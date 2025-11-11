Panamá se despide del Mundial Sub-17 con escandalosa derrota

La selección de Panamá culminó su participación en el Mundial Sub-17 tras caer ante Uzbekistán, en el cierre de la fase de grupos del Grupo J.

Los dirigidos por Leonardo Pipino solo tenían opciones de avanzar en la Copa Mundial si lograban la victoria.

El partido inició muy parejo entre Panamá y Uzbekistán. Sin embargo, la selección canalera mostró superioridad con más tiros al arco y mayor posesión del balón.

La primera ocasión clara para Panamá ocurrió tras una salida del portero uzbeko sobre Joseph Pacheco. El árbitro determinó penal, y pese al reclamo del técnico del equipo asiático, el juez mantuvo su decisión. Estevis López fue el encargado de cobrar con un buen tiro a la izquierda, pero el portero logró evitar el gol.

Al minuto 28, se registró otra buena llegada para Panamá, y una muy clara ocurrió al 47’, pero nuevamente el portero de Uzbekistán fue protagonista al rechazar el tiro.