelga legal” y cuestionando las motivaciones detrás de la misma.

“Esto no es una huelga, es un paro unilateral. Yo no puedo firmar un finiquito de huelga porque esto no es una huelga legal”, afirmó Molinar, quien sostuvo que las demandas presentadas por los educadores “no tienen nada que ver con educación” y, por tanto, no entran dentro de su competencia como ministra.

Durante una reciente intervención pública, Molinar recordó un episodio ocurrido en la Asamblea Nacional: “Escuchaba a una persona que gritaba ‘Díganle a Lucy que yo no vuelvo’, cantándolo como si fuera un relajo. Hemos escuchado toda clase de insultos y groserías, de una manera poco digna de docentes”.

La titular de Educación también relató que los gremios docentes han sostenido conversaciones con diversos actores, sin lograr acuerdos claros. “Ellos han planteado que no querían hablar con nosotros, luego dijeron que sí, hablaron con la Iglesia [católica], después fueron a la Defensoría del Pueblo, al defensor del pueblo lo insultaron, después fueron donde los empresarios, allá los empresarios les dijeron ‘oigan, pero primero lo primero’ y fue un lío”, detalló.

Molinar reafirmó su intención de cumplir la ley y reiteró que no es posible pagar salarios a quienes no están laborando. “Si tú no trabajas, no puedes recibir un salario. Eso no se puede hacer”, sentenció.

El paro docente se ha mantenido por varias semanas y ha afectado el calendario escolar en distintos puntos del país. Las autoridades del Ministerio de Educación insisten en la necesidad de retomar el diálogo, pero dentro del marco legal y con enfoque en los temas propios del sector educativo.