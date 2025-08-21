IMA: Tienda de Silos Pan de Azúcar modifica horario, ¿cuándo atenderá?

La denominada Tienda del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ubicada en Silos Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito, sufrirá una modificación en su horario de atención.

Así lo ha informado el IMA a través de un aviso en sus cuentas de redes sociales.

Desde el mes de abril, que inauguró esta tienda permanente son aproximadamente dos mil personas que se atienden diariamente, que en su mayoría se abastecen de arroz de primera calidad.

¿Cuál será el nuevo horario de la tienda de Silos Pan de Azúcar?

A partir del martes 26 de agosto de 2025, la tienda del pueblo ubicada en Silos Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito atenderá al público en nuevo horario de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. de martes a viernes, según informó el IMA.

Anteriormente, la tienda de Silos atendía en horario de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

El IMA mantiene más de 10 tiendas permanentes en todo el país, que en su mayoría atienden de martes a viernes.