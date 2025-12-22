  1. Inicio
Influenza H2N3 en Panamá: cuántos casos hay confirmados y qué síntomas presenta

El Minsa refuerza llamado a la población ante síntomas de influenza
Emiliana Tuñón
  • 22/12/2025 11:27
El Minsa reiteró que la influenza A (H3N2), variante K, corresponde a una mutación conocida del virus de la influenza estacional y no se trata de un nuevo virus.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) notificó tres casos de influenza A (H3N2), variante K, en Panamá durante la semana epidemiológica 51.

De acuerdo con la entidad, los casos fueron detectados mediante los sistemas de vigilancia epidemiológica y todos los pacientes evolucionaron favorablemente, por lo que ya fueron dados de alta médica.

El Minsa reiteró que la influenza A (H3N2), variante K, corresponde a una mutación conocida del virus de la influenza estacional y no se trata de un nuevo virus. No obstante, subrayó la importancia de mantener activa la vigilancia epidemiológica, especialmente durante la temporada en la que se registra un incremento de las infecciones respiratorias.

Minsa explica cómo se contagia la variante H3N2 subtipo K y cuáles son sus síntomas

En cuanto a la forma de contagio, las autoridades sanitarias explicaron que el virus se transmite a través de microgotas de saliva expulsadas al toser o estornudar por personas infectadas. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre alta, superior a los 39 grados centígrados, dolor muscular y articular, tos intensa, congestión nasal, cefalea y pérdida del apetito.

El Minsa recomendó a la población acudir al centro de salud más cercano ante la presencia de síntomas respiratorios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

