Panamá se despide del Mundial Sub-17 con escandalosa derrota

En la primera parte del partido, la selección de Panamá se mostró superior a Uzbekistán en el Mundial Sub-17 Catar 2025.
@fepafut
Por
Kathyria Caicedo
  • 11/11/2025 09:46
La selección de Panamá mantenía en sus propias manos su pase a la siguiente ronda del Mundial Sub-17 Catar 2025.

La selección de Panamá culminó su participación en el Mundial Sub-17 tras caer ante Uzbekistán, en el cierre de la fase de grupos del Grupo J.

Los dirigidos por Leonardo Pipino solo tenían opciones de avanzar en la Copa Mundial si lograban la victoria.

El partido inició muy parejo entre Panamá y Uzbekistán. Sin embargo, la selección canalera mostró superioridad con más tiros al arco y mayor posesión del balón.

La primera ocasión clara para Panamá ocurrió tras una salida del portero uzbeko sobre Joseph Pacheco. El árbitro determinó penal, y pese al reclamo del técnico del equipo asiático, el juez mantuvo su decisión. Estevis López fue el encargado de cobrar con un buen tiro a la izquierda, pero el portero logró evitar el gol.

Al minuto 28, se registró otra buena llegada para Panamá, y una muy clara ocurrió al 47’, pero nuevamente el portero de Uzbekistán fue protagonista al rechazar el tiro.

El terrible segundo tiempo de Panamá ante Uzbekistán

Pero al regresar de la pausa, todo el escenario cambió para Panamá. Al 48’, una falla en la marca panameña permitió el primer gol de Uzbekistán con un cabezazo de Bekhruz Shukurullaev.

Al 52’, Sadriddin Khasanov logró la segunda anotación uzbeka, y al 67’ llegó el tercero a través de Sayfiddin Sodikov.

En el primer minuto de agregado, llegó el cuarto gol de Uzbekistán. No demoró en llegar la quinta anotación. Al ‘96 a través de un penal, el país asiático marcaba el sexto gol del partido.

El gol de la honra fue para Joseph Pacheco, para cerrar el encuentro.

Con este resultado 6-1, Panamá quedó último del Grupo J con cero puntos y nueve goles en contra. Irlanda avanza primero de grupo, seguido de Uzbekistán.

