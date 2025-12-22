  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura

Miss Jamaica rompe el silencio tras salir de la UCI luego de grave accidente en Miss Universo

La reina de belleza indicó que, cuando esté completamente preparada, compartirá más información sobre lo ocurrido.
La reina de belleza indicó que, cuando esté completamente preparada, compartirá más información sobre lo ocurrido. @officialgabriellehenry
Por
Laura Chang
  • 22/12/2025 14:33
A través de un mensaje compartido en sus redes sociales, Miss Jamaica agradeció el apoyo recibido durante el difícil proceso de hospitalización.

La representante de Jamaica en el certamen Miss Universo, Gabrielle Henry, ofreció sus primeras declaraciones públicas luego de haber sido dada de alta de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció más de 30 días tras sufrir un grave accidente durante una de las actividades del certamen.

A través de un mensaje compartido en sus redes sociales, Miss Jamaica agradeció el apoyo recibido durante el difícil proceso de hospitalización, destacando la labor del personal médico, así como las oraciones y muestras de cariño de su familia, amigos y seguidores alrededor del mundo.

“En un tiempo que pide quietud y curación, estoy agradecida de estar en Jamaica y sentir la fuerza familiar de Jamaica que me rodea Extiendo mi sincero agradecimiento a mi familia, amigos, por cada oración elevada en mi nombre de mis compañeros jamaiquinos, y a aquellos que estuvieron conmigo en momentos vistos e invisibles”, empezó diciendo.

“Como Miss Jamaica Universe 2025 y residente de oftalmología, me recuerda que los momentos de oscuridad no disminuyen la visión; la perfeccionan”, indicó la modelo, quien tiene una carrera en el ámbito de la medicina.

Henry señaló que su recuperación ha sido lenta, pero progresiva, y que continúa enfocada en su proceso de sanación, tanto física como emocional, luego de atravesar uno de los momentos más críticos de su vida. Aunque no ofreció mayores detalles sobre su estado de salud actual, aseguró que se encuentra estable y bajo seguimiento médico.

La reina de belleza indicó que, cuando esté completamente preparada, compartirá más información sobre lo ocurrido y su experiencia durante el prolongado tiempo que pasó en cuidados intensivos. Sus declaraciones han generado una ola de mensajes de apoyo, resaltando su fortaleza y resiliencia tras haber superado una etapa crítica.

Lo Nuevo