Preseleccionado femenino realiza su primer entrenamiento del año

Este lunes inició el acondicionamiento del preseleccionado nacional femenino con miras a afrontar el Campeonato Preolímpico de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Así transcurrió el primer entrenamiento femenino del año. Fepafut

El entrenamiento se llevó a cabo con el objetivo de obtener la preparación necesaria hasta días previos a la competencia que será en Estados Unidos, del 28 de enero al 9 de febrero.

Las jornadas preparatorias serán en el estadio Luis Ernesto “Cascarita” Tapia, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y los sábados, de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.

El técnico Kenneth Zseremeta ha citado a veinte jugadoras para la venidera semana de preparación.