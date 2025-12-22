Minsa: 15 personas recibieron atención médica tras incidente en desfile navideño en San Miguelito

El Ministerio de Salud (Minsa) detalló la mañana de este lunes 22 de diciembre que, tras el incidente registrado durante el desfile navideño realizado este 21 de diciembre en el distrito de San Miguelito, un total de 15 personas recibieron atención médica en tres centros médicos.

De acuerdo con el informe oficial, el Hospital San Miguel Arcángel atendió a 12 pacientes, entre ellos cinco menores de edad y siete adultos.

Entre los casos asistidos se encontraba una mujer embarazada que presentó golpes leves y fue sometida a monitoreo fetal como medida preventiva, sin que se reportaran complicaciones.

Asimismo, el personal médico brindó atención a una joven que presentaba desorientación, por lo que se le realizó una tomografía.

Tras la evaluación, se determinó que su condición estaba relacionada con un grado de discapacidad intelectual preexistente.

El Minsa detalló además que la policlínica J. J. Vallarino asistió a dos pacientes pediátricos, quienes se mantienen en condición estable, mientras que otra persona afectada fue trasladada al Hospital Santo Tomás para su evaluación.

Las autoridades sanitarias precisaron que, hasta el momento, ninguna de las personas atendidas presenta signos de gravedad ni ha requerido hospitalización, y reiteraron que se mantiene el monitoreo correspondiente para garantizar la atención oportuna de los afectados.