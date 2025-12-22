Educación panameña: Meduca prepara nuevo currículo con énfasis en emprendimiento

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que avanza en un <b>rediseño curricular nacional</b> que se aplicará desde <b>preescolar hasta duodécimo grado a partir del año lectivo 2026</b>, como parte de un proceso técnico iniciado en 2025 con la participación de docentes, directores, supervisores y representantes de la sociedad civil.Según explicó la Dirección Nacional de Currículo y Tecnología Educativa, la actualización tiene como objetivo modernizar los contenidos educativos y adecuarlos a las nuevas necesidades del entorno social y productivo del país.La directora nacional de Currículo y Tecnología Educativa, <b>Isis Núñez</b>, detalló en <b>TVN Noticias</b> que el nuevo currículo incorporará <b>nuevas competencias</b>, entre ellas <b>emprendimiento</b> y <b>desarrollo socioemocional</b>, las cuales se suman a las ya existentes en tecnología, comunicación, lógico-matemática, ciudadanía y educación artística.Con estos cambios, el currículo nacional integrará <b>un total de 10 competencias</b>, orientadas a fortalecer la formación integral de los estudiantes en todos los niveles educativos.Durante la entrevista, Núñez también indicó que se realizó una revisión de la <b>oferta de bachilleratos</b>, que actualmente suma 28 especialidades. La funcionaria señaló que varias de ellas presentan contenidos muy similares, por lo que podrían ser <b>unificadas</b>, como ocurre con los bachilleratos en comercio y contabilidad, que solo difieren en dos o tres asignaturas.No obstante, aclaró que <b>no se ha eliminado ningún bachillerato</b>, ya que el trabajo desarrollado durante 2025 se concentró únicamente en la actualización de los contenidos curriculares.La fase de implementación del rediseño curricular comenzará en <b>enero y febrero de 2026</b>, con un proceso de <b>capacitación a docentes y directores</b> en las 16 regiones educativas del país.Del <b>19 al 23 de enero</b>, se formará a los directores de los centros educativos, quienes actuarán como los primeros supervisores del proceso. Posteriormente, del <b>2 al 13 de febrero</b>, se capacitará a los docentes en jornadas de <b>8:00 a.m. a 1:00 p.m.</b>, previa inscripción en el portal educativo habilitado en el sitio web del Ministerio de Educación.Las autoridades reiteraron en TVN Noticias que el rediseño curricular busca fortalecer la calidad educativa y preparar a los estudiantes para los retos académicos, laborales y sociales del futuro.