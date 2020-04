Al ser fichado como psicólogo deportivo del club MAD Lions de Madrid, en 2018, Alejo García Naveira le dio un giro rotundo a su profesión al incursionar en el desconocido mundo de los videojuegos llamados eSports.

La cancelación de los grandes eventos presenciales, uno de sus principales ingresos, es la mayor preocupación del sector. Se calcula una audiencia global de 453,8 millones de personas. Shutterstock

Tras 17 años desempeñados como director del Departamento de Psicología del Deporte, primero, y luego como director de Proyectos de la Fundación del club Atlético de Madrid (2000-2017), compaginando cinco años como coordinador del área de Psicología del Deporte de la Real Federación Española de Atletismo, decidió sumar esa innovación laboral a su currículum.

En 2019 regresaría a la asesoría en el campo del fútbol con el Club Almería, de la segunda división, dirigido por José María Gutiérrez (Guti, quien fuera figura del Real Madrid), hasta febrero de este año. Ahora trabaja nuevamente en los eSports asesorando al club español Wygers.

Su provechosa trayectoria en este ámbito será tema de exposición en el II Congreso Internacional de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Psicología de la Actividad Física y del Deporte (Solcpad) a desarrollarse online los próximos 6,7, 8 y 9 de mayo, ante la imposibilidad de realizarlo presencialmente como estaba programado inicialmente en la ciudad de Córdoba, Argentina.

Los eSport, una nueva ventana de exploración para la psicología deportiva

El congreso contará con la participación de destacados expositores, García Naveira será uno de ellos. Abordará desde Madrid, España, los aspectos más relevantes de los eSports, una actividad que mueve millones de dólares y seguidores.

Comenta que no conoce Panamá, aunque tiene amigos cercanos que le han hablado del país y le agradaría conocerlo; atiende gustoso desde la capital española las preguntas.

El psicólogo deportivo está asimilado en el deporte español, ¿o todavía se le resiste?

Se ha avanzado mucho. Si te hablo del fútbol, en un estudio que hicimos hace un año, el 80% de los clubes de las categorías inferiores o el fútbol base, ha contado con el servicio de un psicólogo; en lo que es el fútbol profesional, en el primer equipo solo el 20%. ¿Qué significa? Que hay que dar todavía pasos en el fútbol profesional. La clave está en el servicio, no solo en la visión del entrenador que le vea la utilidad, sino entrar en la planificación deportiva, trabajar junto al preparador físico y al entrenador deportivo, en cómo gestionar variables psicológicas en los propios entrenamientos, gestionar las cargas mentales y todo lo relacionado con la neurociencia.

¿Hay una enorme diferencia de carácter y personalidad entre los deportistas latinoamericanos y los europeos?

Hay una cuestión cultural, no solo deportiva. Un jugador de fútbol que viene con unas destrezas y capacidades algo diferentes al europeo, puede ser fichado por estas razones, pero también a nivel psicológico son perfiles diferentes, tanto para lo bueno como para lo malo. Lo bueno es que el jugador puede ser muy competitivo bajo presión, y lo malo es que a veces falta esa cultura de alto rendimiento, o quizá de ajustarse a los métodos de trabajo que te van a exigir en Europa, hay jugadores que les cuesta entrar dentro de esa dinámica. No hay un perfil preestablecido, pero para el alto rendimiento hay una serie de condiciones o características psicológicas que tienes que desarrollar, porque no se trata solo de llegar sino de poder mantenerte.

Se ha especializado en atender las actividades que requieren competencia, ¿los videojuegos son un deporte o una actividad de simple ocio?

Hay que diferenciar, el eSports es la actividad de competición de determinados videojuegos, no todos los videojuegos son eSports, son dos cosas diferentes. Hay que diferenciar al gamer ocasional, jugador de videojuegos, que juega eventualmente en su casa, al gamer profesional, un jugador que se prepara y entrena tanto a nivel técnico táctico, estratégico, psicológico, físico, para alcanzar su máximo rendimiento.

¿Es un deporte? Con el concepto tradicional de deporte en lo que quizá más choca es en la parte física, pero si hacemos una evolución de esa definición de deporte, sí entra; como mínimo, es una actividad de rendimiento humano.

