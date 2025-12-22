Reprograman vuelo de repatriación de venezolanos por trámites incompletos de Caracas

El canciller panameño Javier Martínez-Acha confirmó al mediodía de este lunes 22 de diciembre que el vuelo de repatriación de ciudadanos venezolanos previsto fue reprogramado debido a trámites incompletos por parte de la República Bolivariana de Venezuela.

Para este lunes, estaba programada la repatriación voluntaria de 70 ciudadanos venezolanos. Sería primera directa entre las ciudades de Panamá y Caracas, por lo que no tenían que ser enviados primero a Colombia.

El sería el 60 del programa de repatriación de migrantes, los cuales en su mayoría ingresaron a Panamá por la selva del Darién.

Según el canciller, los documentos requeridos para autorizar el sobrevuelo no estaban debidamente completados, lo que impidió la realización del traslado.

“Estamos solicitando que se cumpla con esto, ya que forma parte de los acuerdos dentro del marco de las relaciones consulares”, señaló el funcionario a Telemetro Reporta.

Martínez-Acha indicó que el consulado panameño en Caracas se mantiene realizando las gestiones necesarias para que el vuelo pueda efectuarse lo antes posible, una vez se completen los trámites requeridos por las autoridades venezolanas.