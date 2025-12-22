Educación panameña: Meduca prepara nuevo currículo con énfasis en emprendimiento

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que avanza en un rediseño curricular nacional que se aplicará desde preescolar hasta duodécimo grado a partir del año lectivo 2026, como parte de un proceso técnico iniciado en 2025 con la participación de docentes, directores, supervisores y representantes de la sociedad civil.

Según explicó la Dirección Nacional de Currículo y Tecnología Educativa, la actualización tiene como objetivo modernizar los contenidos educativos y adecuarlos a las nuevas necesidades del entorno social y productivo del país.

La directora nacional de Currículo y Tecnología Educativa, Isis Núñez, detalló en TVN Noticias que el nuevo currículo incorporará nuevas competencias, entre ellas emprendimiento y desarrollo socioemocional, las cuales se suman a las ya existentes en tecnología, comunicación, lógico-matemática, ciudadanía y educación artística.

Con estos cambios, el currículo nacional integrará un total de 10 competencias, orientadas a fortalecer la formación integral de los estudiantes en todos los niveles educativos.

Durante la entrevista, Núñez también indicó que se realizó una revisión de la oferta de bachilleratos, que actualmente suma 28 especialidades. La funcionaria señaló que varias de ellas presentan contenidos muy similares, por lo que podrían ser unificadas, como ocurre con los bachilleratos en comercio y contabilidad, que solo difieren en dos o tres asignaturas.

No obstante, aclaró que no se ha eliminado ningún bachillerato, ya que el trabajo desarrollado durante 2025 se concentró únicamente en la actualización de los contenidos curriculares.

La fase de implementación del rediseño curricular comenzará en enero y febrero de 2026, con un proceso de capacitación a docentes y directores en las 16 regiones educativas del país.

Del 19 al 23 de enero, se formará a los directores de los centros educativos, quienes actuarán como los primeros supervisores del proceso. Posteriormente, del 2 al 13 de febrero, se capacitará a los docentes en jornadas de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., previa inscripción en el portal educativo habilitado en el sitio web del Ministerio de Educación.

Las autoridades reiteraron en TVN Noticias que el rediseño curricular busca fortalecer la calidad educativa y preparar a los estudiantes para los retos académicos, laborales y sociales del futuro.