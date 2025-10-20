  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fútbol
Fútbol

Leonardo Pipino define la lista de Panamá Sub-17 rumbo al Mundial Catar 2025

Jugadores de la selección sub-17 de Panamá durante un entrenamiento.
Jugadores de la selección sub-17 de Panamá durante un entrenamiento. Fepafut
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 21/10/2025 00:00
Los 21 convocados harán un campamento de 12 días en Emiratos Árabes Unidos para posteriormente viajar a Catar, sede del torneo mundialista

El entrenador de la selección de Panamá sub-17, Leonardo Pipino, dio a conocer a los 21 convocados para la Copa Mundial sub-17de la FIFA Catar 2025, el cual se estará disputando en el próximo mes de noviembre.

Pipino decidió realizar una convocatoria en la que se destacan varios nombres como el de Estevis López, quien ha tenido buen rendimiento en el River Plate de Argentina y se le ha considerado un jugador muy prometedor para el futuro.

En la lista también se encuentra el nombre de Abraham Altamirano, del CAI, sin embargo el propio técnico afirmó que es una incógnita si estará a tope para el torneo mundialista.

Previo al último entrenamiento en suelo patrio, Pipino habló para los medios y señaló que Altamirano presenta problemas físicos, por lo que no hizo en primer lugar el viaje con el resto del grupo el pasado lunes 20 de octubre a Emiratos Árabes Unidos y se quedará en Panamá para su recuperación hasta el 30 de octubre, fecha en la que se decidirá si estará disponible para el torneo o no.

“Se quedará hasta el 30 de octubre en Panamá, porque tenemos mejores condiciones de recuperarlo aquí y lo estarán atendiendo mejor. Ese día tendremos un diagnóstico final y decidiremos si viaja o no. Su baja afecta, es uno de los jugadores más destacados de la categoría. Nos ayuda mucho”, señaló Pipino.

También destacó el tema de la condición del equipo con el que llega a este campamento y reveló su “preocupación” por la cantidad de bajas que tiene y los problemas físicos de algunos jugadores.

“Me preocupa los lesionados y no estamos listos para jugar a esa intensidad que se requiere un Mundial. Hoy jugamos y estamos lejos de lo que buscamos, pero calculo que con los tres partidos amistosos que tenemos, lo vamos a lograr”.

“Esos encuentros nos darán la posibilidad de llegar a competir bien, puede que el primer duelo de preparación no te salgan las cosas bien, pero en los demás espero estar en el ritmo que deseamos”, dijo el entrenador de la selección sub-17.

Sobre esto último, Pipino se refirió a los casos de Mikel Prado, quien no estará disponible para el torneo, luego de sufrir una rotura de meniscos. También afirmó que tanto López como Héctor Brias vienen sin ritmo de competición.

El equipo tendrá tres ‘exámenes’ antes de su debut mundialista. Durante el campamento se enfrentará a Burkina Faso (24 de octubre), Uganda (26 de octubre) e Indonesia (30 de octubre) en duelos amistosos.

Una vez culminado este campamento, el 1 de noviembre emprenderán su viaje a Catar para afinar los detalles antes del debut.

Los 21 convocados de Panamá para la Copa Mundial sub-17 de la FIFA Catar 2025

Porteros: Adamir Aparicio (Plaza Amador), David Bonilla (Panamá City FC) y Daniel Giannoti (Tauro FC).

Defensas: Anthony Ramos (Plaza Amador), Joseph Pacheco (Plaza Amador), Shayron Stewart (Bocas FC), Héctor Brias (CA Fortaleza), Renso Reyes (CAI), Abraham Salinas (Plaza Amador), Stephen Domínguez (Sporting San Miguelito) y Josimar Palacios (Sporting San Miguelito).

Mediocampistas: Pablo Aranda (Sporting San Miguelito), Estevis López (Academia Costa del Este), Adrián Olivardía (Tauro FC), Gerson Gordón (Bocas FC), Jossimar Insturain (Tauro FC), Héctor Guerra (CAI), Edgardo Tovares (Plaza Amador) y Moisés Richards (Sporting San Miguelito).

Delanteros: Abraham Altamirano (CAI) y Jordan Robles (Alianza FC).

Tras el sorteo, Panamá sub-17 quedó dentro del grupo J y debutará ante Irlanda este 5 de noviembre. Seguidamente se enfrentará a Paraguay el 8 de noviembre y cerrará la fase de grupos contra Uzbekistán el 11 de noviembre. Todos los encuentros se disputarán en el Aspire Zone, en Doha, Catar.

Lo Nuevo