Buques interceptados por Estados Unidos incumplieron normas del abanderamiento panameño, revela Martínez-Acha

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, reveló al mediodía de este lunes 22 de diciembre que los buques con bandera panameña interceptados por Estados Unidos en aguas internacionales, frente a las costas de Venezuela, incumplieron las normas del abanderamiento de naves.

De acuerdo con Martínez-Acha, el nombre de uno de los buques fue cambiado y las identidades de la tripulación no coincidían con los registros.

Estados Unidos interceptó, en aguas internacionales, este 20 de diciembre al barco con bandera panameña Centuries, que pertenece a una empresa china y que no forma parte de la lista de petroleros sancionados por Estados Unidos, destacó El País de España.

En tanto, según DW de Alemania, Estados Unidos realizó este domingo 21 una persecución a un tercer petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela. Se trata del buque Bella 1 y presuntamente utilizado por Irán.

De acuerdo con DW de Alemania, el estado del buque es desconocido, aunque ha trascendido que se trata de la embarcación de bandera pañameña Bella 1 que navegaba de camino a Venezuela.

El primer buque, un skipper de bandera de Guyana, fue incautado este 11 de diciembre luego que la administración del presidente Trump ordenó un bloque total de las naves que salgan o viajen a Venezuela con petróleo.

Además, las naves involucradas habrían desconectado deliberadamente sus instrumentos de localización, indicó Martínez-Acha en Telemetro Reporta.

“Todas estas variables son alertas que nos fuerzan a tomar decisiones para que nuestro pabellón, como marina mercante, sea respetado y cumpla con todas las normas de nuestro país y las normas marítimas internacionales”, afirmó el canciller.

El canciller indicó que el Gobierno panameño está actuando conforme a estas señales de alerta y mantiene un seguimiento cercano de los incidentes, con el fin de tomar las decisiones más apropiadas basadas en la información disponible y en nuevos datos que puedan surgir.