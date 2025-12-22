El menú de Navidad perfecto: platos que nunca fallan

Las fiestas de fin de año son, sin duda, sinónimo de compartir en familia, y la comida se convierte en uno de los elementos más importantes durante estas celebraciones. En Panamá, la cena de Navidad representa un momento especial de encuentro, unión y tradición, donde los sabores típicos ocupan un lugar protagónico en la mesa.

Cada año, las familias panameñas se reúnen para celebrar la Nochebuena, manteniendo costumbres que se transmiten de generación en generación. Entre los platillos que no pueden faltar en la mesa navideña destacan el jamón, los tamales, el arroz con guandú, la ensalada de papa y la rosca, acompañados de frutas y dulces de frutas propios de la temporada.