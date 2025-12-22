Felipe Baloy es designado nuevo DT de la Sub-17 de Panamá

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció al ex seleccionado nacional, Felipe Baloy como nuevo director técnico de la Selección Sub-17 de Panamá, con el objetivo de buscar la clasificación a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

Baloy asumirá el reto de liderar al combinado juvenil panameño en elClasificatorio Masculino Sub-17 de Concacaf, que se disputará del3 al 12 de febrero en elEstadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la ciudad de Panamá.

De acuerdo con el sorteo oficial realizado por Concacaf, la Selección Sub-17 de Panamá quedó ubicada en el Grupo B, junto a las selecciones de Nicaragua, Guadalupe, Anguila y Dominica.

El equipo nacionaldebutará el jueves 5 de febrero cuando enfrente a su similar de Dominica, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Felipe Baloy llega al cargo tras haber dirigido recientemente a la Selección Sub-19 de Panamá, con la que obtuvo importantes resultados a nivel regional. Bajo su dirección, Panamá consiguió la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 y el subcampeonato del Torneo Sub-19 UNCAF FIFA Forward Panamá 2025.

Además, Baloy viene de consagrarse campeón del Torneo Clausura 2024 de la Liga Panameña de Fútbol como entrenador del Tauro FC, consolidando su trayectoria en los banquillos del fútbol nacional.

Actualmente, la Selección Sub-17 de Panamá se mantiene en fase de entrenamientos en el Plaza deportiva COS, afinando detalles de cara a su debut en el clasificatorio de Concacaf, donde buscará asegurar uno de los cupos al Mundial Sub-17 de la FIFA.