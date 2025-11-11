Panamá se despide del Mundial Sub-17 con escandalosa derrota

La<b><a href="/tag/-/meta/seleccion-de-panama-sub-17"> selección de Panamá</a></b> culminó su participación en el <b><a href="/tag/-/meta/mundial-sub-17">Mundial Sub-17</a></b> tras caer ante Uzbekistán, en el cierre de la fase de grupos del Grupo J.Los dirigidos por <b><a href="/tag/-/meta/leonardo-pipino">Leonardo Pipino</a></b> solo tenían opciones de avanzar en la Copa Mundial si lograban la victoria.<b>El partido inició muy parejo entre Panamá y Uzbekistán. </b>Sin embargo, la selección canalera mostró superioridad con más tiros al arco y mayor posesión del balón.La primera ocasión clara para Panamá ocurrió tras una salida del portero uzbeko sobre Joseph Pacheco.<b> El árbitro determinó penal, y pese al reclamo del técnico del equipo asiático</b>, el juez mantuvo su decisión. Estevis López fue el encargado de cobrar con un buen tiro a la izquierda, pero el portero logró evitar el gol.<b>Al minuto 28, se registró otra buena llegada para Panamá, y una muy clara ocurrió al 47’</b>, pero nuevamente el portero de Uzbekistán fue protagonista al rechazar el tiro.