Panamá Sub-17 conoce su ruta para la Copa Mundial de 2026, ¿quiénes serán sus rivales?

La Selección de Panamá Sub-17, que ya tiene su boleto asegurado para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025 y, desde ya conoce el camino que deberá recorrer para clasificar a la siguiente edición del torneo, que a partir del próximo año se celebrará anualmente.

Panamá fue uno de los ocho equipos de Concacaf que aseguraron su cupo para el Mundial de Catar 2025 tras encabezar su grupo en la edición anterior de las Clasificatorias Sub-17.

Mundial Sub-17 de la FIFA, ahora anual y con más equipos

El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA se ha transformado significativamente. El Consejo de la FIFA confirmó que el torneo se ampliará a 48 equipos y se celebrará anualmente, en lugar de cada dos años. Además, se oficializó que las próximas cinco ediciones, a partir de 2025, tendrán como sede a Catar.