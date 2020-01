Llevar el último equipo a la cima, el nuevo reto de Stempel

Gary Stempel (Ciudad de Panamá, 26 de enero de 1957) es uno de los entrenadores más reconocidos en el fútbol local no solo por su recorrido y títulos dirigiendo equipos profesionales, sino igualmente por su amplio servicio en las selecciones panameñas en la que resaltan sus logros de haberla clasificado a su primer mundial Sub-20 (Emiratos Árabes 2003) y obtenido la Copa de la Uncaf (2009) con la Selección Mayor, aunado a su experiencia regional al haber dirigido tanto en Guatemala como en El Salvador. Después de su última experiencia con las selecciones nacionales y luego de haber sido condecorado con la Excelentísima Orden del Imperio Británico en el Buckingham Palace por la Reina Isabel II, ha regresado al primer plano deportivo nacional al asumir como nuevo técnico del Club Deportivo Universitario, una apuesta fuerte del técnico con un enorme grado de dificultad debido a los magros resultados de este equipo en la LPF y a la provincia (Coclé) en la que busca consolidarse. Ello mide el carácter del técnico panameño-británico para nadar contra la corriente, a la que varias veces ha cambiado su curso.

Desde el pasado 23 de diciembre, Gary Stempel tomó las riendas del Club Deportivo Universitario. Gary Stempel

Parecía que te habías apartado a un lado, ¿es difícil dejar de ser entrenador, el fútbol siempre llama, un entrenador nunca se retira?

La pasión no se puede dejar tan fácil, Álvaro, tú lo sabes (risas). Cuando me contactaron y presentaron este proyecto, sentí que a todos nosotros en la vida nos gustan los retos, siempre ha sido así en mi espíritu… Bueno, decidí comenzar este nuevo reto.

Darle vuelta a la pasada campaña en la LPF en la que dos técnicos con experiencia, Leonardo Pipino y Richard Parra, naufragaron, ¿no te expone a perder prestigio por la pretensión de conducir al último para llevarlo a ser el primero?

Eso es lo bonito. Recuerdo mis primeros días con el Panamá Viejo, un equipo con el que fui campeón, un equipo de barrio, lo pudimos levantar obteniendo el campeonato con jugadores jóvenes y veo este como un reto similar: en el interior del país ningún club ha ganado un campeonato. Con este proyecto que tiene la Universidad Latina y con su nuevo estadio, intento hacer algo diferente en Coclé. Definitivamente, no va a ser fácil, nos va a exigir mucho, pero creo que a cualquier técnico le gustaría agarrar un equipo del fondo y tratar de hacerlo, a lo menos, competitivo en la primera temporada.

En tus primeras declaraciones apuntaste a potenciar de entrada una estructura joven, ¿el paso lógico no sería mezclar juventud con la experiencia y llevar los jóvenes poco a poco, sobre todo en el próximo torneo?

Es una mezcla de las dos cosas, soy consciente de que los resultados mandan. En el corto plazo tengo dos objetivos: armar rápido el equipo porque recién empezamos el 23 de diciembre pasado y el primer partido es el próximo 27 de enero. Necesitamos armar un equipo que luche por entrar en los play off porque no podemos repetir lo que pasó en la última temporada, donde solo ganamos un partido. Igualmente dar la oportunidad a jugadores jóvenes y buscar talento local en un área como Coclé, que no es una provincia de fútbol sino de béisbol, pero tiene talento. Tengo que desarrollar proyectos en diferentes sectores, pueblos, empezar con la construcción del club. Te tengo que mencionar que este proyecto me lo presentó Julio Quijano, presidente del Club Universitario y antes lo fue del San Francisco, y esa fue una de las razones por las que acepté, confío en él, en su trabajo, en su palabra. Son pocas las personas con las que me llego a vincular si no tengo esa confianza en la gente y la estructura; a veces se habla mucho, pero no se cumple.

Gary Stempel es, aparte de entrenador, instructor FIFA, dirige cursos y toma también estos para mantenerse actualizado sobre las nuevas metodologías y tecnologías en el fútbol. Gary Stempel

¿Contemplas incorporaciones o vas a trabajar la temporada únicamente con los jugadores actuales?

Sí, vamos a incorporar. No tenemos otra opción si queremos salir de la peor posición en la que puedes estar en una liga, tenemos que buscar refuerzos con experiencia, los jugadores jóvenes necesitan buenos ejemplos, que se les guíe en la manera correcta y eso no solo viene del cuerpo técnico sino también de jugadores con experiencia.

Universitario ha logrado una enorme proyección en el fútbol femenino con su tricampeonato y ese es hasta ahora su fuerte mediático. En estos primeros días, ¿cuál es tu evaluación en la perspectiva de emular a las chicas?

Tenemos que hacer mucho trabajo para tratar de emular lo que están haciendo las chicas, ganar un triple campeonato no se hace todos los días, obviamente que tenemos que aspirar a encontrar su nivel de competencia. La diferencia es que, es necesario aclarar, el equipo femenino de Universitario se basó en el buen trabajo anterior de El Chorrillo, tiene su base en Panamá, entrena en Panamá, casi todas las jugadoras son de Panamá. Mientras en el Universitario masculino estamos empezando casi de cero, está en su tercer año y ha encontrado muchos obstáculos en el camino, todavía falta mucho trabajo que hacer y por eso me contrataron.

