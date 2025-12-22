  1. Inicio
El menú de Navidad perfecto: platos que nunca fallan

La Navidad se celebra con tradición y sabor en Panamá
La Navidad se celebra con tradición y sabor en Panamá Vivienviv0 | Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/12/2025 11:04
Los platillos tradicionales marcan las celebraciones navideñas en Panamá

Las fiestas de fin de año son, sin duda, sinónimo de compartir en familia, y la comida se convierte en uno de los elementos más importantes durante estas celebraciones. En Panamá, la cena de Navidad representa un momento especial de encuentro, unión y tradición, donde los sabores típicos ocupan un lugar protagónico en la mesa.

Cada año, las familias panameñas se reúnen para celebrar la Nochebuena, manteniendo costumbres que se transmiten de generación en generación. Entre los platillos que no pueden faltar en la mesa navideña destacan el jamón, los tamales, el arroz con guandú, la ensalada de papa y la rosca, acompañados de frutas y dulces de frutas propios de la temporada.

Además, bebidas tradicionales como el ron ponche de huevo complementan el menú, aportando un toque característico a la celebración.

Para muchas familias, la preparación de la cena es también parte del ritual, ya que reunirse en la cocina fortalece los lazos familiares y crea un ambiente íntimo y festivo.

Estas tradiciones gastronómicas no solo reflejan la identidad cultural del país, sino que también refuerzan el valor de la convivencia y el compartir que caracteriza a la Navidad en los hogares panameños.

