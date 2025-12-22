¿Dónde vacunarse contra la influenza en Panamá? Centros habilitados por el Minsa

Tras la confirmación de tres casos de influenza A (H3N2), subtipo K, el Ministerio de Salud (Minsa) hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de prevención e informó que la vacuna contra la influenza se mantiene disponible de forma gratuita en diversos puntos del país.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, entre los síntomas más comunes de la influenza se encuentran fiebre, dolor de cabeza, malestar general, secreción nasal, dolor de garganta y tos. Ante la presencia de estos signos, se exhorta a la ciudadanía a acudir al centro de salud más cercano y evitar la automedicación.

El Minsa indicó que la inmunización se estará priorizando en los grupos más vulnerables, como personas con enfermedades crónicas —entre ellas diabetes, hipertensión y afecciones renales—, pacientes con el sistema inmunológico debilitado, menores de cinco años, mujeres embarazadas y contactos directos de casos confirmados, hasta agotar las dosis disponibles.