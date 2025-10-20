Leonardo Pipino define la lista de Panamá Sub-17 rumbo al Mundial Catar 2025

Porteros: Adamir Aparicio (Plaza Amador), David Bonilla (Panamá City FC) y Daniel Giannoti (Tauro FC).Defensas: Anthony Ramos (Plaza Amador), Joseph Pacheco (Plaza Amador), Shayron Stewart (Bocas FC), Héctor Brias (CA Fortaleza), Renso Reyes (CAI), Abraham Salinas (Plaza Amador), Stephen Domínguez (Sporting San Miguelito) y Josimar Palacios (Sporting San Miguelito).Mediocampistas: Pablo Aranda (Sporting San Miguelito), Estevis López (Academia Costa del Este), Adrián Olivardía (Tauro FC), Gerson Gordón (Bocas FC), Jossimar Insturain (Tauro FC), Héctor Guerra (CAI), Edgardo Tovares (Plaza Amador) y Moisés Richards (Sporting San Miguelito).Delanteros: Abraham Altamirano (CAI) y Jordan Robles (Alianza FC).Tras el sorteo, Panamá sub-17 quedó dentro del grupo J y debutará ante Irlanda este 5 de noviembre. Seguidamente se enfrentará a Paraguay el 8 de noviembre y cerrará la fase de grupos contra Uzbekistán el 11 de noviembre. Todos los encuentros se disputarán en el Aspire Zone, en Doha, Catar.