El rumor cobró mucha fuerza en los últimos días. Leo Messi, el genial jugador del F.C. Barcelona, habría dado instrucciones a su padre y representante, Jorge Messi, para detener las negociaciones que llevarían a una esperada renovación de contrato con el astro argentino.

Messi 'no pretende dejar al Barcelona. Es un jugador de lealtades y afectos muy específicos'. Archivo | EFE

De inmediato nacieron un sinfín de especulaciones. Todos sabemos que en los últimos tiempos, Messi ha tenido enfrentamientos y distanciamientos con el presidente Bartomeu. También discutió con el secretario técnico Eric Abidal. Y, finalmente, su aprecio por el técnico Quieue Setién ha disminuido casi hasta la invisibilidad. Razones no le faltan. En otras columnas hemos comentado sobre la pésima administración (deportiva, financiera) de la actual junta directiva encabezada por Bartomeu, que además de manera indirecta responsabiliza a Messi de muchos de los problemas de la institución, sea por falta de liderazgo o por intentar ejercer un control absoluto sobre lo que ocurre en el campo y el vestuario.

Ciertamente, Messi está cansado. Su paciencia se agota ante tanto señalamiento, casi siempre injusto. Si ahora se le acusa de excesivo poder, cinco minutos después se le señala por falta de autoridad.

Es muy cierto que Messi ha ordenado detener las negociaciones para su posible renovación. Pero esta decisión ha sido interpretada como un imperativo deseo de marcharse y cambiar de aires la temporada que viene. ¿Dónde ubican las diversas fantasías al diminuto genio argentino en las próximas temporadas? Según el imaginario popular, hay dos destinos preferidos. El favorito de la mayoría es la ruta que conduce al Manchester City. Muchos especuladores imaginan que la última estación en la carrera de Messi, debería estar al lado de Guardiola, con quien conquistó todo lo terrenalmente posible durante su tiempo juntos en Barcelona. Otro camino, sobre todo para los más fantasiosos, sería que Messi se sumase a la Juventus. Creo que esta idea obedece a una fantasía que podríamos llamar infantil, sin temor a equivocarnos. En este sueño futbolero se juntaría bajo un mismo estandarte a los dos jugadores más fabulosos, dominantes y poderosos de los últimos años; convertidos de pronto en compañeros, después de años de acre rivalidad.

El contrato que liga a Leo Messi con el F.C. Barcelona se cumple en 2021, y tiene como cláusula la opción de que el jugador pueda liberarse al final de cada temporada, sin que el club requiera un pago compensatorio. Es decir, que Messi es el dueño absoluto de su destino. Y al final de cada temporada podría irse a donde le diera la gana. En esta temporada rechazó esa opción, quedándose en el Barça y haciendo posible la renovación de su contrato.

El delantero argentino celebra su gol ante la Real Sociedad Archivo | EFE

Hace pocos meses, Piqué decía que Messi se había ganado sobradamente el poder de decisión sobre su futuro. Pero, a menos que la ruta de la nave blaugrana se tuerza demasiado, el futuro de Messi se ve muy ligado al Barcelona. Existe un compromiso mutuo, una sensación latente de lealtad y pertenencia, que solo una crisis profunda podría desviar. Quizás es por eso, por la temblorosa situación actual del Barcelona, y la pobreza ejecutoria de su directiva, que se disparan las fantasías separatistas en relación a Messi. Sin embargo, Bartomeu tendrá un cuidado extremo en evitar la posible fuga de Messi. Entre tantas etiquetas negativas que lo adornan, lo único que le falta al vilipendiado presidente del Barcelona, es quedar en la memoria del club como “el presidente que no pudo garantizar la presencia de Messi”.

Otro asunto que resulta imprescindible considerar es la importancia que tiene para Messi su participación en el Mundial Qatar 2022. Es su última oportunidad mundialista y sin duda quiere presentarse en la mejor de sus condiciones. Para ello, lo que más conviene al jugador es seguir perteneciendo a un equipo con un gran nivel, jugar con continuidad y gozar de toda la estabilidad posible.

Messi sabe que su retiro se aproxima. Sabe, además, que su continuidad depende de la evolución de sus sensaciones, tanto físicas como anímicas.

Independientemente de su turbia relación actual con la jerarquía del F.C. Barcelona, creo que Messi querrá subirse a la nave postelecciones. Todo parece indicar que una flamante junta directiva podría hacerse cargo de los destinos del club, quizá con el empresario Víctor Font a la cabeza. Y si Font gana, ya sabemos que su técnico preferido es Xavi. El exjugador blaugrana acaba de firmar una extensión de contrato por un año, para continuar dirigiendo al club Al Sadd de Qatar. Su renovación incluye una cláusula que le permitiría dirigirse a su viejo hogar del F.C. Barcelona, si el equipo culé lo solicitase. El proyecto de un nuevo inicio, encabezado por Víctor Font, con Xavi como entrenador y Puyol como secretario técnico, sería una aventura más que apetecible para el argentino y de paso para cualquier aficionado culé.

¿Mi opinión más sincera? Messi no pretende dejar al Barcelona. Es un jugador de lealtades y afectos muy específicos. Lo que Leo no quiere es que su renovación sirva como aval político a la junta directiva que preside Bartomeu de cara a las próximas elecciones del club. Seguramente Leo seguirá y se jubilará en el Barça (a menos que, ya canoso y lleno de achaques, se anime a ponerse por unos meses la camiseta de su club de infancia, el Newell's Old Boys de Rosario, antes del adiós definitivo). Creo que finalmente renovará por un año con la opción a un segundo, y le dará una nueva oportunidad al club con el que logró el nivel más alto imaginable, y al que encumbró a las cimas futboleras de Europa.