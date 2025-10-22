Panamá Sub-17 conoce su ruta para la Copa Mundial de 2026, ¿quiénes serán sus rivales?

La <b><a href="/tag/-/meta/seleccion-de-panama-sub-17">Selección de Panamá Sub-17</a></b>, que ya tiene su boleto asegurado para la <b>Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025 </b>y, desde ya<b> </b>conoce el camino que deberá recorrer para clasificar a la siguiente edición del torneo, que a partir del próximo año se celebrará anualmente.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/futbol/leonardo-pipino-define-la-lista-de-panama-sub-17-rumbo-al-mundial-catar-2025-LH16889031" target="_blank">Panamá fue uno de los ocho equipos de Concacaf que aseguraron su cupo para el Mundial de Catar 2025 </a></b>tras encabezar su grupo en la edición anterior de las Clasificatorias Sub-17.<b>Mundial Sub-17 de la FIFA, ahora anual y con más equipos</b><b>El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA se ha transformado significativamente.</b> El Consejo de la FIFA confirmó que el torneo se <b>ampliará a 48 equipos</b> y se celebrará <b>anualmente</b>, en lugar de cada dos años. Además, <b>se oficializó que las próximas cinco ediciones, a partir de 2025, tendrán como sede a Catar.</b>