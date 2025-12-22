Buques interceptados por Estados Unidos incumplieron normas del abanderamiento panameño, revela Martínez-Acha

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/javier-martinez-acha" target="_blank">El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha</a>, reveló al mediodía de este lunes 22 de diciembre que los buques con bandera panameña interceptados por Estados Unidos en aguas internacionales, frente a las costas de Venezuela, incumplieron las normas del abanderamiento de naves.De acuerdo con Martínez-Acha, el nombre de uno de los buques fue cambiado y las identidades de la tripulación no coincidían con los registros.Estados Unidos interceptó, en aguas internacionales, este 20 de diciembre al barco con bandera panameña Centuries, que pertenece a una empresa china y que no forma parte de la lista de petroleros sancionados por Estados Unidos, destacó <b>El País de España</b>.En tanto, según <b>DW de Alemania</b>, Estados Unidos realizó este domingo 21 una persecución a un tercer petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela.<b> Se trata del buque Bella 1 y presuntamente utilizado por Irán.</b>De acuerdo con <b>DW de Alemania</b>, el estado del buque es desconocido, aunque ha trascendido que se trata de la embarcación de bandera pañameña Bella 1 que navegaba de camino a Venezuela.El primer buque, un <i>skipper</i> de bandera de Guyana, fue incautado este 11 de diciembre luego que la administración del presidente Trump ordenó un bloque total de las naves que salgan o viajen a Venezuela con petróleo.Además, las naves involucradas habrían desconectado deliberadamente sus instrumentos de localización, indicó Martínez-Acha en <b>Telemetro Reporta</b>.'Todas estas variables son alertas que nos fuerzan a tomar decisiones para que nuestro pabellón, como marina mercante, sea respetado y cumpla con todas las normas de nuestro país y las normas marítimas internacionales', afirmó el canciller.<b>El canciller indicó que el Gobierno panameño está actuando conforme a estas señales de alerta y mantiene un seguimiento cercano de los incidentes, con el fin de tomar las decisiones más apropiadas basadas en la información disponible y en nuevos datos que puedan surgir.</b>