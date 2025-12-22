Felipe Baloy es designado nuevo DT de la Sub-17 de Panamá

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció al ex seleccionado nacional, <b>Felipe Baloy</b> como nuevo director técnico de la <b>Selección Sub-17 de Panamá</b>, con el objetivo de buscar la clasificación a la próxima <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/panama-se-despide-del-mundial-sub-17-con-escandalosa-derrota-IE17462956" target="_blank">Copa Mundial Sub-17 de la FIFA</a> Catar 2026</b>.Baloy asumirá el reto de liderar al combinado juvenil panameño en el<b>Clasificatorio Masculino Sub-17 de Concacaf</b>, que se disputará del<b>3 al 12 de febrero</b> en el<b>Estadio Rommel Fernández Gutiérrez</b>, en la ciudad de Panamá.De acuerdo con el sorteo oficial realizado por Concacaf, la Selección Sub-17 de Panamá quedó ubicada en el <b>Grupo B</b>, junto a las selecciones de <b>Nicaragua, Guadalupe, Anguila y Dominica</b>.El equipo nacional<b>debutará el jueves 5 de febrero</b> cuando enfrente a su similar de <b>Dominica</b>, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.Felipe Baloy llega al cargo tras haber dirigido recientemente a la <b>Selección Sub-19 de Panamá</b>, con la que obtuvo importantes resultados a nivel regional. Bajo su dirección, Panamá consiguió la <b>medalla de plata en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025</b> y el <b>subcampeonato del Torneo Sub-19 UNCAF FIFA Forward Panamá 2025</b>.Además, Baloy viene de consagrarse <b>campeón del Torneo Clausura 2024 de la Liga Panameña de Fútbol</b> como entrenador del <b>Tauro FC</b>, consolidando su trayectoria en los banquillos del fútbol nacional.Actualmente, la <b>Selección Sub-17 de Panamá</b> se mantiene en fase de entrenamientos en el <b>Plaza deportiva COS</b>, afinando detalles de cara a su debut en el clasificatorio de Concacaf, donde buscará asegurar uno de los cupos al Mundial Sub-17 de la FIFA.