Coclé no apunta todavía a potencia futbolera, ¿el ambiente favorable se puede potenciar con ser sede del Mundial Femenino Sub-20 que va a corresponder a Panamá e incluye a Penonomé como sede?

Sí, no podemos negar que la FIFA vino aquí a Panamá a ver los estadios, en realidad los estadios de grama natural que tenemos son muy pocos, solo hay uno, que es el Rommel Fernández, pero ahora que la FIFA ha dado el aval de la cancha en Penonomé, que es una belleza, hemos jugado varias veces ahí, se nota el trabajo que se está haciendo, ojalá se mantenga. Nosotros vamos a tener un estadio que va a ser el segundo mejor estadio con grama natural en Panamá, tenemos que tratar de aprovechar eso, de crear la identidad acerca del estadio con el club y su comunidad. Creo que este año puede ser un año muy importante para este club con la apertura del estadio de Universitario.

Abres la temporada contra el Plaza Amador, un equipo estructurado en el pasado torneo, el arranque con sus resultados tiene una carga positiva o negativa desde lo psicológico, ¿estás enfocado en el primer partido?

Sí, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que tengo un mes con el club, hoy en día no tengo todavía el equipo, no como otros clubes con técnicos ya establecidos y planteles estructurados, casi la mayoría tiene el mismo técnico, igual que su plantel; pienso que vamos a necesitar 5 o 6 partidos al inicio para que el equipo encuentre su estilo y su forma de jugar como queremos.

En tu último paso por la Selección Mayor y la Sub-17 no pudiste consolidar tus objetivos. Hoy a la distancia, ¿a qué o a dónde debe apuntar el fútbol nacional para que sus selecciones vuelvan a tener trascendencia?

Creo que lo que nos falta es que exista una verdadera planificación, una programación de los ciclos: Sub-17, Sub-20, olímpicos y mayor, donde haya un plan de 2 años, 5 años o más allá. Te pongo un ejemplo: cada vez que hay una selección Sub-17, Sub-20, la primera cosa que hace o tiene que hacer el técnico son las 'famosas' visorias, para mí las visorias son necesarias pero en realidad están gastando tiempo y dinero, porque si tenías una verdadera planificación…

¿Deberías tener ya un concepto con un filtro?

Correcto, esa es la palabra: Un filtro. También tener, como en otros países, centros de alto rendimiento en Chiriquí, Los Santos, Coclé, Veraguas, etc. en estos lugares donde hay una competitividad de trabajo de los mejores elementos juveniles en cada categoría, donde solo el entrenador vaya a esa categoría a seleccionar porque se está entrenando con un estilo y método ya establecido por la Federación, con entrenadores nacionales y entrenadores provinciales pagados por la Federación que tienen una idea clara. Eso en realidad no cuesta mucho, yo he presentado proyectos como esos uff… por muchos años, todavía no hemos hecho nada de ese trabajo en la base. Cuando me nombraron técnico interino de la Selección Mayor, le dije a todos los directivos allí: “puede ser que sea técnico interino, pero voy a empezar este trabajo de una regeneración, de llamar nuevos jugadores para un próximo proceso”. En los pocos meses que estuve encargado debutamos 15 ó 16 jugadores: Díaz, Benítez, 'Chuito' González, Carrasquilla, etc., como sabes el proceso y la experiencia es más importante que el resultado. En ese momento no se sabía de la importancia del nuevo formato de la eliminatoria de la Concacaf (no quiero entrar en detalles), me nombraron por tres meses, vino Julio por tres meses y luego otro técnico, no se puede hacer una planificación seria cuando hay tantos cambios en el camino.

Tu dupla inseparable: Pascual 'Chato' Ramírez, ¿está incluida en el proyecto?, ¿o esta vez hay divorcio?

No, no… (risas). Divorcio no, yo nunca me voy a divorciar del 'Chato', ese es un amor eterno del fútbol. El 'Chato' tiene un trabajo fijo con la Junta Comunal en Panamá y en la Universidad; tenía que venirse a Penonomé a quedarse y a su edad estaba pensando que puede ser que esté aquí dos o tres meses si las cosas no salen y después se queda sin trabajo. Lo entiendo porque tiene un trabajo y dinero fijo que no se le puede garantizar en el fútbol, pero estoy tratando con él y negociando con el club, que cuando se den los partidos oficiales comparta la banca conmigo para que me pueda ayudar esos días.

¿Universitario ha contemplado un buen plan para la estructuración del equipo desde lo económico y desde tu pago como entrenador?

Sí, es un buen plan, no lo puedo negar, hay una inversión grande a través de la Universidad Latina y los nuevos dueños, creo que están conscientes de darle un poquito de paciencia al proyecto, pero tú me conoces, Álvaro, yo soy una persona privilegiada en la parte económica y esa no fue mi primera motivación para agarrar este trabajo, a mí me gusta construir estructuras de la nada, es el reto que siempre me fascina. A pesar que la parte económica era más que suficiente, la motivación más grande es la de crear algo diferente como lo he logrado en otras ocasiones.