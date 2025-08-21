Minsa reporta 9,434 casos de dengue y 14 defunciones hasta la semana epidemiológica 31

El Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud detalló la mañana de este jueves 21 de agosto que hasta la semana epidemiológica número 31 -del 27 de julio al 2 de agosto de 2025- se han registrado 9,434 casos acumulados de dengue en todo el país.

Del total de casos confirmados, 8,363 corresponden a dengue sin signos de alarma, mientras que 1,005 presentan signos de alarma y 66 han sido clasificados como dengue grave.

Regiones más afectadas

El informe detalla que la Región Metropolitana encabeza la lista con 2,643 casos, seguida de San Miguelito (1,832), Panamá Oeste (1,095) y Panamá Norte (927).

Luego está Chiriquí (607) y Bocas del Toro (517 casos).

Otras regiones con cifras relevantes son Los Santos (368), Veraguas (350), Darién (281), Colón (266), Panamá este (191), Herrera (150), Coclé (142), la comarca Ngäbe-Buglé (56) y Guna Yala (9).

Hospitalizaciones y defunciones

Hasta la fecha, 899 pacientes han requerido hospitalización debido a complicaciones de la enfermedad.

En cuanto a los fallecidos, se han registrado 14 defunciones en lo que va del año: Chiriquí (4), Bocas del Toro (3), Darién (2), Metropolitana (2), Panamá Este (1), Coclé (1) y San Miguelito (1).

Tasa de incidencia y grupos afectados

La tasa de incidencia nacional se sitúa en 206 casos por cada 100 mil habitantes, siendo la población entre 10 y 59 años la más afectada.

Acciones de control y prevención

El Minsa informó que ha intensificado los operativos de control de vectores en todo el país e hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar en la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

Las principales medidas preventivas incluyen eliminar recipientes que acumulen agua (latas, botellas, neumáticos, entre otros), así como mantener las viviendas limpias.

El Minsa recordó que los síntomas más comunes del dengue son fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular, y advirtió a la población no automedicarse y acudir de inmediato a los centros de salud en caso de presentar estos signos.