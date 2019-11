Garardino “Tata” Martino: “Rommel era un jugador fantástico”

El director técnico del equipo mexicano no solo podeneró positivamente al jugador panameño, también lo recordó como un buen amigo en su paso por el Tenerife

A horas del choque de este viernes entre la Selección de Panamá y el onceno mexicano, el director técnico de “El Tri”, Gerardino “Tata” Martino, recordó al delantero panameño Rommel Fernández con el que compartió la camiseta del Club Deportivo Tenerife como un “jugador fantástico”.

“Un jugador fantástico con el que he tenido la suerte de convivir en Tenerife, además un muy buen amigo que me recibió muy bien (…) no entendíamos bastante bien dentro de la cancha”, señaló el timonel argentino al ser preguntado durante una conferencia de prensa ofrecida la tarde de hoy.

Panamá buscará este viernes sumar puntos en el ránking de la FIFA y recuperarse ante dos derrotas consecutivas que han complicado seriamente su camino hacía Qatar 2024.

El cuadro mexicano llega a estas instancias clasificado a la siguiente ronda del torneo de selecciones, mientras que a los panameños, comandados por el también argentino Américo Rubén Gallego, les urge evitar otro traspié que lo aleje más del hexagonal final de Concacaf.

Panamá en la Liga de Naciones de Concacaf tiene un triunfo y dos derrotas, mientras que el Tri está invicto en dos salidas.

Aquí algunas claves del partido para tener en cuenta:

.1. REENCONTRARSE CON LA AFICIÓN

Panamá, que está fuera de toda posibilidad de avanzar en el grupo B de la Liga A de Liga de Naciones, intentará sacar un triunfo que los haga reencontrarse con la afición: La última vez que jugaron en el Rommel Fernández, en agosto pasado, cayeron ante Bermudas y salieron pitados por los fanáticos.

"Queremos ganar para reencontrarnos con nuestra afición", fueron palabras del delantero panameño y del Independiente del Valle ecuatoriano, Gabriel Torres.

.2. ROMPER EL MALEFICIO

Los jugadores panameños tienen entre ceja y ceja que hay que acabar con el dominio del equipo mexicano al que nunca le han ganado en eliminatorias y otro tipo de torneo, excepto en la Copa Oro.

Panamá en 21 partidos jugados ante los mexicanos solo ha ganado dos veces, ambas en la Copa Oro de 2013, contra 14 caídas en sus enfrentamientos y cinco empates.

.3. EL FANTASMA DE BERMUDAS

La selección panameña quiere acabar con el fantasma de Bermudas, que lo derrotó en casa 0-2 en agosto pasado.

Édgar Yoel Bárcenas, jugador del Oviedo español, reconoció que esa derrota ante Bermudas "está en la mente de los jugadores", pero "una victoria contra México" sería una manera de borrar ese mal recuerdo.

.4. MÉXICO, POR EL PASO PERFECTO

Los mexicanos arribaron a Panamá con un grupo de jugadores jóvenes que intentará seguir con paso perfecto en la fase de grupo de Liga de Naciones de Concacaf, en la que han conseguido seis puntos producto de dos triunfos ante Bermudas y Panamá en octubre pasado.

México no tendrá a Jonathan dos Santos de Los Ángeles Galaxy, a Hiram Mier de Chivas y Edson Álvarez del Ajax, mientras que Raúl Jiménez, del Wolverhampton inglés, está entre algodones, pero el técnico Martino cuenta con un grupo que puede repetir el 3-1 del partido del pasado frente a Panamá.

.5. CONCENTRACIÓN, GOLEAR Y DEFENDER, LAS CLAVES DE PANAMÁ

En la Liga de Naciones, Panamá ha adolecido de falta de goles y de zaga que no ha estado sólida. Tiene una cuota de cinco goles, mientras que la defensa ha permitido seis tantos.

Román Torres, capitán del elenco panameño y zaguero del Seattle Sounders de la MLS estadounidense, dejó claro que "la concentración" será clave y también que se tenga la oportunidad "marcar".

.6. ¿Y EL RÁNKING?

Por el momento Panamá (1.310 puntos) están sin posibilidades de pasar a la otra ronda de Liga de Naciones y se encuentran el noveno puesto del escalafón FIFA de Concacaf.

De ganar ante México, Panamá podría sumar 19 puntos en el ránking, pero tendría que esperar otros resultados adversos de las selecciones de Canadá (1.339 puntos), Curazao (1.336) y El Salvador (1.323), para acercarse al sexto puesto.

En el nuevo formato de clasificación, el ránking FIFA otorga un boleto al hexagonal a los primeros seis del área, que ahora son México, Estados Unidos, Jamaica, Costa Rica, Honduras y Canadá.

- Alineaciones probables:

Panamá: José Calderón; Francisco Palacios, Román Torres, Fidel Escobar, Azmahar Ariano; Abdiel Ayarza, Cristian Martínez, Armando Cooper, José Luis Rodríguez, Édgar Bárcenas; Gabriel Torres.

Seleccionador: Américo Gallego.

México: Guillermo Ochoa; Christian Calderón, Héctor Moreno, Luis Rodríguez, César Montes; Roberto Alvarado, Erick Aguirre, Edson Álvarez, Orbelin Pineda; Juan José Macias y Rodolfo Pizarro.

Seleccionador: Gerardo Martino.

Árbitro: Ricardo Moreno, de Costa Rica.

Estadio: Rommel Fernández, ubicado al este de la capital panameña y con aforo para 35.000 espectadores.

Hora: 21.00 local (01:00 GMT).