Los deportes electrónicos han registrado picos históricos en visualizaciones, aupados por el confinamiento. Aspiran a entrar en el calendario olímpico. Shutterstock

Hay juegos, por ejemplo FIFA, quizás el más conocido, que en competencia clasificatoria tienes que estar jugando 4 o 5 horas seguidas. Entonces tienes resistencia para soportar lo que es el estrés y la exigencia de la propia competición, esto no va reñido con lo que es el rendimiento físico, aquí hay que un rendimiento físico como también un rendimiento muy grande a nivel mental, la preparación tiene que ser integral.

¿Cambia el método psicológico cuando trabajas a un gamer a diferencia de un atleta tradicional?

No es cuestión de inventar nada nuevo, es adaptar, en el sentido que todo tiene que estar validado desde una parcela científico-profesional de la psicología. La clave es comprender la actividad, saber la demanda que requiere, sus necesidades y, después, entender el perfil del gamer, que es diferente en muchos aspectos al deportista tradicional.

En el deporte tradicional hay un movimiento, unas interacciones, un contacto y una ejecución; en un eSports también hay variables, pero diferentes: coordinación manual a la hora de mover el ratón o joystick, comunicación en los deportes de equipo. Es esencial tener la radiografía de la actividad y el perfil del jugador, es gente algo más sedentaria, quizá no tiene ese desarrollo de valores habitual de los deportes tradicionales, tienen otras circunstancias personales y familiares, eso hay que conocerlo y atenderlo.

¿Cómo puede saber un padre si su hijo es un jugador corriente o tiene posibilidades competitivas como gamer?

Alejo García Naveira está enfocado en exponer las nuevas oportunidades profesionales ofrecidas por el auge de los eSports. AGN

En el ámbito profesional hay gente muy buena, preparada casi igual que el deporte tradicional, uno puede jugar y ser bueno a nivel amateur en su campo, en su pueblo, en su ciudad, pero después hay todo un mundo, más dentro de los eSports donde no hay barreras geográficas, juega gente de todas partes del mundo. No es fácil esa detección, menos para un padre. Pero sí hay procesos a partir del ranking de las competiciones, estés jugando en tu casa o en línea; después hay clubes que tienen lo que llaman Academy, que son como filiales que van haciendo captación de jugadores con talento, que te dan formación en determinados juegos.

La carrera de un gamer profesional empieza con un chico jugando en su casa, le va bien, se lo pasa bien y empieza a progresar hasta que llega a un equipo, pero el proceso de selección no es tan claro, no está estructurado, no es tan fiable. Bueno, en el deporte tradicional tampoco lo es porque de la gente que hay inicialmente en un equipo de fútbol, solo entre el 1% y el 3% llega al fútbol profesional, el 97% no llega; en esta actividad el margen de acierto o error puede ser menor.

¿Se puede conocer la esencia de tu ponencia sobre los eSports en el congreso de la Solcpad?

Va orientada a exponer lo que es el sector de los eSports más allá de la propia competición, porque tiene fanáticos, patrocinios, es una actividad de entretenimiento, es una oportunidad laboral para diferentes profesionales y, una vez que tenemos una radiografía del sector, la idea es presentar una línea de trabajo allí: si entro a trabajar a un club qué necesidades hay, cuál es mi rol y mis funciones. Ese es un poco el objetivo, cómo puedo optimizar a nivel psicológico al jugador y al equipo, y cómo puedo contribuir para desarrollar los eSports.

| PALABRAS EN JUEGO

Edad de retiro gamer

“Los gamer dedican en función de un juego, cuatro, ocho, diez horas; si compiten a nivel profesional en Corea, China o Estados Unidos, juegan doce, hasta catorce horas. La media de edad de los chicos que dejan de jugar eSports a nivel competitivo profesional está en torno a los 25 años, a esa edad terminan quemados”.

| Contacto obligado

“Cuando empecé no tenía ni idea, tuve que jugar, ver, preguntar, tener mi propia experiencia de la competición, he tenido que ser permeable a absorber toda la información. Como más a fin por el fútbol, he jugado el FIFA, comparto cierto tiempo con mis hijos, otros juegos que he practicado son Clash Royale y Fortnite”

| Padres, pandemia y videojuegos

“La clave es dar un uso responsable del tema, si hay un abuso de horas y una renuncia a otras actividades: actividad física, académica, social, comer bien, dormir bien, el resto del ocio, al final saldremos y nos liberaremos del virus, pero tendremos secuelas para la salud psicológica de las personas”.