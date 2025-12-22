  1. Inicio
¿Dónde vacunarse contra la influenza en Panamá? Centros habilitados por el Minsa

Panamá refuerza vacunación contra la influenza tras casos de H3N2
Panamá refuerza vacunación contra la influenza tras casos de H3N2 Minsa
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/12/2025 10:57
El Minsa confirma tres casos de influenza A (H3N2), subtipo K, y recuerda disponibilidad de vacuna en Panamá

Tras la confirmación de tres casos de influenza A (H3N2), subtipo K, el Ministerio de Salud (Minsa) hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de prevención e informó que la vacuna contra la influenza se mantiene disponible de forma gratuita en diversos puntos del país.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, entre los síntomas más comunes de la influenza se encuentran fiebre, dolor de cabeza, malestar general, secreción nasal, dolor de garganta y tos. Ante la presencia de estos signos, se exhorta a la ciudadanía a acudir al centro de salud más cercano y evitar la automedicación.

El Minsa indicó que la inmunización se estará priorizando en los grupos más vulnerables, como personas con enfermedades crónicas —entre ellas diabetes, hipertensión y afecciones renales—, pacientes con el sistema inmunológico debilitado, menores de cinco años, mujeres embarazadas y contactos directos de casos confirmados, hasta agotar las dosis disponibles.

La vacuna contra la influenza se encuentra disponible de manera gratuita en todos los centros de salud y policentros de la Región Metropolitana, San Miguelito, Panamá Norte, Colón y Coclé.

Las autoridades reiteraron la importancia de mantener las medidas de autocuidado, como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en caso de síntomas respiratorios y la protección de las personas más vulnerables. Asimismo, instaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud.

