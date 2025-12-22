Miss Jamaica rompe el silencio tras salir de la UCI luego de grave accidente en Miss Universo

La representante de Jamaica en el certamen Miss Universo, Gabrielle Henry, ofreció sus primeras declaraciones públicas luego de haber sido dada de alta de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció más de 30 días tras sufrir un grave accidente durante una de las actividades del certamen.

A través de un mensaje compartido en sus redes sociales, Miss Jamaica agradeció el apoyo recibido durante el difícil proceso de hospitalización, destacando la labor del personal médico, así como las oraciones y muestras de cariño de su familia, amigos y seguidores alrededor del mundo.

“En un tiempo que pide quietud y curación, estoy agradecida de estar en Jamaica y sentir la fuerza familiar de Jamaica que me rodea Extiendo mi sincero agradecimiento a mi familia, amigos, por cada oración elevada en mi nombre de mis compañeros jamaiquinos, y a aquellos que estuvieron conmigo en momentos vistos e invisibles”, empezó diciendo.

“Como Miss Jamaica Universe 2025 y residente de oftalmología, me recuerda que los momentos de oscuridad no disminuyen la visión; la perfeccionan”, indicó la modelo, quien tiene una carrera en el ámbito de la medicina.