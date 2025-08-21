Minsa reporta 9,434 casos de dengue y 14 defunciones hasta la semana epidemiológica 31

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud" target="_blank">El Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud</a> detalló la mañana de este jueves 21 de agosto que hasta la semana epidemiológica número 31 -del 27 de julio al 2 de agosto de 2025- <b>se han registrado 9,434 casos acumulados de dengue en todo el país</b>.Del total de casos confirmados, 8,363 corresponden a dengue sin signos de alarma, mientras que 1,005 presentan signos de alarma y 66 han sido clasificados como dengue grave.<b>Regiones más afectadas</b>El informe detalla que la Región Metropolitana encabeza la lista con 2,643 casos, seguida de San Miguelito (1,832), Panamá Oeste (1,095) y Panamá Norte (927).Luego está Chiriquí (607) y Bocas del Toro (517 casos). <b>Otras regiones con cifras relevantes son Los Santos (368), Veraguas (350), Darién (281), Colón (266), Panamá este (191), Herrera (150), Coclé (142), la comarca Ngäbe-Buglé (56) y Guna Yala (9).</b><b>Hospitalizaciones y defunciones</b>Hasta la fecha, 899 pacientes han requerido hospitalización debido a complicaciones de la enfermedad.En cuanto a los fallecidos, se han registrado 14 defunciones en lo que va del año: Chiriquí (4), Bocas del Toro (3), Darién (2), Metropolitana (2), Panamá Este (1), Coclé (1) y San Miguelito (1).Tasa de incidencia y grupos afectadosLa tasa de incidencia nacional se sitúa en 206 casos por cada 100 mil habitantes, siendo la población entre 10 y 59 años la más afectada.<b>Acciones de control y prevención</b>El Minsa informó que ha intensificado los operativos de control de vectores en todo el país e hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar en la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.<b>Las principales medidas preventivas incluyen eliminar recipientes que acumulen agua (latas, botellas, neumáticos, entre otros), así como mantener las viviendas limpias.</b>El Minsa recordó que los síntomas más comunes del dengue son fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular, y advirtió a la población no automedicarse y acudir de inmediato a los centros de salud en caso de presentar estos signos.