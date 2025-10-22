  1. Inicio
FÚTBOL

Panamá Sub-17 conoce su ruta para la Copa Mundial de 2026, ¿quiénes serán sus rivales?

Ya la selección de Panamá Sub-17 se encuentra en Dubaí, donde tendrá un campamento con tres amistosos ante de viajar a Catar para disputar el Mundial 2025.
Ya la selección de Panamá Sub-17 se encuentra en Dubaí, donde tendrá un campamento con tres amistosos ante de viajar a Catar para disputar el Mundial 2025. Fepafut
Kathyria Caicedo
  • 22/10/2025 18:44
Esta semana, Concacaf ha realizado el sorteo oficial de las Eliminatorias Sub-17 Concacaf 2026, en la que Panamá será anfitrión.

La Selección de Panamá Sub-17, que ya tiene su boleto asegurado para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025 y, desde ya conoce el camino que deberá recorrer para clasificar a la siguiente edición del torneo, que a partir del próximo año se celebrará anualmente.

Panamá fue uno de los ocho equipos de Concacaf que aseguraron su cupo para el Mundial de Catar 2025 tras encabezar su grupo en la edición anterior de las Clasificatorias Sub-17.

Mundial Sub-17 de la FIFA, ahora anual y con más equipos

El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA se ha transformado significativamente. El Consejo de la FIFA confirmó que el torneo se ampliará a 48 equipos y se celebrará anualmente, en lugar de cada dos años. Además, se oficializó que las próximas cinco ediciones, a partir de 2025, tendrán como sede a Catar.

Con su cupo listo para la cita de 2025 en Catar, la selección de Panamá Sub-17 ya mira hacia el futuro.

El Reto de Concacaf 2026: Panamá será anfitrión

Esta semana, Concacaf ha realizado el sorteo oficial de las Eliminatorias Sub-17 Concacaf 2026, la competencia regional se realizará del 3 al 12 de febrero de 2026 y contará con la participación de 34 asociaciones.

Panamá ha sido confirmado como uno de los seis países anfitriones del torneo, junto a Honduras, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Costa Rica y Guatemala.

Grupos para las clasificatorias al Mundial Sub-17 2026.
Grupos para las clasificatorias al Mundial Sub-17 2026. Concacaf

Tras el sorteo, la selección de Panamá quedó ubicada en el Grupo B, junto a Nicaragua, Guadalupe, Anguila y Dominica en un formato de todos contra todos. Al finalizar esta fase de grupos, los ocho ganadores de cada grupo obtendrán la clasificación directa para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026.

De esta manera, la selección de Panamá Sub-17 tiene por delante un doble objetivo: prepararse para hacer un papel destacado en el nuevo formato del Mundial de Catar 2025 y, simultáneamente, defender su localía en 2026 para asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo.

